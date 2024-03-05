Материалы с тегом «Виталий Кличко»
Мэр Киева Кличко назвал ошибкой создание блока против Зеленского
На сегодняшний день необходимо единство политических сил и всех граждан Украины. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил мэр Киева Виталий Кличко. Отвечая на вопрос об альтернативе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, он отметил, что было бы ошибкой создавать в стране политический...
5 марта 2024
Мэр Киева Кличко обвинил Верховную раду в манипуляциях и дискредитации
Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы манипулировать обществом и дискредитировать местную власть. Об этом 29 февраля заявил мэр города Виталий Кличко. «Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. Я считаю, что следственную комиссию в...
29 февраля 2024
В крупных городах Украины 7 февраля произошла серия мощных взрывов
Новый, 714-й день специальной военной операции на Украине ознаменован несколькими волнами мощных ракетных ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областях, Харькове и Николаеве. ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК...
7 февраля 2024
Кличко призвал прекратить интриги на фоне сообщений об увольнении Залужного
Мэр Киева Виталий Кличко после сообщений о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного призвал власти Украины прекратить интриги и внутреннюю борьбу. Об этом он заявил 5 февраля. «Общество обсуждает и напряжённо ждёт, чем завершится ситуация с планами Зеленского уволить главкома...
5 февраля 2024
Новая мобилизация или откуп: Кличко призвал к жёстким мерам
Украине нужна новая мобилизация для обеспечения ротации войск, находящихся на линии фронта, заявил 1 февраля мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point. По его оценке, в армию набрали 100 тысяч киевлян — как мужчин, так и женщин, а для «поддержки армии Украины» из бюджета...
2 февраля 2024
Кличко раскритиковал идею провести выборы на Украине
Выборы президента Украины в военное время станут тем ядом, который может разрушить страну изнутри. Такое заявление сделал 2 февраля мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point. «Выборы в военное время были бы отравой для страны. Это разрушит Украину изнутри. Мы должны...
2 февраля 2024
Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ
Украине необходима новая мобилизация для проведения ротации личного состава ВСУ на передовой, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point. «Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат на линии фронта», — сказал Кличко. Он добавил, что пока мобилизованы...
2 февраля 2024
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы, сообщило 23 января украинское издание «Страна. ua». Сообщается, что взрывы прогремели якобы в результате ракетной атаки. По его данным, ракеты «курсируют в пределах других украинских областей» — от Винницкой до Полтавской. Киевский мэр Виталий...
23 января 2024
Кличко заявил о взрывах в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко 23 января сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. «Взрывы в городе!» — сообщил Кличко. Он добавил, что подробности сообщит позже, и призвал горожан оставаться в укрытиях. Ранее о взрывах в Киеве сообщил украинский «24 канал». По данным издания «Страна. ua», происходит...
23 января 2024
Мэр Киева Кличко резко высказался о Зеленском
Мэр Киева Виталий Кличко, чувствуя ответственность в том числе за страну и за свои слова, всё же признал, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться и движется в неправильном направлении, становясь все более «автократичной». Своё мнение он выразил изданию...
22 января 2024
Мэр Киева послал «сигнал» Германии из-за критических проблем у ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на критическое состояние ВСУ, а также давление со стороны российской армии и потребовал от Германии предоставления новой помощи. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Bild. По словам Кличко, украинские войска на протяжении нескольких месяцев ощущают...
18 января 2024
Кличко пожаловался на безумное давление со стороны ВС России
Украинские войска ощущают нехватку боеприпасов и безумный напор со стороны Вооружённых сил РФ. Об этом 18 января заявил мэр Киева Виталий Кличко немецкому журналу Bild. «Уже несколько месяцев существует огромная нехватка боеприпасов. Идёт безумное давление со стороны России», — сказал Кличко. По...
18 января 2024
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в окрестностях Киева
Взрывы прогремели в окрестностях Киева в ночь на 13 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале. «Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО», — написал глава украинской столицы. Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой...
13 января 2024
В Белом доме отказались комментировать данные о встречах Байдена и Кличко
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать сведения о том, что действующий мэр Киева Виталий Кличко проводил в 2015 году деловые встречи с Джо Байденом, который на тот момент занимал должность вице-президента Соединённых Штатов Америки. «Я бы направила вас в аппарат...
10 января 2024
Пушилин ответил на вопрос о возможных преемниках Зеленского
Фамилии возможных преемников главы киевского режима Владимира Зеленского неважны, так как любой из них будет делать то, что ему прикажет Запад. Об этом 8 января заявил глава ДНР Денис Пушилин. Как отметил в интервью «РИА Новости» глава республики, сейчас называют много фамилий тех, кто мог бы...
8 января 2024
На Украине сообщили, что Кличко стал владельцем второго дома в Гамбурге
Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года стал владельцем дома в немецком Гамбурге стоимостью 5,4 млн евро (535 млн рублей), это следует из декларации Кличко, сообщает 7 июня издание «Страна. ua». По этим данным, мэр получил особняк в качестве выплаты долга от американской компании Maximum...
7 января 2024
На Украине сообщили о нескольких взрывах. Что известно
Сразу в нескольких городах Украины сообщается о взрывах. В некоторых районах Киева после взрывов пропало электричество, сообщил 2 января мэр города Виталий Кличко. Первые сообщения о взрывах начали поступать от украинских СМИ в 4 утра. Отмечается, что в городе прозвучало не менее шести сильных...
2 января 2024
Мэр Кличко перечислил районы Киева, где после взрывов вспыхнули пожары
Пожары вспыхнули в некоторых районах Киева после взрывов. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил 2 января в своём Telegram-канале. Ранее появились сообщения о серии мощных взрывов в украинской столице. В ряде районов пропало электричество, нарушено водоснабжение. «В Подольском районе пожар в...
2 января 2024
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря в своём Telegram-канале сообщил о взрывах в городе. «Взрывы в Киеве», — написал Кличко. Минобороны не информировало о нанесении каких-либо ударов по объектам в Киеве. Как сообщало ИА Регнум, на Украине утром 29 декабря действует режим воздушной тревоги. Власти...
новость часа
29 декабря 2023
Кличко не пришёл на мероприятие с Зеленским
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на мероприятие, в котором принял участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщило 16 сентября украинское издание «Страна. UA». «Столицу представлял глава городской военной администрации Попко», — отметило издание. Как сообщало ИА Регнум, в июле...
16 декабря 2023