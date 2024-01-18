370-ю годовщину Переяславской рады славный город Переяслав на Киевщине официально встречает без приставки «Хмельницкий» и без памятника русско-украинскому единству. К этому на Украине шли довольно давно, причем в первый раз «денонсировал» решение о переходе Войска Запорожского под руку московского царя еще атаман Зелёный (Данило Терпило) в 1919 году.

Иван Шилов ИА Регнум

21 июня 1992 года, после избрания гетманом украинского казачества, экс-кандидат в президенты Украины Вячеслав Чорновил повторил этот перформанс. Он зачитал свой текст отречения от присяги на верность, о чем у памятника 300-летию воссоединения с Россией, снесенного окончательно уже в 2022 году, остался памятный знак.

В 2019 году Переяслав-Хмельницкий был переименован, надпись «Навеки вместе, навеки с русским народом» с монумента убрали в 2014-м. Затем то завязывали черной лентой глаза женской фигуре, олицетворяющей Россию, то полностью накрывали её тканью.

Теперь на месте бывшей дружбы народов остался только пьедестал, на котором реет на безобразной подставке огромный украинский флаг. Местные активисты мечтают, что когда-нибудь здесь появится памятник какому-нибудь историческому деятелю, связанному с городом. Однако это вряд ли случится, поскольку современная Украина уверенно идет по тому же пути, который 400 лет назад привел Польшу сначала к жестокой войне, а в итоге, к потере государственности.

И нынешнюю годовщину стоило бы рассматривать именно как напоминание об этом.

Война за русскость

Внутренний конфликт в польском государстве назревал достаточно долго и складывался по трем линиям — этнической, конфессиональной и социальной.

В большой Речи Посполитой, состоявшей из трех частей, государственным языком был польский и главенствовали польские обычаи.

Русское население (а третья составляющая называлась именно «Русь») не рассматривалось как равное полякам и литовцам, оно считалось людьми второго сорта, в первую очередь, из-за приверженности православию. На левом берегу Днепра православных было абсолютное большинство, хватало их и на правом.

Вера отцов в сословном обществе была последним, за что держалось бесправное селянство. Православие было способом самоидентификации сильного и многочисленного казачества. Ущемленное православное духовенство было настроено резко антикатолически, многие архиереи и священники находили поддержку у Московской патриархиии.

Однако в Кракове и Варшаве стремились к тому, чтобы агрессивно дерусифицировать население огромной провинции и обратить в католичество его элиту. Например, магнаты, крупные землевладельцы, отказываясь от православия, получали массу преимуществ, и становились поляками культурно и конфессионально.

Так, например, случилось с домом князей Вишневецких, бывших ревнителей православной веры, перешедших в католичество и начавших насаждать его «огнем и мечом».

Ту же ошибку с агрессивной дерусификацией и уничтожением православия через столетия совершила и современная украинская власть, пойдя по проторенной дорожке и получив ровно такую же причину сначала гражданской войны, а затем и полномасштабной.

А тогда судьбу Украины (так мы будем для удобства называть территорию, в XVII не носившую этого названия) определило наличие воинского сословия, вооруженного, организованного и привыкшего к войне. Казачество возникло на порубежье, страдавшем от татарских набегов, еще столетием раньше, и Польша сама помогла ему окрепнуть. В Речи Посполитой постоянно не хватало регулярного войска, а реестровые казаки, получавшие зарплату, были главной военной силой на Востоке.

Но реестровых было мало, а центр казацкой жизни располагался в Запорожье, на Сечи, управлявшейся своим войсковым кругом и не контролировавшейся польскими властями. Всего казаков было несколько десятков тысяч — большая сила, которая всю первую треть XVII века провела в череде больших и мелких мятежей против польской власти.

Защитниками селянства, вопреки легенде, они не были, у двух сословий были разные интересы. Кроме одного — избавиться от поляков.

Национальному движению не хватало только вождя — и он, наконец, появился.

Вождь поневоле

Личности Богдана Хмельницкого посвящено множество исследований, и в нашем случае стоит подчеркнуть самое важное: он был типичным продуктом политики Речи Посполитой.

Шляхтич герба Абданк на королевской службе, получивший образование в иезуитском коллегиуме, свободно владеющий польским и латынью, он всё равно оставался вторым сортом как православный и русский. Поэтому проиграл в споре за имущество и женщину своему соседу, «настоящему шляхтичу», поляку.

Кстати, можно называть его украинцем, если угодно, но в своих письмах Богдан именовал себя именно так: «едновласникомъ и самодержавцемъ Русскимъ», которому предначертано вырвать «из лядской неволи Русскій народъ».

Его личная обида резонировала с обидами десятков тысяч людей, тем более что в прошлые годы именно Хмельницкий не раз входил в состав депутаций для представления Сейму и королю жалоб на насилия, которым подвергались казаки. Поэтому за энергичным и харизматичным человеком пошли многие.

Показательным является тот факт, что к повстанцам сразу примкнул отряд реестровых казаков из польского гарнизона, находившегося при Сечи. Они разумно мотивировали это тем, что «воевать казаками против казаков — всё равно что волком пахать».

Сумев привлечь на свою сторону крымских татар, чей главный интерес состоял исключительно в грабеже, Богдан быстро добился ошеломляющих успехов.

Но и здесь стоит отметить, что переговоры гетмана с Москвой о союзничестве начались еще в январе 1649 г., неоднократно возобновлялись в 1650–1651 гг., но сперва существенных результатов не дали.

