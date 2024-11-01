В центре внимания на этой неделе оказался депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев, который отличился на встрече с чиновниками Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

ИА Регнум Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев

Сначала он возмутился тем, что уровень общероссийской гражданской идентичности в Дагестане оказался ниже, чем в некоторых других регионах. Вместо того чтобы поинтересоваться методологией составления рейтинга и, убедившись, что она верна, проработать цикл мероприятий по улучшению ситуации с общероссийским патриотизмом в Дагестане, Хамзаев начал в грубой форме отчитывать чиновников ФАДН. А потом обозвал «идиотами» власти Владимирской области за запрет хиджаба в школах.

Хотя можно напомнить депутату, что во Владимирской области не было случаев нападения христиан на мусульман и местные мечети. А вот в Дагестане недавно исламисты совершили теракт против православного священника и пророссийских дагестанцев, а ранее разгромили аэропорт в Махачкале из-за конфликта в далекой Палестине.

Так может, рейтинг ФАДН не врет и Хамзаеву стоит лучше работать над пропагандой патриотизма в родной республике, а не лезть с оскорблениями в другие регионы?

К слову, причина нервозности Хамзаева и некоторых чеченских депутатов по поводу запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области непонятна. Ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы, запрещено, не допускается или не рекомендуется в 19 регионах России.

Например, в Северной Осетии, Ставропольском крае, ЯНАО и ХМАО. При Юнус-беке Евкурове запрет на хиджабы действовал в школах весьма религиозной Ингушетии.

А в 2013 году Верховный суд России подтвердил право региональных властей устанавливать подобные ограничения, отказав в иске исламистов к Ставропольскому краю.

Получается, депутат Хамзаев не в курсе правоприменительной практики в России? Так себе депутат.

Хотя, если разобраться, настоящие причины нервной тряски Хамзаева и Ко понятны — так происходит, когда диаспоральное сознание доминирует над общероссийским патриотизмом.

Они не стремятся работать на благо нашей страны в целом и своих народов в частности как части единой полиэтнической гражданской нации. Нет, они ставят выше всего даже не региональные интересы, но интересы своего клана. Мало чем отличаясь в этом от диаспор некоренных народов России.

Дальше — больше. Получив волну возмущения от российского гражданского общества, Хамзаев не извинился, а продолжил в хамской манере пикироваться с оппонентами, включив приёмы обычного гопника.

Так, он пытался дозвониться до политолога Рамиля Харисова, который довольно корректно его критиковал. А дальше дошел до того, что с угрозами позвонил коллеге по партии «Единая Россия», телеведущему Евгению Попову, который в эфире канала «Россия» назвал его «хайпожором».

Ну а разве это не точное определение? Если мы вспомним публичные выходки Хамзаева, то редкий эфир с участием этого депутата не заканчивался скандалом. Парламентарий позволяет себе тыкать пальцами в другого человека, бросаться стаканами в телестудиях, плескать воду в оппонентов, замахиваться на людей чашками.

Вспомним случай на съёмках программы Андрея Норкина, когда даже известный своей выдержанностью и спокойствием телеведущий не смог сдержаться. Хамзаев в какой-то момент вспылил и полез в драку с гостем, чьё мнение ему не понравилось. Обычно хладнокровный Норкин не выдержал и попросил буяна удалиться, раз он «не умеет вести себя и вести публичную дискуссию».

А на эфир правоконсервативного телеканала «Царьград», известного своей прорусской позицией, Хамзаев сразу пришел с намерением поскандалить. Депутат устроил форменную истерику на передаче «Не могу молчать», а его помощник Ян Иванов напал на шеф-редактора.

Одновременно Хамзаев причастен и к ряду хороших инициатив: он выступает за запрет вейпов, борьбу с алкоголизацией населения, антиабортные инициативы. Но тут очевидно другое — когда с дельным предложением приходит человек с негативным имиджем, так можно «зашкварить» любую достойную инициативу. У общества всегда будет возникать вопрос: если хайпожор и русофоб это поддерживает, точно ли это нам нужно?

Отмечу и еще один забавный факт. Агрессивно затыкая пожилых чиновников из ФАДН, Хамзаев гордо сказал: «Вас назначают, а меня выбрал народ». Штука в том, что никто Хамзаева персонально не выбирал. Он лишь однажды баллотировался в Думу от Псковской области и с треском проиграл выборы, заняв лишь 12-е место. В этот созыв ГД он попал по партийным спискам.

Знаю, что поведение депутата не по нраву культурным дагестанцам-русофилам, им тоже не нравится, что от имени их народа говорит хабалистый бескультурный выскочка, хайпующий на скандалах.

И еще моментик. Накануне скандала Хамзаев опубликовал у себя на канале большой пост, в котором поздравил Турцию с Днем независимости, похвалив турок всеми доступными способами.

Конечно, у нас есть взаимовыгодные контакты с Турцией, но когда российский депутат так активно хвалит страну, чьи политики не считают Крым российским и двигают в нашей стране нарративы пантюркизма, а на Кавказе — сепаратизм, это вызывает подозрения.

Очень надеюсь, что после всех этих событий общественно-политическая звезда Хамзаева закатится и он окажется «Султаном на час».