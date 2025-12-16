В апреле 2025 года президент Владимир Путин на встрече с руководителями муниципалитетов подчеркнул: ветераны СВО — это «золотой фонд» государства.

Илья Питалев/РИА Новости

«Элита — те, кто Родину защищает. Вот эти люди, вот это элита, за ними будущее страны, не страшно в руки страну передать таким людям,— отметил глава государства. —Надо им помочь, надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж».

Лидер страны призвал распространить на региональный и на местный уровень те форматы создания и подготовки новой элиты, которые по инициативе Путина с прошлого года заработали на федеральном уровне.

F 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию президент объявил: со следующего дня, 1 марта, ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, получают возможность подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы.

«Назовём её «Время героев», — добавил президент.

«На кого полагаться, как не на таких людей?»

Для новой программы была избрана уже проверенная площадка — на базе РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы) и подмосковной мастерской управления «Сенеж».

Здесь уже не раз проходил инициированный президентов конкурс управленцев «Лидеры России». Под эгидой РАНХиГС работает «Школа губернаторов», к весне 2024-го её прошли главы 52 из 89 российских регионов.

В марте 2024-го на встрече с участниками «Лидеров России» президент кратко обрисовал задачу нового кадрового проекта: «На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там (на передовой) находятся, жизнью и здоровьем рискуют. Создание новой элиты из людей с фронтовым опытом призвано дать России «запас прочности в плане кадрового потенциала», — подчеркнул глава государства.

Инициатива президента встретила мгновенный отклик: уже в первый день работы сайта «Времени героев» (о запуске которого бойцов и ветеранов СВО проинформировало Минобороны), 1 марта 2024-го было подано не менее 14 тысяч заявок — как от действующих участников спецоперации, так и от уволенных в запас.

Были сформированы пять чётких критериев отбора: гражданство, высшее образование, боевой опыт, опыт управления коллективами, отсутствие судимостей. Исключение сделано для бойцов, с которых после получения боевых наград были сняты судимости по делам небольшой и средней тяжести.

Конкурсантам необходимо было написать эссе и пройти тестирование. Для бойцов на передовой были организованы центры дистанционной оценки с доступом в интернет.

В конце мая 2024-го началось обучение первого набора участников, а уже в конце июля к работе во властных органов приступил первый выпускник «Времени героев»: дважды кавалер ордена Мужества Александр Суразов возглавил комитет по физкультуре Республики Алтай.

Всего за полгода начал формироваться корпус новых управленцев. Упомянем некоторых из них. С сентября 2024 года Калужскую область в Совете Федерации представляет четырежды кавалер ордена Мужества Александр Кондратьев.

Тогда же, в сентябре герой ДНР Артём Жога, командир разведбатальона «Спарта» (который Артём Владимирович возглавил после гибели сына, Героя России Владимира Жоги) решением президента был назначен полпредом в Уральском федеральном округе.

28 декабря прошлого года участник СВО с 2022-го Александр Шляпников был назначен на пост заместителя губернатора Калужской области.

«На всех территориях, во всех регионах»

2025-й был отмечен множеством знаковых назначений. Вот лишь несколько примеров назначения на управленческие посты различного уровня и разных сферах.

В феврале кавалер ордена Мужества Денис Диденко стал главным советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

В апреле Виталий Дроздов, награждённый двумя орденами Мужества, получил пост вице-президента «Ростелекома» — главного архитектора по специальной связи. В мае Герой России Юрий Абаев был назначен министром труда и соцразвития Северной Осетии.

В ноябре кавалер двух орденов Мужества Евгений Мишин начал работать на посту заместителя гендиректора Корпоративной академии Роскосмоса.

Показательным (в первую очередь как индикатор общественного доверия) стал единый день голосования 14 сентября. Тогда на выборах победили пятеро выпускников «Времени героев». Так, Мария Костюк была избрана главой Еврейской автономной области, Евгений Первышов заручился большинством голосов на выборах губернатора Тамбовской области.

Евгений Вылцан стал депутатом Брянской облдумы, Станислав Кочев был избран в Госсовет Республики Коми, Константин Кутейников прошёл в думу Тамбовской области.

Но важным было не только появление на различных уровнях власти и управления людей с фронтовым опытом.

Процесс привлечения ветеранов спецоперации во власть различного уровня, в бизнес и в сферу патриотического воспитания ширился и углублялся.

Президент неоднократно подчёркивал: необходимо включать представителей этой новой элиты в управленческие процессы на всех уровнях, от общероссийского до местного.

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества», — подчеркнул Владимир Путин, выступая в апреле на вручении муниципальной премии «Служение».

К этому моменту в регионах уже стартовали проекты, аналогичные общероссийскому «Времени героев».

«Я просил об этом и хотел бы поблагодарить руководителей регионов и муниципалитетов за то, что вы это делаете — на всех территориях, во всех регионах России», — подчеркнул президент.

«Модель без формальных фильтров»

О том, как работают эти региональные аналоги «Времени героев», рассказывали участники декабрьского форума ветеранов боевых действий «Вместе победим», чью работу освещало ИА Регнум.

Так, 30-летний глава Волжского района Самарской области Александр Шарков, участник СВО и выпускник самарской программы «Школа героев», отметил: в подборе нужных кадров помогает государственный фонд «Защитники Отечества».

«В начале месяца я рекомендовал ветерана СВО, который обратился в фонд «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве, на пост главы поселения нашего района. Он не проходил «Школу героев», но у него семья, образование, опыт в бизнесе. После ранения и ампутации парень захотел и дальше приносить пользу людям», — рассказал Шарков.

Теперь ветеран спецоперации руководит посёлком, «учится, что называется, на ходу и постоянно обращается ко мне за советами», отметил глава района — участник «Школы героев».

«Модель максимально простая, без лишних формальных фильтров: пришёл, пообщался и помог. Прямо как на войне: — Летать умеешь? — Умею. — Пойдёшь ко мне в расчёт? — Пойду», — привёл сравнение Шарков.

Помощь в подборе местных руководящих кадров из участников СВО — лишь одно из направлений работы фонда «Защитники Отечества».

Задача этой организации шире: помочь ветеранам спецоперации обрести достойное место в мирной жизни: как на управленческой работе, так и, например, в предпринимательстве, в инженерных специальностях.

Как пояснила на форуме «Вместе победим» статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, для того чтобы «донастроить» систему социализации ветеранов, была создана единая государственная информационная система, единая база данных по всем регионам.

Эта система, как пояснила Цивилёва, призвана не только выдавать справки тем, кто вернулся из зоны СВО, но и в индивидуальном порядке помогать каждому ветерану — в том числе открывая возможность работы на госслужбе.

О возможностях, которые участникам спецоперации открывает президентская программа «Время героев», говорили и те, кто получил высшую награду страны — «Золотую Звезду» Героя России.

«Благодаря программе «Время героев» мы с коллегами являемся частью большого общего дела, и я горжусь, что продолжаю приносить пользу Родине уже на гражданской службе», — поздравляя 9 декабря с Днём Героев Отечества, подчеркнул гвардии капитан Илья Споняков, участник второго потока программы «Время героев». Сейчас он проходит стажировку в органах исполнительной власти федерального уровня.

«Героями не рождаются — ими становятся. Каждый здесь на деле доказал преданность стране, самоотверженность и стойкость. Для меня важно, что президент оценил наши заслуги и дал возможность продолжать проявлять себя уже на гражданской службе»,— подчеркнул Александр Шептухин, Герой России и советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, участник программы «Время героев».