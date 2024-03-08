Материалы с тегом «Волонтёры»
Молодёжное крыло «Народного фронта» поздравило женщин из народных полков
Представители молодёжного крыла «Народного фронта» провели поздравительную акцию в честь 8 Марта, сообщили в пресс-службе организации. Волонтёры в международный женский день дарят букеты из тюльпанов тем, кто каждый день своим трудом помогает российским военным в зоне спецоперации. Кроме того, они...
8 марта 2024
Участие в марафоне «Знание. Первые» приняли волонтёры из разных стран
Волонтёр из Германии, доброволец и музыкант из Сербии, ополченец из Афганистана выступили на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит 2–6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Дискуссия «СВОя Родина. Добровольцы Донбасса» состоялась в заключительный день...
6 марта 2024
«Волонтёры Победы» выступили на Всемирном фестивале молодёжи
Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели экспертную площадку «История мира начинается с истории моей семьи», сообщили в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы». В мероприятии приняли участие житель блокадного Ленинграда...
5 марта 2024
На Камчатке снежной лавиной унесло в Тихий океан волонтёра
Тело волонтёра Артёма Васильева, который попал под сошедшую снежную лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан. О трагическом случае сообщила пресс-служба заповедника. По словам коллег, волонтёр делал 3 марта обход побережья в районе мыса Чажма. В какой-то...
4 марта 2024
«Волонтёры Победы» проведут в России интеллектуальную игру «1418»
Всероссийское движение «Волонтёры Победы» открыло регистрацию на Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе организации. Отмечается, что игра посвящена событиям Великой Отечественной войны и военным операциям, совершённым советскими войсками в...
28 февраля 2024
В Москве прошёл форум муниципальных служащих, ушедших добровольцами на СВО
Более 160 представителей муниципальных властей из всех регионов России приняли участие в тематической встрече «Сильнее стали», проведённой в рамках марафона «Служение», сообщила 27 февраля пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Участие во встрече приняли...
27 февраля 2024
«Волонтёры Победы» поздравили героев с Днём защитника Отечества
«Волонтёры Победы» провели памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в разных регионах России. Активисты движения организовали концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и участников других военных конфликтов, провели уроки памяти и уроки мужества в...
23 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили практики активного долголетия
На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»...
22 февраля 2024
Волонтёры почтили память россиян, исполнявших служебный долг за рубежом
«Волонтёры Победы» провели просветительские и памятные мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко...
15 февраля 2024
Суд в Белгороде арестовал волонтёра Россинскую по делу о финансировании ВСУ
Волонтёр 29-летняя Надежда Россинская отправлена под арест по решению Свердловского суда Белгорода в связи с делом о сборе пожертвований для Вооружённых сил Украины. Об этом 2 февраля сообщает «РИА Новости». Суд постановил избрать Россинской меру пресечения в виде ареста до 31 марта 2024 года...
новость часа
2 февраля 2024
Помогавшую украинским беженцам волонтёра оставили в СИЗО до суда
Волонтёра Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании Вооруженных сил Украины. 2 февраля состоится суд по избранию ей меры пресечения. Подробности рассказал «РИА Новости» адвокат задержанной Евгений Соколов. Россинская работала в некоммерческой организации, помогающей...
1 февраля 2024
«Волонтёры Победы» провели акции в память Героев блокадного Ленинграда
Серия мероприятий в память о 80-летии полного снятия блокады Ленинграда, включая всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, провели добровольцы ВОД «Волонтёры Победы», сообщили в пресс-службе этого движения. Представители организации также навестили ветеранов Великой Отечественной войны...
27 января 2024
Путин призвал сделать бесплатной перевозку гумпомощи по платным дорогам
Перевозка гуманитарной помощи волонтёрами по платным дорогам нужно сделать бесплатной, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета, ставшими участниками специальной военной операции на Украине. «По поводу...
26 января 2024
Стала известна предварительная причина смерти кота Твикса
Кот Твикс, которого проводница выбросила на мороз во время стоянки в Кирове, мог погибнуть из-за укуса животного и обморожения. Об этом рассказала волонтёр Ольга Кудряшова. «Укус и затем обморожение», — передаёт слова волонтёра «РИА Новости». Кудряшова отвезла мёртвого кота в ветклинику, где и...
20 января 2024
Смерть кота Твикса: РЖД меняют правила
После гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда на мороз в Кирове, Российские железные дороги (РЖД) изменят правила перевозки животных в поездах и запретят проводникам их высаживать. Об этом сказано в заявлении госкорпорации в Telegram-канале. Вместе с тем РЖД выразила соболезнования...
20 января 2024
«Волонтёры Победы» провели мероприятия в память о блокаде Ленинграда
Мероприятия в память о героях блокады Ленинграда провели 18 января участники движения «Волонтёры Победы». Об этом сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации. Со дня прорыва блокады Ленинграда исполнился 81 год. Блокадное кольцо было разорвано 18 января 1943 года, но один из самых страшных...
18 января 2024
Путин призвал волонтёров не бояться поступающих в их адрес угроз
Президент России Владимир Путин призвал волонтёров не бояться угроз, поступающих в их адрес. Он заявил об этом 10 января в ходе встречи с жителями Анадыря. «Что касается угроз, то [их авторы] сидят там за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас...
10 января 2024
С Украины бегут даже волонтёры, уехавшие за гуманитарной помощью
Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин признался, что десять украинских волонтёров, получив разрешение на выезд из страны за гуманитарной помощью, не вернулись на Украину. Прокудин рассказал, что...
23 декабря 2023
В России пройдёт интеллектуальная игра, посвящённая освобождению Ленинграда
27 января, в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтёры Победы проведут Международную историческую интеллектуальную игру «Январский гром», говорится в пресс-релизе организаторов. Отмечается, что игра будет посвящена подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда...
23 декабря 2023
«За окном больницы — радостные глаза детей»: старт «Десанта Дедов Морозов»
Московские врачи — сотрудники Детской городской больницы имени Башляевой, а также спасатели и волонтёры дали старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов 2023». Новогодние волшебники (ими в этот день стали активисты-волонтёры с навыками промышленных альпинистов) по тросам спустились с крыши...
19 декабря 2023