Промосковская партия существовала на Украине всегда, поскольку была совершенно органичной в тех условиях: рядом были только жестокие татары, за которыми стояла Османская империя, и ненавистные поляки. Турецкий султан, у которого и сам гетман в свое время два года провел в рабстве, не спешил принимать Украину под свою руку. А идея перейти под подданство единоверного и единородного православного царя была популярна в угнетенных низах, среди горожан и даже некоторой части духовенства (в целом стремившегося к автономии).

Только первые попытки заручиться российским покровительством были встречены в Москве без энтузиазма.

Царь Алексей Михайлович не любил войн и вообще конфликтов, а три предыдущих встречи с задиристой Речью Посполитой закончились плохо. Попытка вернуть Смоленск под свою руку обернулась для Русского царства в 1634 году болезненным поражением. Польша, если кто не помнит, начиналась сразу за Великим Луками. Да и внутренних проблем хватало.

Проводником украинских интересов стал новый патриарх Никон, который и списывался с запорожским гетманом напрямую, инструктировал его как действовать. И вернулись к вопросу о союзе только в безвыходной для Богдана ситуации после разгромной битвы под Берестечком.

Еще до окончания боев литовский гетман Януш Радзивилл занял Киев. Лучший полководец Крыма Тугай-бей погиб, а Хмельницкий совершенно потерял лицо и остался без армии — под его рукой было всего лишь три тысячи казаков. Все города, закрепленные за казачеством по Зборовскому договору — Киев, Чернигов, Брацлав — перешли под контроль поляков. Они, конечно, не довели дело до окончательного разгрома, поскольку у короля Яна Казимира закончились деньги на наемников, а руководитель шляхетского ополчения, лютый Иеремия Вишневецкий, скоропостижно скончался.

Однако условия нового мира, подписанного 18 сентября 1651 года в Белой Церкви, были очень плохими.

Иван Шилов ИА Регнум

А главное, большинство повстанцев оказались «расказаченными», селяне опять попадали под гнет помещиков и арендаторов, и тут же начали собственную войну. На Брацлавщине казачьи отряды, присланные Богданом, помогали селянам партизанить, а против них вел боевые действия шляхтич Стефан Чарнецкий своим почином. Посадить сына Тимоша на господарский престол Молдавии Хмельницкому не удалось, в сентябре 1653 года в одной из стычек его смертельно ранили.

Новое польское вторжение было неминуемым — шляхта понимала, что недобитый враг рано или поздно поднимет голову. Крым помогать больше не хотел и при последней отчаянной попытке «решить вопрос», когда Хмельницкий напал на крепость Каменец, где находился король с небольшими силами, татары просто договорились с поляками о выкупе.

В сентябре 1653 г. Богдан принял все московские условия ввиду безвыходной ситуации, и уже 1 октября Земский собор заслушал послание о «неправдах» польского короля и запорожском челобитье.

Широкая автономия

Собор постановил: «Гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское с городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православныя християнские веры и святых божьих церквей».

Вопреки еще одному распространенному штампу Украина никогда не воссоединялась с Россией. Таких государство просто не существовало. Однако же с точки зрения исторической перспективы это событие было эпохальным даже для современников: давно раздробленная Русь снова сходилась в единое целое.

К казакам стали снаряжать великое посольство — принимать присягу. Встречали делегацию во главе с боярином Василием Бутурлиным жители Переяслава радостно, они-то видели в российском подданстве шансы на лучшую жизнь. Однако сама Рада, открывшаяся 8 января 1654 года, включала только казачий круг — это был аналог Земского собора, без черни, мнение которой в целом казацкую старшину не интересовало.

Выглядело это так. Хмельницкий вышел в круг и сказал: «Паны полковники, есаулы, сотники, все Войско Запорожское и все православные христиане! Вот уже шесть лет живем мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопролитиях с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей».

Гетман спросил собравшихся, под каким из четырех государей они хотели бы жить — польским королем, крымских ханом, турецким султаном или православным царем. Толпа закричала: «…волим под царя восточного православного».

Тогда Бутурлин вручил войсковому генеральному писарю для прочтения царский манифест и сословия стали приносить присягу. Впоследствии процедура повторилась на протяжении января-февраля в больших и малых городах, где было записано 127 338 человек. Как отмечал автор украинской летописи Самовидец, «по усей Украине весь народ с охотой тое учинил…» и от этого »…немалая радость между народом постоянная».

В главном интересы верхов и низов совпали. А вот дальше разошлись.

Протекторат под названием «Запорожское войско с городами и землями» сохранял широкую автономию. Но при этом сохранялось и старое сословное общество. Низы, крестьянство не хотело жить в казацком государстве и снова быть рабами, они предпочитали прямую власть царских воевод. Тогда как казачество мечтало занять место шляхты, оставив крестьян в прежнем состоянии.

Не все были согласны и с решением Богдана, и в дальнейшем это привело к долгой гражданской войне, где одни ориентировались на Москву, другие на Варшаву, третьи на Константинополь.

Однако сама жизнь сложила воедино конструкцию, когда внешнеполитические интересы Российского государства и Украины в его составе стали неотделимы друг от друга. Превратились в общегосударственные и полностью совпадающие, отчего защищались Россией всеми доступными силами и средствами.

Благодаря этому собирались воедино земли, складывалось социально-экономическое и культурное развитие Украины, в итоге ставшей полноценным государством. Которое, как и столетия назад, имеет лишь одну возможность сохранить себя: в союзе с Россией.