Материалы с тегом «Мигранты»
В США заявили о беспрецедентной угрозе терактов в США с 2001 года
Миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. «Террористическая угроза для США огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября 2001 года», — отметил он. Политик...
15 марта 2024
Опубликована полная версия интервью Путина журналисту Дмитрию Киселёву
В среду 13 марта опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Текст беседы опубликован агентством «РИА Новости». Журналист начал своё интервью с вопроса о прошедшем 29 февраля послании президента Федеральному собранию. Киселёв, интересуясь возможностями...
13 марта 2024
Экономист: необходимо ужесточить требования к набору трудовых мигрантов
Законопроект, который обяжет прибывших в Россию по организационному набору трудовых мигрантов покинуть страну, если они будут работать не по профилю, действительно необходим. Об этом 11 марта корреспонденту ИА Регнум заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб...
11 марта 2024
Байден заявил, что жалеет о своих словах об иммигранте-убийце
Глава Белого дома Джо Байден подтвердил журналистам, что он сожалеет о том, что в ходе своего ежегодного послания к Конгрессу США назвал нелегалом иммигранта, уличенного в убийстве 22-летней американки Лейкен Райли. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC. Так он ответил на...
10 марта 2024
В Конгрессе назвали возможное число нелегалов, попавших в США при Байдене
До 15 млн нелегальных мигрантов могли проникнуть на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту главы Белого дома, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на брифинге 6 марта. Он уточнил, что такую оценку поддерживают некоторые политики в Соединённых Штатах...
7 марта 2024
В США заподозрили администрацию Байдена в желании уничтожить страну
Администрация президента США Джозефа Байдена, вероятно, хочет уничтожить страну своей миграционной политикой. Такое мнение выразил 4 марта экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру...
5 марта 2024
В США призвали принять меры для противодействия нелегальной миграции
Соединённым Штатам Америки необходимо изменить свою внешнюю и экономическую политику, способствующую распространению нелегальной миграции. Об этом во вторник, 5 марта, заявил в интервью «РИА Новости» кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм, представляющий Нью-Джерси. «Мы должны...
5 марта 2024
Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи
Соединённые Штаты Америки ждёт судьба Римской империи из-за связанного с нелегальной миграцией кризиса и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в материале, опубликованном на его официальном сайте. «Как пал...
новость часа
5 марта 2024
Политолог спрогнозировал продолжение конфликта вокруг Техаса
Противостояние вокруг Техаса в будущем может быть использовано политиками штата для получения уступок от правительства США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя соответствующую...
3 марта 2024
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
Условиями присутствия мигрантов в РФ являются уважение к России и её народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных национальных гетто, заявил 3 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Присутствие в России мигрантов обусловлено экономическими потребностями, но оно не должно...
3 марта 2024
Политолог оценил риски отделения Техаса от США
События в Техасе отражают опасную поляризацию настроений в США, которая меняет всю социально-экономическую картину в стране. Такое мнение 3 марта высказал корреспонденту ИА Регнум политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин, комментируя публикацию техасской...
3 марта 2024
В Техасе заявили о вероятности выхода штата из состава США
Техасская газета The Dallas Morning News предостерегла граждан о большом количестве кандидатов на выборные должности, поддерживающих выход штата из США. Статья вышла 2 марта, в день независимости Техаса от Мексики. Авторы встревожены приближением в США «супервторника», когда во многих штатах...
3 марта 2024
Трамп пообещал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года, начнёт крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. Об этом Трамп заявил в субботу, 24 февраля, в ходе выступления на Конференции консервативных политических...
25 февраля 2024
В Финляндии назвали маловероятным открытие границы с Россией
Пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми, поскольку власти Финляндии не видят улучшений в ситуации с просителями убежища, сообщило в четверг, 22 февраля, местное издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники. «Полное открытие восточной границы маловероятно...
23 февраля 2024
Смольянинову* в Латвии приходится петь в кафе, чтобы заработать на жизнь
Сбежавшему из России в Латвию актёру Артуру Смольянинову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) приходится петь в кафе под гитару, чтобы заработать на жизнь, сообщил 22 февраля Telegram-канал Russian Fox. Некогда популярный актёр стал петь...
22 февраля 2024
Илон Маск поддержал мнение о потворстве Байдена нелегальной миграции
Общественность в США скоро осознает, что администрация президента США Джозефа Байдена ради своих политических целей потворствовала нелегальной миграции. Такое мнение поддержал 21 февраля американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен отреагировал на пост в соцсети...
22 февраля 2024
В Финляндии захотели навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией, заявил замначальника управления ведомства Марко Саарекс. Об этом 20 февраля сообщила финская телерадиокомпания Yle. Представитель службы рассказал, что речь идёт о временных пограничных пропускных пунктах...
21 февраля 2024
Путин заявил, что мигранты должны соблюдать законы и традиции России
Необходимо добиться, чтобы приезжающие в Россию мигранты изучали русский язык, а также соблюдали российские законы и традиции, заявил 20 февраля президент Владимир Путин на заседании форума «Сильные идеи для нового времени». «Нужно соответствующую работу проводить, она должна быть качественно...
20 февраля 2024
Путин указал на потребность России в высококвалифицированных специалистах
России нужны высококвалифицированные специалисты, именно на это нужно ориентировать миграционные службы, заявил 20 февраля президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Нам нужны высококвалифицированные специалисты», — сказал Путин. Миграционные службы нужно ориентировать...
20 февраля 2024
Путин указал на важность регулирования процессов трудовой миграции
Президент России Владимир Путин назвал отдельной важной темой международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» в Санкт-Петербурге вопросы совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, а также эффективного регулирования процессов...
20 февраля 2024