За два года, прошедшие с момента создания фонда «Защитники Отечества», эта организация откликнулась на более чем 2 миллиона запросов о помощи участникам и ветеранам СВО. Свыше 175 тысяч ветеранов смогли получить необходимую им медицинскую поддержку.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом рассказала руководитель фонда, замминистра обороны России Анна Цивилёва, выступая на круглом столе в национальном центре «Россия», где подводились итоги работы «Защитников Отечества».

Два года назад, 3 апреля 2023-го, президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда, призванного адресно помогать бойцам, вернувшимся из зоны СВО. Менее через два месяца отделения «Защитников» заработали во всех 89 регионах России — в том числе на новых территориях. Сейчас это крупнейший государственный фонд, помогающий участникам спецоперации и их семьям, включая родственников погибших бойцов.

К работе «Защитников Отечества» подключились администрация президента, правительство и профильные министерства. За два года на благое дело из федерального бюджета было выделено больше 28 млрд рублей. «В этом году федеральный бюджет предусматривает на цели поддержки фонда еще более 25 млрд рублей. И в последующие годы средства также выделяются в не меньших суммах», — рассказала участвовавшая в круглом столе вице-премьер Татьяна Голикова.

За тем, чтобы средства выделялись и расходовались вовремя и прозрачно, следят Счётная палата и Министерство труда и соцзащиты, добавил глава Федерального казначейства и зампред попечительского совета Фонда Роман Артюхин.

За счёт денежной поддержки удаётся вести работу сразу по нескольким направлениям. Это адаптация вернувшихся с СВО к жизни на гражданке — помощь в трудоустройстве или получении новой профессии, вовлечение в культурные и спортивные проекты, юридическая поддержка, но в первую очередь — помощь в лечении и реабилитации.

«Министерство обороны и фонд «Защитники Отечества» разработали стандарты по протезированию, которые устанавливают требования к протезно-ортопедическим предприятиям и качеству выполнения работ», — привела Анна Цивилёва пример работы «Защитников Отечества».

Она также упомянула, что новые технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, получили уже более 900 ветеранов. 750 домов и квартир были адаптированы для проживания бойцов, которые пережили тяжёлые ранения и травмы и получили инвалидность.

Пресс-служба Национального центра «Россия» Участники круглого стола, посвященного двухлетию фонда «Защитники Отечества»

В целом одним из главных достижений глава фонда считает то, что «удалось объединить военную медицину с гражданской». 175 тысячам ветеранов, чьи запросы получил фонд, оказали медпомощь не только в военных госпиталях, но и в ведущих региональных и федеральных больницах и поликлиниках. Цивилёва особо упомянула «масштабную углублённую диспансеризацию наших героев, которые возвращаются из зоны СВО». Свыше 50 тысяч человек прошли это тщательное обследование, которое позволяет точно определить диагноз, назначить верное лечение и способы восстановления здоровья.

Такое взаимодействие между военными и гражданскими медиками «позволило нам спасти не только тысячи жизней героев, но и существенно повысить качество этой жизни», отметила Цивилёва.

Ветеранам гарантирован внеочередной порядок обследования и лечения, со своей стороны заметил участвовавший в круглом столе министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что вернувшимся с передовой гарантирована не только качественная медицинская, но и психологическая поддержка. Психологи работают с родственниками бойцов и их детьми, добавил глава Минздрава. Мурашко привёл данные своего ведомства: с июня 2023 года по февраль 2025-го психиатры и психологи помогли более 38 тысячам участников боевых действий и свыше 22 тысячам родственников бойцов СВО (в том числе — 1600 детям).

С «Защитниками Отечества» активно работает и Федеральное медико-биологическое агентство. «Хочу заверить, что ФМБА — надежный партнер по всем задачам, которые ставит перед нами страна», — подчеркнула, обращаясь к руководителям фонда, глава агентства Вероника Скворцова. Она привела данные о совместной с «Защитниками Отечества» работе в новых регионах, а также приграничных с зоной СВО областях. За прошедшие два года удалось «фактически в зоне боевых действий в мобильных условиях оказать медицинскую помощь более чем 140 тысячам человек и провести 12 тысяч операций, включая высокотехнологичные», рассказала Скворцова.

Благодаря «Защитникам Отечества» была реализована программа «Возвращение», о которой рассказал директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко. Суть программы заключается в эвакуации бойцов с поля боя, иногда прямо в момент ранения, и последующей реанимации. «Работаем мы непосредственно с линии боевого соприкосновения до высокотехнологичных стационаров, большинство из которых находится в Москве», — пояснил Гречко. По словам врача, за прошедшие годы в ходе программы было осуществлено уже более 2 тысяч военных эвакуаций.

