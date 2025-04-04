Не хватило кадров. Названы причины экологической катастрофы в Чёрном море
Капитаны танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» и владельцы этих судов — фирмы «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть» — проигнорировали ограничения по сезону хождения судов в акваториях Азовского моря и Керченского пролива и двигались в шторм. В команде обоих танкеров не хватало квалифицированных кадров.
Такие выводы были сделаны по результатам расследования одной из крупнейших экологических катастроф в России за последнее время. Напомним, что в результате двух крушений танкеров, произошедших в один день — 15 декабря 2024 года, в воды Чёрного моря и Керченского пролива вылилось 2,4 тыс. тонн мазута (из примерно 9 тыс. тонн, которые перевозили две «Волгонефти»).
Выводы расследования, которое провела комиссия Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморрчефлота, 4 апреля озвучил министр транспорта Роман Старовойт.
«Материалы будут переданы в Следственный комитет», — проинформировал министр 4 апреля на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы.
Уже сейчас стало известно, на какую сумму «попали» судовладельцы, давшие добро на рискованные рейсы. В целом компании-загрязнители нанесли ущерб природе без малого на 85 млрд рублей, сообщила комиссии глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В течение месяца фирма «Кама-Шиппинг» должна будет выплатить почти 49,5 млрд, а «Волгатранснефть» — около 35,5 млрд рублей. Если по истечении этого срока средства не будут выплачены, то против компаний будут поданы иски в суд, добавила Радионова.
Общую моральную оценку, напомним, уже дал президент Владимир Путин, который внимательно следит за ликвидацией последствий катастрофы. Выступая 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, глава государства подчеркнул:
«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Чёрном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность».
Ранее президент воздал должное специалистам МЧС и добровольцам, которые очищают побережье от мазутной плёнки.
«Что касается волонтёров — им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы», — подчеркнул Путин 9 января на заседании с членами правительства.
В общей сложности с января и по сегодняшний день на побережье работали свыше 32,5 тысячи волонтёров. Совместно с профессионалами-спасателями они очистили уже почти 419 километров берега. Такие данные 4 апреля, накануне заседания правительственной комиссии, привела пресс-служба МЧС. Добавим, что помощь добровольцам-ликвидаторам оказал российский Красный Крест, который передал волонтёрским бригадам свыше 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты.
Непосредственные источники угрозы — затонувшие фрагменты танкеров остаются на месте. Напомним, что «Волгонефть-212» разломился надвое и затонул в 8 километрах от побережья Керченского пролива, а «Волгонефть-239», отдрейфовав, сел на мель у самого берега — в 80 метрах.
К счастью, сейчас ситуация стабильна, констатировал председательствовавший на заедании комиссии глава МЧС Александр Куренков. Он проинформировал:
«Затонувшие фрагменты танкеров постоянно обследуются водолазами, при помощи телеуправляемых аппаратов проводится мониторинг дна в километровой зоне от побережья. Для контроля обстановки акватории задействуются технологии космического мониторинга, беспилотники, а также патрульные группы спасателей на катерах».
МЧС продолжает мониторинг обстановки, он будет продолжаться до полной ликвидации последствий аварии, подчеркнул министр.
У МЧС есть план подъема затонувших частей судов — его представили на заседании комиссии 21 марта. На первом этапе специалистам предстоит построить инженерные сооружения под названием коффердамы, которые приблизят к танкерам и накроют их. С помощью этого же устройства откачают оставшийся мазут, для этого в коффердамах оборудуют технологические люки-отверстия.
«Сроки следующие: мы должны в этом году, до наступления осенних штормов, обеспечить локализацию затонувших частей коффердамами, с тем чтобы исключить возможность выхода в открытое море мазута. А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов, и всех трех затонувших частей», — добавил тогда в разговоре с журналистами министр транспорта Роман Старовойт. По его прогнозу, три части затонувших танкеров, могут поднять в 2026 году.
Добавим, что хотя расследование завершено, но не завершена работа МЧС и волонтёров. Днём 4 апреля оперативный штаб Краснодарского края по ликвидации последствий аварии сообщил: после прошедшего недавно шторма новые выбросы зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы. «Выбросы фракций мазута после шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга закрепленных территорий», — цитирует «РИА Новости» сообщение оперштаба. Там уточнили, что выбросы выявлены на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, у отеля «Пляжный поселок», рядом с базой отдыха «Динамо» и на пляже в районе санатория «Фея-3».