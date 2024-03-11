Материалы с тегом «Черное море»
В Совфеде ответили на планы Украины провести «серьёзную операцию» в Крыму
Руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются, заявил 11 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Главного управления...
11 марта 2024
Буданов* анонсировал «серьёзную военную операцию» Украины в Крыму
Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму, заявил глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводятся в Telegram-канале службы. «Наши действия в Чёрном море — это подготовка к серьёзной операции...
11 марта 2024
В Крыму назвали агрессией появление самолётов НАТО над Чёрным морем
НАТО проявила откровенную агрессию в отношении России, заявил 9 марта постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, комментируя появление британских самолётов 6 марта над Чёрным морем. «Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей...
9 марта 2024
В Госдуме прокомментировали появление авиации НАТО в Чёрном море
Появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России, заявил журналистам депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия»), генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта...
новость часа
7 марта 2024
Российский Су-27 сопроводил самолёт ДРЛО и два истребителя ВВС Франции
Российский сверхзвуковой Су-27 поднимался для сопровождения над Чёрным морем самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) и двух истребителей французских ВВС, приближавшихся к границе страны, сообщило 5 марта Министерство обороны. По информации ведомства, системы контроля...
5 марта 2024
Над Чёрным морем и в Белгородской области отразили атаки БПЛА
Российские военные ночью 25 февраля отразили шесть атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что их обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО)...
новость часа
25 февраля 2024
В Крыму объявили награду за поимку опасного морского хищника
Алуштинский аквариум объявил награду в размере 5 тыс. рублей тому, кто поймает заплывшего в Чёрное море средиземноморского хищника групера, так как он представляет угрозу для местной фауны, сообщил директор заведения Виктор Жиленко. Об этом 20 февраля сообщило «Радио Крым». «Это тревожный сигнал...
20 февраля 2024
Силы ВМФ пресекли атаку морских дронов ВСУ на российские гражданские суда
Силы Военно-морского флота России пресекли атаку морских дронов украинской армии на российские транспортные гражданские суда в Чёрном море, сообщили 10 февраля в Министерстве обороны. «Киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в...
новость часа
10 февраля 2024
В Чёрном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
Российский патрульный катер Черноморского флота обнаружил и уничтожил из штатного вооружения безэкипажный катер украинских ВМС в Чёрном море, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что вражеское судно двигалось в сторону Крыма. «Около 20:30 мск в юго-западной...
новость часа
9 февраля 2024
В нескольких регионах России отразили массированную атаку беспилотников ВСУ
Российские военные ночью 9 февраля перехватили и уничтожили в небе над четырьмя регионами России и Чёрным морем в общей сложности 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе Минобороны России. Так, в Брянской области обезвредили пять дронов, в Орловской — четыре...
9 февраля 2024
Зурабишвили назвала угрозой планы России по открытию базы ВМФ в Абхазии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала угрозой стратегической перспективе Чёрного моря планы открыть пункт постоянного базирования Военно-морского флота России в Очамчире в Абхазии. Об этом она заявила выступая в парламенте с ежегодным докладом. Выступление транслировали на сайте...
6 февраля 2024
Турция сохранила запрет на проход военных кораблей в Чёрное море
Турция остаётся приверженной своей позиции по недопуску военных кораблей в Чёрное море. Об этом 25 января сообщил источник в администрации президента страны. Собеседник «РИА Новости», комментируя заявления американской стороны о намерении обсудить судоходство в Чёрном море, заявил, что конвенцию...
25 января 2024
Лавров оценил переговоры США и Турции по заходу в Чёрное море
США не смогут изменить правила захода военных кораблей в Чёрное море в рамках переговоров с Турцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. «Я не думаю, что это у них получится», — сказал он. Глава МИД считает, что американские власти попытаются уговорить Анкару...
25 января 2024
В Совфеде прокомментировали идею ВЭФ о нейтральном флоте в Чёрном море
Любой военный флот, который не принадлежит черноморским государствам, не может пройти через Босфор согласно соглашению о его использовании. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума. В новом докладе...
16 января 2024
Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы в Чёрном море
Корабли Черноморского флота отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника, сообщили 8 января в пресс-службе Минобороны РФ. Отряд боевых кораблей Черноморского флота провёл учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения. Учения проходили в целях защиты...
8 января 2024
Украину предупредили о потере выхода к Чёрному морю
Польский эксперт Яцек Бартосяк предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю. В статье для издания Do Rzeczy он отметил, что Россия вскоре добьётся целей, поставленных в специальной военной операции. По мнению Бартосяка, украинские войска не получают необходимых боеприпасов, так как их у союзников...
26 декабря 2023
Эксперт усомнился в возможности новой коалиции поставить Киеву корабли
Новая военно-морская коалиция Великобритании и Норвегии, образованная для помощи Украине, создаст определённые неприятности для флота России. Но есть большие сомнения в том, что им удастся незаметно осуществить поставки кораблей Киеву. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился военный...
11 декабря 2023
Сверхмалый флот. Вступят ли российские дроны в морской бой с украинскими
Первые российские надводные дроны — безэкипажные катера будут испытаны в зоне СВО и поставлены на вооружение российской армии до конца этого года. Об этом проинформировал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область) Михаил Даниленко. По его...
28 ноября 2023
В Турции восхитились решением Путина о патрулировании над Чёрным морем
В Турции приветствовали решение президента России Владимира Путина начать патрулирование акватории Чёрного моря боевыми самолётами, вооружёнными ракетными комплексами «Кинжал». Читатели издания Haber7 в комментариях подчеркнули, что поддерживают Россию и российского лидера. «Отныне США, совершенно...
новость часа
20 октября 2023
Россия подняла истребители Су-27 из-за трёх самолетов НАТО над Чёрным морем
Два российских истребителя Су-27 поднялись в воздух над Чёрным морем и перехватили три самолета британских Военно-воздушных сил (ВВС), сообщили в пресс-службе Минобороны России. Натовские воздушные суда направлялись в сторону государственной границы РФ. Российские лётчики идентифицировали цели как...
новость часа
20 октября 2023