Пресс-служба Национального центра «Россия» Директор Федерального НКЦ реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко

О социальном «треке» в совместной работе фонда и федеральных властей рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Минтруд взял на постоянный мониторинг ситуацию с ветеранами, которые возвращаются к мирной жизни.

Были существенно упрощены процедуры оформления социальных выплат и установления инвалидности. Одной из важнейших мер в области охраны труда военнослужащих стал запрет на увольнение работников на время их участия в боевых действиях. Вместо этого деятельность работника считается приостановленной, бойцу продолжает начисляться трудовой стаж, пояснил Котяков.

Поддержку участникам СВО и их детям активно оказывает и Министерство просвещения, со своей стороны подчеркнул первый замглавы этого ведомства Александр Бугаев. По его словам, за приемную кампанию в 2024 году более 20 тысяч бойцов и их детей воспользовались правом поступления вне конкурса в колледжи и техникумы.

Плотно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества» недавно созданный центр «Вершина», который занимается повышением квалификации и профессиональной переподготовкой участников СВО, рассказал Бугаев.

Пока «Защитники Отечества» добиваются установления новых стандартов в производстве протезов, Минпросвещения прилагает усилия для подготовки профильных специалистов.

В феврале этого года утвержден ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) по специальности «протезно-ортопедическая и реабилитационная техника». В колледжах и техникумах в текущем году начнётся обучение по обновлённому стандарту, рассказал замминистра просвещения.

Пресс-служба Национального центра «Россия» Участникам круглого стола был представлен проект «Герои нашего времени»

В свою очередь, представитель «смежного» ведомства — замминистра высшего образования и науки Ольга Петрова сообщила: сейчас в вузах России учится более 31 тысячи участников СВО и их детей. Для них существует отдельная квота, по которой в 2024 году в университеты поступили 12,3 тысячи военнослужащих и их детей. При этом особую роль министерство отводит организации дополнительных курсов по подготовке ветеранов к поступлению в университеты и институты.

О сфере возможной реализации для бойцов СВО в спортивной сфере рассказали участники Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета, и ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт. Они отметили большую роль в подготовке паралимпийцев-инструкторов из числа ветеранов предыдущих конфликтов: в Афганистане, на Северном Кавказе и Южной Осетии.

Всё это время с участниками СВО, проходящими реабилитацию, получающими образование и профессию, работают сотрудники фонда «Защитники Отечества», подчеркнула Анна Цивилёва.

«Мы готовим социальных координаторов как профессионалов, людей с широкими компетенциями и постоянно обучаем их. Они адресно помогают ветеранам и их семьям, решают все вопросы наших героев», — рассказала руководитель фонда. — Главная задача не просто помочь им восстановить свое здоровье или получить протез, а окружить их такой заботой, чтобы герои, вернувшись из зоны СВО, прошли весь путь от лечения до трудоустройства и, самое главное, смогли интегрироваться и стать активными членами общества».

Отдельного внимания заслуживает представленный на круглом столе проект «Герои нашего времени», результат совместной работы фонда «Защитники Отечества», Института развития интернета (ИРИ) и «Российской газеты».

Как рассказал глава ИРИ Алексей Гореславский, этот проект нацелен не столько на формирование образа героя (уже во многом созданного), но на демонстрацию и экранизацию того, как бойцы, вернувшиеся домой, адаптируются к мирной жизни. Гендиректор «Российской газеты» Павел Негоица прокомментировал проект фразой одного раненого бойца: «Защитники не должны почувствовать себя беззащитными».

Пресс-служба Национального центра «Россия» Глава Института развития интернета Алексей Гореславский

Образ героя, вернувшегося с фронта, демонстрируется стране и на живых примерах: гостями мероприятия стали ветераны СВО. Один из них, участник программы «Школа фермера», реализуемой при поддержке фонда, Роман Гомыляев, успешно «крестьянствует» в подмосковной деревне Бараново. Боец поблагодарил правительство России и фонд за поддержку, а также подтвердил важность качественного протезирования. Без хороших протезов труднее бегать за гусями, в шутку заметил ветеран.

После круглого стола в ответах на вопросы журналистов Анна Цивилева отметила: фонд справился с главной задачей — созданием системы реабилитации и социализации бойцов, вернувшихся с фронта, и их семей.

Но работа «Защитников Отечества» не закончится с завершением СВО и будет продолжаться многие годы, подчеркнула Цивилёва. Она пояснила: у фонда и профильной комиссии Госсовета по вопросам ветеранов спецоперации на повестке дня две задачи.

Во-первых, обеспечить демобилизованных участников СВО высокооплачиваемой работой, для чего разрабатывается множество программ, которые позволят получить востребованную специальность. И во-вторых, необходимо усовершенствовать системы производства протезов и реабилитации, для чего в условиях нехватки специалистов усиливается сотрудничество Фонда с министерствами просвещения и высшего образования и науки.