Подводятся итоги единого дня голосования: более 5 тысяч выборов различного уровня проходили по всей стране с 12 по 14 сентября и охватили 81 регион России. В этом году «за пределами» выборов остались только Москва, Санкт-Петербург, Ингушетия, Кабардино-Балкария и новые регионы: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 21 субъекте федерации граждане отдали голоса за кандидатов в губернаторы и главы республик. Прошло 11 выборов в региональные парламенты и 25 голосований на выборах городских собраний в столицах регионов — в общей сложности, мандаты получили 46 тысяч депутатов различного уровня.

Выборы в России медленно, но верно «цифровизируются» — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходило в 24 регионах. Заявки на голосование через «Госуслуги» и другие сервисы оставили более 1,7 млн избирателей. «По итогам выборов, больше 90% это право реализовали», — отметил комментарии ИА Регнум политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

Центризбирком проводит внедрение ДЭГ постепенно, так сказать набивая руку, отметил эксперт. При этом избирательный процесс «молодеет» — ведь, как правило, цифровое голосование предпочитают именно новые поколения, отметил эксперт. Так что ЕДГ-2025 стал представительным замером общественных настроений — и по регионам, и по возрастам. И он был весьма показательным.

Подтверждение доверия

Как ранее прогнозировали эксперты, граждане подтвердили кредит доверия действующим главам регионов и врио губернаторов, которые были назначены президентом. Все руководители, выставившие кандидатуры на выборах, набрали свыше 60% голосов.

Окончательный подсчёт голосов показал: например, глава Курской области Александр Хинштейн получил более 86,9% голосов при явке свыше 50%.

Врио губернатора Оренбургской области (и в недавнем прошлом глава правительства ДНР) Евгений Солнцев набрал 83,8% при явке 49%. За врио главы Еврейской автономной области и руководителя президентской программы «Время героев» Марию Костюк отдали голоса 83% при 74% избирателей, пришедших на участки.

«То, что все губернаторы — и те, что шли на второй срок, и врио, которые шли на первый срок полномочий — выиграли за один тур, — в первую очередь это демонстрация принятия федеральной политики, в первую очередь в части СВО. Это принятие внутренней политики, баланса между внутренней и внешней политикой, которую ведёт президент», — отметил Марат Баширов.

«Кампания референдумного типа»

Поэтому, указывают эксперты, также показателен результат на выборах в заксобрания кандидатов от «Единой России», которую избиратель воспринимает в первую очередь как партию президента.

По данным избиркомов, единороссы получили квалифицированное большинство во всех 11 региональных парламентах, куда избирали депутатов. К примеру, в Белгородской области за «ЕР» проголосовало свыше 73,1%, что даёт партии 46 из 50 депутатских мандатов, в Воронежской области показатель ещё выше — 74,4% и 52 из 56 депутатских кресел.

В итоге, партия продемонстрировала заметный рост показателей в сравнении с предыдущим избирательным циклом (который пришёлся на 2020 год). Так, если на выборах-2020 в Тамбове, Томске и Новосибирске «Единая Россия» не получила даже простого большинства в городских собраниях, то пять лет спустя избиратели обеспечили партии уже квалифицированное большинство.

«Это были очень спокойные выборы, — отмечает Баширов. — Была конкуренция на уровне законодательных собраний. И это понятно, реализация местной повестки всегда вызывает споры. Но абсолютна консолидация по федеральной повестке».

«Единая Россия» воспринимается как партия, отражающая интересы большинства граждан — которое социологи называют путинским большинством. Учитывая консолидацию общества вокруг президента, которую фиксируют опросы (исследование ВЦИОМ отмечает уровень доверия Владимиру Путину в 77,8%) понятен и высокий кредит доверия «Единой России».

Второй важный фактор, обеспечивший успех действующих руководителей и кандидатов, шедших в депутаты от «Единой России», — граждане ждут от местных законодателей и глав регионов в первую очередь конкретных практических дел.

Выбирали тех, кто готов обеспечить продолжение ранее начатых проектов: в строительстве жилья и социальных объектов, по части повышения качества и доступности услуг.

ЕДГ-2025 продемонстрировал, что в обществе есть стабильный запрос не на «политиков» популистского толка, которые сыплют неисполнимыми обещаниями, а на ответственных хозяйственников.

«Поэтому многие называют эти выборы кампанией референдумного типа — то есть такими выборами, на которых граждане отвечают на вопрос, доверяют или не доверяют власти», — указывает Марат Баширов. И на этот вопрос о доверии общество ответило положительно, одобрив и курс, который ведёт руководство страны, и инициативы по развитию своих регионов.

Обновление элиты

Третьим фактором, поспособствовавшем успеху «Единой России» стало включение в избирательные списки большого числа участников и ветеранов СВО — людей, которые делом доказали готовность защищать Родину и потому пользуются особенным доверием общества.

Всего в региональных и муниципальных выборах (прошедших, что символично, в Год Защитника Отечества) участвовали 1616 недавних бойцов.

В общей сложности 187 кандидатов баллотировались в заксобрания на основных и дополнительных кампаниях в 15 регионах. В городские депутаты 24 региональных «столиц» выставили кандидатуры 156 ветеранов СВО, и 1052 были зарегистрированы на муниципальных выборах в 67 регионах.

Задача, которую поставил президент — обновить власть всех уровней, сформировав новую элиту России из людей с опытом защиты Отечества, — выполняется. И в этом плод совместной работы и ветеранов СВО, и тех избирателей, которые своими голосами подтвердили доверие им.

И главным проводником в политику для них стала «Единая Россия» — которая, откликнувшись на призыв Владимира Путина, предоставила возможность ветеранам участвовать в политике: подготовиться к выборам, наладить диалог с избирателями. С другой стороны, ветераны СВО повышают уровень доверия ко всей политической системе страны.

