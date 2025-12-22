Президент Владимир Путин, выступая 19 декабря на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, отметил: «Люди, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании». Такие же выдающиеся результаты уже демонстрируют ветераны СВО, вернувшиеся в гражданскую жизнь, указал глава государства.

Виталий Аньков/РИА Новости Участник СВО (слева) во время приемной кампании в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

«Те, кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать, — подчеркнул он. — Государство должно сделать всё для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя».

Президент упомянул начатую по его инициативе программу подготовки новой элиты страны из числа участников СВО — «Время героев». Те, кто прошёл первый поток обучения, учатся на втором потоке, уже работают на губернаторских постах, на позициях заместителей федеральных министров, трудятся в крупнейших компаниях, указал Путин.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как в 2025 году люди с недавним фронтовым опытом, получив навыки госслужащих, проявили себя на всех уровнях управления, от федерального до муниципального, во всех регионах России. Программа «Время героев», работающая при поддержке РАНХиГС, открывает возможность для работы на ответственных должностях.

Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), объединение «Опора России» и партия «Единая Россия» курируют программу «СВОй бизнес»: ветеранам СВО даётся возможность получить знания и помощь в старте предпринимательских проектов. При поддержке правительства и Минсельхоза работают проекты помощи участникам спецоперации, желающим заняться фермерством.

Новая управленческая, техническая, бизнес-элита страны становится локомотивом её развития — о чём говорил президент, в том числе и на недавней итоговой конференции. Глава государства также указал на результаты, которые ветераны и участники СВО достигают и которых ещё должны будут достичь в образовании.

Здесь государство ведёт активную работу по двум направлениям.

Во-первых, речь идёт о получении ветеранами фундаментального высшего образования, которое в том числе открывает им возможность «двигать науку». Если в 1945-м говорили об «абитуриентах в шинелях», то в 2025-м в вузы идёт поток, условно говоря, «абитуриентов в «мультикаме».

Во-вторых, руководство страны поставило задачу привлекать людей с опытом СВО в отечественную педагогику. И речь идёт не столько и не только о возвращении к практике встреч школьников с ветеранами.

Из окопов — на университетскую скамью

В сентябре, в начале нового 2025/26 учебного года Минобрнауки проинформировало: по квоте для участников спецоперации и членов их семей места в вузах получили на 74,2% больше человек, чем в 2024 году.

Сейчас в российских университетах учится 28,3 тысячи ветеранов и их родственников, цитировало издание «Ведомости» пресс-службу министерства.

По информации главы Минобрнауки Валерия Фалькова, «фронтовая» квота должна составлять не менее 10% от общего числа бюджетных мест, и вузовское руководство вправе увеличить (но не уменьшить) эту долю.

И эта квота, отметим, заполнена пока не целиком — её «вместимость» в этом году составила 50,9 тысячи мест во всех российских вузах. Из них по итогам экзаменов заполнены 55,7%.

«Заполняемость» растёт. Для сравнения: в 2024-м при аналогичной квоте было занято 32,3% из зарезервированных мест.

Ещё в 2023-м вступили в силу поправки в закон «Об образовании», по которым факт участия в СВО вошёл в перечень индивидуальных достижений, дающих «бонусы» для соискателей высшего образования.

Абитуриенты из числа бывших контрактников и добровольцев получают дополнительные 10 баллов при поступлении по любым специальностям, включая популярные «высококонкурсные» направления.

Внимание руководства страны уже приносит свои плоды.

В 2025 году в те вузы, которые входят в первую двадцатку в рейтинге российских университетов, поступили почти 3 тысячи вернувшихся «на гражданку» бойцов и их близких (на 58% больше, чем в 2024-м) — таковы данные Министерства науки и высшего образования.

Так, например в МГТУ имени Баумана было зачислено 295 студентов — больше на 54%, чем в прошлом году. В СПбГУ с этого года учатся 252 человека — на 70% больше показателей 2024-го. Весомым приростом могут похвастаться РАНХиГС (355 поступивших — 70-процентное увеличение) и НИУ «Высшая школа экономики»: 370 студентов — на 37% больше прошлогодних показателей.

Ещё показательнее ситуация в ведущих региональных вузах. К примеру, число льготников, поступивших в 2025 году в Новосибирский государственный университет, выросло втрое. Наиболее популярно направление «Информатика и вычислительная техника».

В Томском госуниверситете число ветеранов и их близких, зачисленных по новой квоте, увеличилось вдвое — из 119 таких абитуриентов больше половины прошли без вступительных испытаний.

Ряд ведущих университетов запустили собственные дополнительные программы для привлечения ветеранов.

Так, например, летом 2025 года ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов принял решение: участники спецоперации и близкие родственники (супруги, дети, родители, братья и сёстры) могут бесплатно поступить в «вышку» на программы бакалавриата и специалитета. Причем даже если абитуриент не смог поступить на «бюджет», он будет учиться бесплатно — формально коммерческое обучение полностью оплачивается университетом.

