В каждом четвертом регионе России ветераны занимают руководящие должности.

Иван Шилов ИА Регнум

На выборах 2025 года более 1600 участников СВО выдвинули свои кандидатуры, а 1035 из них получили мандаты. Приход во власть людей, которых президент Владимир Путин назвал новой элитой, — это часть большого процесса адаптации участников СВО «на гражданке».

И ветераны специальной военной операции (СВО) демонстрируют весьма впечатляющие примеры успешного возвращения к мирной жизни.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как в 2025 году люди с боевым опытом проявляли себя успешными управленцами и политиками, получали кредит доверия граждан на выборах, включая губернаторские. А как подчеркнул в октябрьском интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков, больше половины — 57% ветеранов спецоперации — уже трудоустроено.

При этом министр напомнил, что многие вернувшиеся с передовой сейчас «находятся либо на реабилитационных процедурах, либо в процессе переобучения». Значит, в ближайшее время их ещё ожидает или возвращение к прежней мирной профессии, или получение новой, поэтому, по оценке Котякова, 57% вновь трудоустроенных — это всё же «низкий показатель».

«Есть часть ребят, которые пока не охвачены нашим вниманием через центры занятости. Здесь мы проводим сейчас работу с фондом «Защитники Отечества», с Социальным фондом, чтобы дойти до каждого и предложить им наши персональные услуги», — обрисовал министр ближайшие задачи своего ведомства.

Исполнение этих задач — на контроле президента.

«Надо помочь им»

«Поддерживать ветеранов боевых действий, помогать им адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни», — об этом приоритете в государственной политике Владимир Путин напомнил, выступая 9 декабря на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В апреле 2025 года глава государства на встрече с руководителями муниципалитетов подчеркнул: ветераны СВО — это золотой фонд государства. «Вот это люди, вот эта элита, вот это будущее, за ними будущее страны. Им не страшно вроде страну передать, таким вот людям. Надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж», — отметил лидер страны.

В уходящем году уже многое было сделано для выполнения этой задачи.

В 2025-м почти 3,5 тысячи ветеранов и членов их семей прошли бесплатное профессиональное переобучение через центры «Работа России». Такие данные 5 ноября привела пресс-служба Минтрудсоцзащиты.

«Кадровые центры в регионах работают с теми, кто вернулся из зоны специальной военной операции, по единому стандарту в режиме «одного окна», позволяя получить нужную помощь вне зависимости от того, кто ее предоставляет», — говорится в сообщении министерства.

С другой стороны, государство стимулирует работодателей принимать к себе недавних участников СВО. За их трудоустройство полагаются налоговые льготы и компенсации — от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда.

На федеральном уровне трудовые права ветеранов защищает закон: это и сохранение рабочих мест для тех, кто ушел на передовую, и приоритет в приёме на новую работу для тех, кто вернулся с СВО. На региональном уровне интересы участников спецоперации защищены благодаря трудовым квотам. Юрлица, где трудится больше ста работников, должны отвести не менее 3% штата для ветеранов.

Государство в свою очередь создаёт всё новые площадки и направления, где ветераны могут проявить свои таланты, умения, знания — и приобрести новые.

«Оперативная передислокация» в мирную жизнь

Ранее мы рассказывали о действующей при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы программе подготовки управленческих кадров «Время героев» и о региональных аналогах этого проекта.

Но важно также отметить, что ветераны СВО получают возможность «оперативно передислоцироваться» на ответственные управленческие позиции.

Так, например, Станислав Ахмадеев, который по июнь 2025-го служил на купянском направлении в отряде БАРС-9, сейчас — на посту замначальника отдела государственного ветеринарного надзора в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Одновременно Станислав преподаёт тактическую медицину во владивостокском Православном центре духовной помощи и правовой защиты «Вектор».

«Опыт участия в СВО позволяет мне смотреть на различные ситуации через призму боевого опыта и оперативно принимать выверенные решения, — делится Ахмадеев. — Моя гражданская специальность стала логичным продолжением военной службы — через неё я вношу вклад в развитие продовольственного суверенитета и безопасности страны, работая на будущее России».

Другой яркий пример показывает Ильдар Валиев, призванный по частичной мобилизации в 2023-м. Он пробыл в зоне СВО год и три месяца. Был награждён медалью генерала Шаймуратова — наградой, которую вручает заксобрание Башкирии особо отличившимся военным и силовикам.

Валиев, участник программы «Герои Башкортостана» — республиканского аналога общероссийского «Времени героев», сейчас трудится на посту заведующего хозяйством в клиентской службе Социального фонда России по Бижбулякскому району Башкирии.

Кроме того, ветеран был избран депутатом муниципального совета. На нём — заботы комиссии по социально-гуманитарным вопросам. Кроме того, Валиеву удаётся выделить время для организации помощи бойцам СВО и для работы по патриотическому воспитанию молодежи.

«Время героев» и его региональные аналоги открывают возможность проявить таланты не только во власти — от федеральной до муниципальной, но и на других важных направлениях.

К примеру, участник программы «Время героев» Павел Якушев, командир мотострелковой роты, удостоенный ордена Мужества за отражение контрнаступления на запорожском направлении, с 2024 года работает в «Росатоме» на должности советника по патриотическому воспитанию при заместителе гендиректора госкорпорации по персоналу.

Сейчас Якушев получает дополнительное образование, посещая АЭС и другие объекты ядерного энергетического комплекса.

«Здесь работает высококвалифицированный персонал, который отлично знает своё дело. Мне показали действующий энергоблок атомной станции, работу основного оборудования», — рассказывает ветеран СВО о поездке на Ленинградскую АЭС.

После посещения площадки, где сооружаются 7-й и 8-й ленинградские энергоблоки, он понял: жизнь здесь кипит, работы ведутся очень активно. Никаких сомнений в том, что новые блоки будут запущены в 2030–2032 гг., не возникает.