Прозрачность и контроль

Выборы были прозрачными, подчёркивает Баширов. Как уже отмечалось ранее, независимые наблюдатели из сети «Национальный общественный мониторинг» констатировали: процент нарушений, зафиксированных в ходе голосования был минимальным.

«Участвовали все парламентские партии, что создаёт достаточный уровень контроля — и со стороны наблюдателей, и со стороны избирательных комиссий», — отметил Баширов.

Кроме пяти политических сил, которые представлены в Госдуме («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди»), представительство на региональном уровне получили Партия пенсионеров и «Родина». Самым представительным — с участием семи перечисленных партий — по итогам выборов стало заксобрание Новосибирской области.

На выборах различных уровней в разных регионах можно было наблюдать серьёзную конкуренцию между КПРФ и ЛДПР за позицию «партии второго выбора». И в этой схватке перевес на стороне силы, которую и сейчас воспринимают как партию Владимира Жириновского.

ЛДПР стала второй по итогам голосований в заксобрания Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Рязанской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. КПРФ заняла второе после «Единой России» место в трёх региональных парламентах: в Республике Коми, Воронежской и Новосибирской областях.

В ЕДГ-2025 довольно ярко проявила себя партия «Новые люди». Эта партия, сделавшая ставку на городской и молодёжный электорат, вошла в тройку лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов — 9,3 тысячи человек при 11,8 тысячи у ЛДПР и 43,8 тысячи у «Единой России».

В итоге «НЛ» преодолели 5-процентный барьер на выборах в восьми регионах, причём в пяти из них (Воронежской, Курганской, Челябинской и Магаданской областях, в Республике Коми) партия подтвердила представительство.

Нарушений меньше

Итоги ЕДГ-2025 показали: активная работа думских и других партий поспособствовали тому, чтобы выборы прошли в конкурентной борьбе, а партийные представители и наблюдатели помогли обеспечить легитимность голосования. По данным Центризбиркома, на участках работало не менее 165 тысяч наблюдателей (которые отслеживали в том числе ход электронного голосования) и 7 тысяч журналистов из более чем 1 тысячи изданий.

Избиркомы и ЦИК признали все итоги голосования на всех участках действительными. От наблюдателей в Центризбирком поступило лишь 312 обращений о предполагаемых нарушениях (для сравнения, в ходе ЕДГ-2022 таких сообщений было 826). Недействительными были признаны 908 бюллетеней на 20 участках в девяти регионах.

И это при том, что попытки сорвать голосование и заронить сомнения в легитимности выборов были. Ведь гибридная война, которую ведёт киевский режим и его западные спонсоры, продолжается.

По данным ЦИК, на его ресурсы было совершено свыше 500 тысяч атак. Не менее 700 раз атаковали сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — для сравнения, на выборах президента в 2024-м было зафиксировано 460 таких цифровых нападений.

Как и ранее, в Сети шла кампания по «разгону» фейков — но вбросы о якобы нарушениях на выборах и другие ложные сообщения опровергались настолько быстро, что сами дезинформаторы вынуждены были удалять сообщения со своих ресурсов.

Защититься от «интеллектуальных» фейков

Опасность технологий распространения фейков не надо сбрасывать со счетов, особенно учитывая развитие технологий искусственного интеллекта, подчёркивают эксперты. «Сейчас ситуация такова, что благодаря нейросетям фейков стало гораздо больше, а распознавать их стало гораздо труднее», — констатирует журналист, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

Современные технологии позволяют создавать практически неотличимые от реальности фото — и видеофейки, предупреждает председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин.

«Это многократно увеличивает риск дезинформации, снижая возможности для самостоятельного распознавания подлога», — отметил эксперт.

По данным ЦИК, если в 2023 году было выявлено 60 уникальных случаев дезинформации, то в 2024 году их стало 149. Количество копий подобных сообщений увеличилось почти в 20 раз и превысило 73 тысячи. Большинство из них касалось выборов президента России, причем пик активности приходился на дни голосования и период, непосредственно им предшествующий.

С учётом развития цифровизации голосования и роста числа молодых избирателей, использующих ДЭГ для подачи голосов, вопрос становится тем более актуальным.

Поэтому Центризбирком совместно с АНО «Диалог Регионы» усиливает работу по противодействию распространению фейков в канун и во время выборов. Ещё с 2021 года ЦИК и «Диалог» заключили соглашение о взаимодействие, но сейчас оно вышло на новый уровень и включает в себя расширенный спектр задач по части защиты от информационных рисков и подготовку разъяснительных материалов.

Государство и профильные специалисты ведут серьёзную работу, но и разработчики анти-фейковых технологий, и эксперты призывают и самих избирателей быть начеку. Необходимо развивать критическое мышление и навыки информационной безопасности, отмечает гендиректор «Диалога» Владимир Табак.

«Государство продолжает планомерно выстраивать систему противодействия подобным угрозам, но полностью полагаться только на официальные меры нельзя, — в свою очередь подчёркивает Малькевич. — Каждый гражданин тоже должен понимать свою личную ответственность и фильтровать информацию».

Минимум, который для этого можно сделать — отказаться от иностранных площадок и перейти на отечественные социальные сети, советует он. «Это позволяет существенно повысить шансы на получение достоверных данных и снизить влияние внешних манипуляторов в преддверии выборов», — отмечает Малькевич.

Государственные структуры готовы защищать информационное поле, но конечный результат зависит и от осознанного поведения граждан, соглашается Михаил Шурыгин. Он также советует: «Оптимальным шагом будет переход пользователей на российские социальные сети и сервисы, которые обеспечивают более высокий уровень защиты от недостоверных материалов».