Ещё в марте прошлого года фонд «Защитники Отечества» и МГУ имени М. В. Ломоносова заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве: участники СВО и члены семей погибших бойцов получают возможность обучаться в Московском университете на бюджетной основе.

«Бесплатное обучение, переобучение или получение дополнительного профессионального образования — важные параметры возвращения ветеранов к привычной жизни, их социализации, а также весомая поддержка для семей погибших героев. Научная база позволит сформировать новые элиты», — комментируя эту договорённость, подчеркнула руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Добавим, что с 26 декабря вступят в силу новые поправки в закон «Об образовании», которые дадут участникам СВО возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. С инициативой ввести такую норму летом этого года выступила федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Кроме того, с 26 декабря будут продлены льготы для совершеннолетних детей ветеранов СВО после окончания ими школы до 1 сентября.

«Не просто вести уроки, а воспитывать патриотизм»

«Когда я учился в университете, преподавали участники Великой Отечественной войны. Мы относились к ним с огромным уважением», — заметил президент Путин, общаясь 19 декабря с журналистами и участниками прямой линии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече 5 сентября со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета поделился воспоминанием: в школе, где он учился, учителями труда и начальной военной подготовки были фронтовики. «И они серьезно влияли на наше мировоззрение», — подчеркнул Володин.

Он выразил уверенность в том, что и ветераны СВО могут и должны стать достойными педагогами. «Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель», — отметил председатель Госдумы. Ведь, указал Володин, качества тех, кто, защищая Родину, прошёл самые серьёзные испытания, востребованы при обучении и воспитании детей.

И это не только пожелание.

Как 19 декабря сообщил портал «Российское образование», в министерстве просвещения участникам СВО из 12 регионов России были вручены дипломы о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования».

«Вы, как никто другой, знаете, как рассказать школьникам о патриотизме, о защите своей Родины, стать для них настоящим примером. Мы вместе с Государственным университетом просвещения, Центром «Вершина» реализуем программу, благодаря которой герои — участники специальной военной операции — могут пройти переподготовку и затем заниматься педагогической деятельностью», — обратился к новым педагогам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Первой ласточкой» стала партия из более 40 участников СВО Москвы, Московской, Тульской, Саратовской, Пензенской, Смоленской, Калининградской, Мурманской, Свердловской, Липецкой, Владимирской областей и Забайкальского края.

Обучение шло на базе Государственного университета просвещения и при содействии Центра военно-патриотического воспитания «Вершина», пояснил Кравцов.

«Проект уже имеет хороший результат, и этот опыт будет полезен в разных регионах страны. Мы сможем создать аналогичные центры в других педагогических вузах», — отметил министр.

Что касается тех ветеранов, которые до ухода на фронт либо работали педагогами, либо получили профильное образование, то ещё в 2024-м им были созданы дополнительные возможности для возвращения к специальности.

В начале прошлого года Минпросвещения сообщило, что участников СВО с дипломами педагогических вузов и училищ будут приглашать в школы для преподавания нового предмета — «Основы безопасности и защиты Родины». Учителя с боевым опытом — это незаменимые люди с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди детей и подростков, подчеркнул тогда замминистра просвещения Александр Бугаев.

В начале нового 2025/26 учебного года «Российская газета» приводила примеры из двух регионов — как педагоги-фронтовики работают с детьми. Так, например, участник СВО с 2022 года, гвардии старший прапорщик 11-й десантно-штурмовой бригады Никита Ракитин сейчас преподаёт «Основы безопасности защиты Родины» в школе села Смоленка Читинского района Забайкальского края. На нём же — и работа с детьми в местном отделении «Юнармии».

Ветеран подчёркивает — он считает своей главной задачей не просто вести уроки (например, рассказывать ребятам об основах тактической медицины), но и «воспитывать у детей патриотизм, развивать необходимые физические навыки, учить любить свою Родину».

«Это первый год моей преподавательской деятельности. Диплом у меня был, а педпрактики как таковой не было. Это очень увлекательно и интересно — по детям видно, что уроки дают свои результаты», — в свою очередь рассказал педагог допобразования из школы №3 Петропавловска-Камчатского Александр Цуканов. Он служил по контракту в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, получил ранение, после реабилитации пошёл работать по гражданской специальности, в школу.

Ветеран ведёт патриотический кружок для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллеги говорят, что благодаря Александру Александровичу у ребят меняются ценности и формируется любовь к Родине.

«Ребята выступают у нас на линейках, они несут Вахту памяти и с большим удовольствием занимаются здесь прикладным творчеством. Они уже знают, чего хотят добиться в жизни и с большим уважением относятся к своему руководителю», — приводит портал Камчатского края слова замдиректора по учебно-воспитательной части школы Ольги Шестаковой.

Вручая в декабре дипломы недавним бойцам — новым педагогам по дополнительному образованию, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков отметил: «Патриотизм и верность воинскому долгу… в первую очередь проявляются в глубоком осознании личной ответственности за защиту Родины». Теперь задача ветеранов СВО — привить эту ответственность школьникам.