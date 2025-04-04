Капитаны танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» и владельцы этих судов — фирмы «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть» — проигнорировали ограничения по сезону хождения судов в акваториях Азовского моря и Керченского пролива и двигались в шторм. В команде обоих танкеров не хватало квалифицированных кадров.

Иван Шилов ИА Регнум

Такие выводы были сделаны по результатам расследования одной из крупнейших экологических катастроф в России за последнее время. Напомним, что в результате двух крушений танкеров, произошедших в один день — 15 декабря 2024 года, в воды Чёрного моря и Керченского пролива вылилось 2,4 тыс. тонн мазута (из примерно 9 тыс. тонн, которые перевозили две «Волгонефти»).

Выводы расследования, которое провела комиссия Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморрчефлота, 4 апреля озвучил министр транспорта Роман Старовойт.

«Материалы будут переданы в Следственный комитет», — проинформировал министр 4 апреля на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы.

Уже сейчас стало известно, на какую сумму «попали» судовладельцы, давшие добро на рискованные рейсы. В целом компании-загрязнители нанесли ущерб природе без малого на 85 млрд рублей, сообщила комиссии глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В течение месяца фирма «Кама-Шиппинг» должна будет выплатить почти 49,5 млрд, а «Волгатранснефть» — около 35,5 млрд рублей. Если по истечении этого срока средства не будут выплачены, то против компаний будут поданы иски в суд, добавила Радионова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957595" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС России продолжает очищать от нефтепродуктов Керченский пролив

Общую моральную оценку, напомним, уже дал президент Владимир Путин, который внимательно следит за ликвидацией последствий катастрофы. Выступая 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, глава государства подчеркнул:

«Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Чёрном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность».

Ранее президент воздал должное специалистам МЧС и добровольцам, которые очищают побережье от мазутной плёнки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Что касается волонтёров — им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы», — подчеркнул Путин 9 января на заседании с членами правительства.

В общей сложности с января и по сегодняшний день на побережье работали свыше 32,5 тысячи волонтёров. Совместно с профессионалами-спасателями они очистили уже почти 419 километров берега. Такие данные 4 апреля, накануне заседания правительственной комиссии, привела пресс-служба МЧС. Добавим, что помощь добровольцам-ликвидаторам оказал российский Красный Крест, который передал волонтёрским бригадам свыше 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты.

Непосредственные источники угрозы — затонувшие фрагменты танкеров остаются на месте. Напомним, что «Волгонефть-212» разломился надвое и затонул в 8 километрах от побережья Керченского пролива, а «Волгонефть-239», отдрейфовав, сел на мель у самого берега — в 80 метрах.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

К счастью, сейчас ситуация стабильна, констатировал председательствовавший на заедании комиссии глава МЧС Александр Куренков. Он проинформировал:

«Затонувшие фрагменты танкеров постоянно обследуются водолазами, при помощи телеуправляемых аппаратов проводится мониторинг дна в километровой зоне от побережья. Для контроля обстановки акватории задействуются технологии космического мониторинга, беспилотники, а также патрульные группы спасателей на катерах».

МЧС продолжает мониторинг обстановки, он будет продолжаться до полной ликвидации последствий аварии, подчеркнул министр.

У МЧС есть план подъема затонувших частей судов — его представили на заседании комиссии 21 марта. На первом этапе специалистам предстоит построить инженерные сооружения под названием коффердамы, которые приблизят к танкерам и накроют их. С помощью этого же устройства откачают оставшийся мазут, для этого в коффердамах оборудуют технологические люки-отверстия.

«Сроки следующие: мы должны в этом году, до наступления осенних штормов, обеспечить локализацию затонувших частей коффердамами, с тем чтобы исключить возможность выхода в открытое море мазута. А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов, и всех трех затонувших частей», — добавил тогда в разговоре с журналистами министр транспорта Роман Старовойт. По его прогнозу, три части затонувших танкеров, могут поднять в 2026 году.

Добавим, что хотя расследование завершено, но не завершена работа МЧС и волонтёров. Днём 4 апреля оперативный штаб Краснодарского края по ликвидации последствий аварии сообщил: после прошедшего недавно шторма новые выбросы зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы. «Выбросы фракций мазута после шторма обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга закрепленных территорий», — цитирует «РИА Новости» сообщение оперштаба. Там уточнили, что выбросы выявлены на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, у отеля «Пляжный поселок», рядом с базой отдыха «Динамо» и на пляже в районе санатория «Фея-3».