Краснодар, 21 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Три части танкеров, затонувших в Керченском проливе, планируют поднять в 2026 году. Об этом 21 марта журналистам рассказал глава Минтранса Роман Старовойт.

Наталья Грибова/ТАСС

Ранее, 21 марта, вице-премьер РФ Виталий Савельев отметил, что правительственная комиссия определилась с вариантом подъема затонувших частей танкеров. Специалистам предстоит построить инженерное сооружение — коффердам, которое с помощью плавучего дока сможет приближаться к затонувшим частям, накрывая их. В коффердамах оборудуют технологические люки-отверстия, через которые откачают оставшийся мазут.

После этого Старовойт обозначил сроки проведения всех работ.

«Сроки следующие: мы должны в этом году, до наступления осенних штормов, обеспечить локализацию затонувших частей коффердамами с тем, чтобы исключить возможность выхода в открытое море мазута. А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов, и всех трех затонувших частей», — подчеркнул министр.

В Минтрансе добавили, что сначала с частей судов срежут выступающие элементы конструкций и достанут их со дна. После этого на глубине до 20 м установят три защитных коффердама, каждая конструкция весит свыше 1,5 тыс. тонн. Их поставят на сваи для исключения возможности смещения. После этого специалисты откачают мазут.

«После того как мазут откачают, начнется четвертый этап операции — подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году», — добавили в ведомстве.

Контроль состояния частей судов будет продолжаться до их полной герметизации.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев. Российский Красный Крест (РКК) доставил более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.