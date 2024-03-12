Материалы с тегом «Нефть»
Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти
Сокращение добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ грозит для России потерей рынков, заявил 12 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». «Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растёт, мы можем потерять рынки. И тогда мы...
12 марта 2024
Путин объяснил пользу для России от партнёрства в ОПЕК+
Сотрудничество в рамках неофициального формата Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета. Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «ОПЕК+ действительно помогает нам...
12 марта 2024
Путин заявил, что работы нефтяникам хватит на 100 лет
Человечество будет ещё долго использовать углеводороды, поэтому работы для специалистов нефтяного сектора хватит «на 100 лет». Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Ещё очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами...
12 марта 2024
Для российской эталонной нефти нашёлся неожиданный рынок сбыта
Российские экспортёры начали поставлять партии нефти Urals покупателям из Венесуэлы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler. Отмечается, что партии российского эталонного сорта нефти начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года американских санкций...
12 марта 2024
У берегов Кот-д’Ивуара открыли крупное месторождение нефти
На шельфе Кот-д’Ивуара в Гвинейском заливе открыли крупное месторождение нефти. Об этом стало известно 9 марта. Запасы оценили в 1,5-2 млрд баррелей нефти и до 2,4 трлн куб. футов (около 67 млрд куб. м) попутного газа. Глубина скважины составила 7 км, нефть обнаружила итальянская энергетическая...
9 марта 2024
Иран конфисковал нефть с американского танкера
Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных буллёзным эпидермолизом, сообщило иранское агентство Tasnim. По информации журналистов, суд рассмотрел иск страдающих редким наследственным...
6 марта 2024
Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение нефтедобычи
Саудовская Аравия приняла решение о продлении дополнительного добровольного сокращения добычи нефти на второй квартал 2024 года, сообщило 3 марта Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в минэнерго королевства. В сообщении отмечается, что такое решение Эр-Рияд принял по согласованию с...
3 марта 2024
Кувейт сообщил о продлении сокращения добычи нефти во II квартале 2024 года
Власти Кувейта решили продлить на второй квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом сообщает новостное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики. Отмечается, что продление сокращения прошло в рамках договорённостей нескольких стран ОПЕК+ в ноябре...
3 марта 2024
Россия сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки
Россия в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки, сообщил 3 марта вице-премьер Александр Новак. «Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей...
3 марта 2024
Болгария с 1 марта остановила импорт нефти из России
Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти, досрочно отказываясь от действующего для неё до конца 2024 года освобождения от запрета ЕС на импорт нефти из РФ, сообщило агентство EFE. 1 марта вступило в силу принятое в декабре 2023 года решение парламента Болгарии. Депутаты утвердили...
1 марта 2024
Россия впервые с 2019 года закупила нефтепродукты у Эквадора
В 2023 году Эквадор поставил России топливо впервые с 2019 года. Об этом 28 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные эквадорской статистики. Отмечается, что в прошлом году Россия закупила 1,6 тыс. тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идёт о мазуте для кораблей, который...
28 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
В Сомали до конца года впервые добудут нефть
Разработка нефтяных месторождений впервые начнётся в Сомали в 2024 году, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризак Омар Мохамед. Об этом сообщает портал Garowe. Ожидается, что первую для Сомали нефть добудут на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Осенью...
17 февраля 2024
Россия не ставит цели заместить Иран в поставках нефти в КНР, заявили в МИД
У России нет цели специально заместить Иран в поставках нефти в Китай, она ведёт такие поставки на рыночной основе. Об этом 11 февраля заявил директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел Иван Желоховцев. «Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай. — Прим. ред...
11 февраля 2024
В Волгограде ликвидировали открытое горение нефтепродуктов
В МЧС сообщили, что пожар в Красноармейском районе Волгограда, где горят нефтепродукты, локализован. Уточняется, что огонь в 6:57 локализован на площади 100 кв. метров. Всего около 05:00 пожаром было охвачено 300 кв. метров. Позже в МЧС уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать в 7:21...
3 февраля 2024
Путин разрешил иностранцам совершать сделки с акциями «Русснефти»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому иностранным лицам разрешается совершать сделки с акциями нефтяной компании «Русснефть», сообщается на официальном портале правовой информации. В частности, глава государства разрешил совершение сделок, влекущих за собой...
2 февраля 2024
Завод из США нашёл лазейку в законе и купил партию российской нефти
Американское нефтеперерабатывающее предприятие PBF Energy импортировало 10 тысяч баррелей нефти из России с помощью уловки, смешав её с нефтью из других стран в терминалах хранения, расположенных на Багамах. Об этом сообщает Bloomberg. В материале говорится, что в конце осени прошлого года в...
1 февраля 2024
В КНДР назвали США «пиратской державой»
Действия Соединённых Штатов по принудительному отчуждению иранской нефти в недавнем прошлом позволяют охарактеризовать США как «пиратскую державу» современности, сообщает 29 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом агентство прокомментировало задержание Ираном...
29 января 2024
Новак назвал сроки ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ
Ремонт остановленного на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе оборудования продлится месяц-полтора, точнее назвать сроки ремонта пока нельзя, сообщил 27 января вице-премьер России Александр Новак. Он пояснил, что сейчас на предприятии решают, каким образом и сколько по времени будут...
27 января 2024
Владельцы топливных танкеров сменили маршруты из-за кризиса в Красном море
Всё больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов в Азию, а не в Европу, а также в обход Африки. Удары США и Британии по хуситам в Йемене усилили ощущение хаоса в этом районе, сообщает Bloomberg. По информации судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров...
новость часа
20 января 2024