Если Якушев уже осваивается в новом качестве, то Герой России Алексей Неустроев пока осваивает новые знания, учась на бюджете в Финансовом университете при правительстве России. Лекции и семинары по специальности «финансы и кредит» он совмещает с общественной работой, встречаясь с молодежью.

Наводчик-оператор танка Т-80 «Алёша» Неустроев участвовал в тяжёлых боях на запорожском направлении. 26 июля 2023 года в бою под Богдановкой его экипаж уничтожил превосходящую по численности колонну ВСУ.

«Боевой опыт помогает в учебе тем, что учит точности и ответственности — на фронте ошибка стоила жизни, а в финансах промах может подвести страну. Я применяю эту дисциплину, чтобы глубоко анализировать данные и не сдаваться перед сложными задачами», — подчёркивает кавалер «Золотой Звезды» Героя России.

Неустроев с оптимизмом смотрит в будущее: «Развитие России в финансовой отрасли я вижу через укрепление суверенитета: нужно инвестировать в цифровые технологии, поддерживать отечественные банки и снижать зависимость от Запада.

Поэтому и свои цели он формулирует предельно четко: мы должны строить систему, где каждый рубль работает на людей — от Дальнего Востока до Москвы, чтобы экономика была устойчивой, как наш танк «Алёша» в бою».

Флагманы СВОей культуры

Для того, чтобы вернуть в мирную жизнь тех, кто защищал Родину на фронте, действуют и многочисленные культурные инициативы.

Такие, например, как флагманская программа #СВОяМУЗЫКА (чей фестиваль прошёл уже в третий раз — в конце июля его площадкой стала крымская Академия творческих индустрий «Меганом»).

«Я очень рад, что приехал сюда. В моей команде работали замечательные эксперты — поэт и музыкант Илья Оленев и продюсер Артём Аматуни. Такие программы особенно важны для участников СВО, для ветеранов боевых действий. Для нас — это прекрасная возможность бороться с ПТСР, с последствиями пребывания на фронте», — рассказал агентству РАПСИ один из участников проекта #СВОяМУЗЫКА, ветеран СВО Григорий Ильченко из удмуртского города Глазов.

Записанная им песня «Демилитаризация» вошла в сборник, подготовку которого взял на себя музыкальный лейбл творческого кластера «Таврида. АРТ».

На базе «Тавриды» реализуются и «братские» проекты, такие как #СВОёКИНО. В июле организаторы этой флагманской программы собрали ветеранов СВО, их родных и близких, и представителей отечественной киноиндустрии. Реальные истории участников спецоперации, которые обсуждали на июльской встрече, 2 августа представили на главном в стране отборе сюжетов военно-патриотического кино.

Это мероприятие стало важнейшим на Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

В ноябре в академии «Меганом» завершилась образовательная программа. В рамках этого проекта, поддержанного Министерством культуры и фондом «Защитники Отечества», ветераны СВО получили возможность освоить профессии, связанные с литературой, живописью, музыкой и кино.

«У меня на сегодняшний день полтора десятка рассказов написано. Я считаю, что это дело необходимое — люди, дети должны знать о подвиге, который совершают наши ребята, наши братья сейчас», — поделился с НТВ участник программы #СВОяКУЛЬТУРА, советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев.

На новом поле

Об ещё одном важном направлении адаптации бойцов к мирной жизни в ноябре рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство даёт ветеранам и участникам СВО возможность для начала собственного бизнеса в АПК (агропромышленном комплексе).

«Мы выделяем средства ветеранам и участникам спецоперации на создание собственного дела в АПК. Их получают в 11 регионах страны», — рассказал глава правительства на стратегической сессии, посвящённой развитию сельхозотрасли.

В конце 2024-го правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. С января в рамках этой программы ветераны и участники СВО, уволенные в запас, получают гранты «Агромотиватор», необходимые для начала бизнеса в сельском хозяйстве.

Например, грант на разведение крупного рогатого скота для производства мяса и молока — до 7 млн рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям — до 5 млн рублей.

На ноябрьском совещании премьер также сообщил о том, что до конца 2025-го запланировано завершить полную инвентаризацию земель сельхозназначения по всей стране. «Это миллионы гектаров пашни, использование которых, конечно, позволит в том числе нарастить объемы производства в агропроме», — рассказал Мишустин. На этих миллионах гектаров получат возможность трудиться и участники спецоперации.

Ещё более широкое поле для деятельности предоставляет Федеральная программа «СВОй бизнес», которую поддерживают «Единая Россия», «Опора России» и корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Начиная с марта 2025 года участниками «СВОего бизнеса» стали более 720 человек из 35 регионов России, сообщили 9 декабря в пресс-службе Минэкономразвития.

Порядка 45% участников проекта впервые открыли свое дело или продолжили развитие.

Свыше 60% выбрали работу в реальном секторе экономики, каждый пятый бизнес-проект, участвующий в программе, приходится на сферы обрабатывающей промышленности, научно-технической деятельности и ИТ-технологий.

«Система поддержки участников СВО выстроена в формате 360° — от бизнес-идеи до ее реализации и дальнейшего сопровождения, выхода на рынки», — приводит пресс-служба Минэкономразвития слова главы министерства Максима Решетникова.

Важно, подчеркнул министр, что в программе участвуют и те ветераны СВО, кто пробует открыть свое дело впервые, а также те, у кого был предпринимательский опыт, который они хотели бы продолжить. Больше половины участников выбирают реальный сектор экономики, значит, «чувствуют в нем потенциал».

Таким образом, участники СВО становятся не только новой управленческой элитой страны, но и пополняют золотой фонд от большого и малого бизнеса до кино и музыки.