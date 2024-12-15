Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Перевозивший более 4 тонн мазута танкер «Волгонефть» с 13 членами экипажа на борту терпит бедствие в Керченском проливе. Об этом 15 декабря сообщили в экстренных службах.

Петр Ковалев/ТАСС

«В условиях шторма у танкера оторвало носовую часть, экипаж из 13 человек находится в кормовой части», — привёл слова представителя экстренных служб ТАСС.

По его словам, сданных о пострадавших в результате этого или возможном разливе мазута не поступало. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега.

Отмечается, что в Керченском проливе проводится спасательная операция, осложняющаяся ветром и штормом, которые также не позволяют задействовать авиацию. Судно приписано к порту Санкт-Петербург и находится в собственности компании «Каматранс».

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября у берегов египетского города Марса-эль-Алам затонула яхта, на борту которой находились более 30 туристов. На тот момент на ней находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Рыболовное судно «Калам» 1 ноября село на мель в районе северо-восточного побережья Камчатки. На его борту на тот момент находился 31 человек, никто из них не пострадал.