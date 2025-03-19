Краснодар, 19 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) доставил тысячи единиц техники и средства индивидуальной защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Об этом 19 марта заявили в пресс-службе организации.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Отмечается, что поддержка коснется Краснодарского края, Крыма и других пострадавших регионов, такие меры помогут обезопасить работающих там добровольцев и повысить эффективность ликвидации последствий разлива. Так, в Анапу привезли пневмокаркасную палатку для оперштаба, мобильные осветительные установки, аварийно-осветительные комплексы, дизельные генераторы и тепловые пушки.

Кроме того, волонтерам отправили более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты: комбинезоны, резиновые сапоги, респираторы, фильтры для противогазов, водостойкие нарукавники, защитные очки, латексные и прорезиненные перчатки. Дополнительно организация предоставила добровольцам лопаты, грабли, строительные мешки и полиэтиленовые пакеты большого объема.

«Ликвидация последствий такого разлива нефтепродуктов — это долгий процесс, который не заканчивается после первой волны экстренных мер. Тысячи волонтеров, работающих на загрязненных участках, ежедневно сталкиваются с рисками для здоровья и тяжелыми физическими нагрузками», — отметил член Общественной палаты и председатель РКК Павел Савчук.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе в результате шторма потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Из-за аварии часть нефтепродуктов попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, одного человека спасти не удалось.

Чтобы ликвидировать последствия разлива мазута, МЧС привлекло свыше 32,5 тыс. добровольцев, в том числе молодежные движения и граждан 20 российских регионов. На устранение нефтепродуктов правительство выделило 1,5 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий ЧП и выразил надежду, что должностные лица проявят не меньшую ответственность.

Путин также отметил, что крушение танкеров с нефтепродуктами в акватории Черного моря продемонстрировало последствия халатности. Кроме того, генпрокурор РФ Игорь Краснов уточнил, что органы проведут проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива в Керченском проливе.