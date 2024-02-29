Материалы с тегом «Минтранс РФ»
В 2024 году в РФ появятся девять новых взлётно-посадочных полос
В 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию девять взлётно-посадочных полос, сообщили 29 февраля в пресс-службе Минтранса РФ. «Только за 2023 год введено девять полос — почти столько же, сколько за период 2018–2022 годов (10 полос). В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 13...
29 февраля 2024
Минтранс опроверг сообщения о планах собирать IP-адреса пассажиров
Министерство транспорта России не будет обязывать авиакомпании, операторов железнодорожных и других перевозок собирать IP-адреса и другие дополнительные данные пассажиров, кроме тех, что указывают в билетах, заявил 22 февраля журналистам замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Он прокомментировал...
22 февраля 2024
Минтранс предложил собирать IP-адреса пассажиров
Перевозчиков хотят обязать передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности, кроме паспортных данных пассажиров, номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учётных записях пользователей, а также данные банковских карт. С таким...
22 февраля 2024
На трассе М-11 «Нева» появятся ещё 12 беспилотных грузовиков
Ещё 12 беспилотных грузовых автомобилей, которые станут курсировать для перевозок по автодороге М-11 «Нева», будут произведены к сентябрю 2024 года, сообщил журналистам источник, близкий к Минтрансу РФ. «К сентябрю ПАО «Камаз» обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков», — сказал он в...
22 февраля 2024
Минтранс допустил ограничение допуска в аэропорты без авиабилетов
Министерство транспорта России может запретить людям без билетов проходить на территорию аэропортов в момент наивысшего уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. «В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности...
16 февраля 2024
Российский поезд для ВСМ создадут на базе мощностей «Синары» и ТМХ
На базе производственных мощностей группы «Синара» и «Трансмашхолдинга» (ТМХ) планируется выпуск российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. «Мы предусматриваем создание полностью отечественного поезда на базе...
16 февраля 2024
Минтранс предложил механизм финансирования модернизации аэродромов
Министерство транспорта Российской Федерации предложило новый механизм финансирования реконструкции и модернизации региональных аэродромов в 2025–2030 годах, ежегодный бюджет фонда может достичь 10 миллиардов рублей. Минтранс предложил два подхода к финансированию ремонта аэродромов на ближайшие...
7 февраля 2024
Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустят регулярные автобусные рейсы
В марте начнёт действовать регулярное автобусное сообщение из Ростова-на-Дону в Стамбул. Об этом сказано на сайте Министерства транспорта РФ. Согласно опубликованному ведомством документу, автобусные рейсы в турецкий мегаполис планируется запустить с марта этого года. Так, автобусный рейс №777...
1 февраля 2024
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники
В России официально разрешено службам транспортной безопасности сбивать беспилотники — президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Законом закрепляется понятие «беспилотные аппараты». К ним относятся беспилотные...
новость часа
30 января 2024
Пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полёты
Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, которые управляли упавшим ранее в горах Афганистана бизнес-джетом Falcon 10, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе РФ. Такое решение в агентстве воздушного транспорта связали с тем, что...
29 января 2024
Путин поручил субсидировать перевозки в Калининград только для его жителей
Президент России Владимир Путин 25 января в ходе поездки в Калининградскую область поручил главе Министерства транспорта Виталию Савельеву быстро решить вопрос субсидирования перевозок в регион только для его жителей и студентов. «Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только...
25 января 2024
Власти России к лету разработают новый нацпроект «Транспорт»
Правительство России ведёт работу над новым национальным проектом «Транспорт», который объединит развитие авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. О деталях нового нацпроекта в интервью ТАСС рассказали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр транспорта РФ...
20 января 2024
Замглавы Росавиации Потешкина назначили на пост замглавы Минтранса
Заместителя главы Росавиации Владимира Потешкина назначили на должность заместителя главы Министерства транспорта, говорится в распоряжении, опубликованном во вторник, 26 декабря, на сайте официального опубликования правовых актов. «Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра...
26 декабря 2023
В Минтрансе заявили, что мощностей «Аэрофлота» достаточно для рейсов в КНР
Мощностей группы «Аэрофлот» достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров авиакомпании «Россия», сообщила 21 декабря пресс-служба Минтранса РФ. «Провозных ёмкостей (а именно аккредитованных у авиавластей Китая самолётов) группы «Аэрофлот» в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров...
21 декабря 2023
Минтранс начал работу по аккредитации самолётов «России» для полётов в КНР
Российская сторона ведёт работу с авиационными властями Китая, чтобы авиакомпания «Россия» могла продолжать полёты в Пекин. Об этом сообщили 21 декабря журналистам в пресс-службе Минтранса РФ. В министерстве отметили, что решаются рабочие вопросы, связанные с аккредитацией воздушных судов. В...
21 декабря 2023
Аэропорт Пекина отказал компании «Россия» в приёме рейсов
Расположенный в Пекине аэропорт Дасин отказал компании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в приёме и обслуживании рейсов. Перевозчика уведомили об этом, настаивая на выполнении дополнительных требований, передаёт «РИА Новости». «Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить...
20 декабря 2023
Минтранс намерен штрафовать за нарушение временных ограничений скорости
В России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости установленными динамическими информационными табло и знаками переменной информации, следует из постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вводит правила...
11 декабря 2023
Минтранс захотел наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД
В Минтрансе России доработали и готовят к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ. Отмечается, что под средней...
8 декабря 2023
Замглавы Минтранса Игоря Чалика освободили от должности
Заместителя главы министерства транспорта Игоря Чалика освободили от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. «Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия срочного служебного...
новость часа
27 ноября 2023
Более 1,6 тыс. единиц общественного транспорта получили регионы в этом году
Перевозки пассажиров общественным транспортом за 9 месяцев 2023 года увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11 млрд пассажиров. Вместе с этим в стране продолжается масштабное обновление автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов по нацпроекту...
24 ноября 2023