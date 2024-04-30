Киев, 30 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под Аркой Дружбы народов, сообщило 30 апреля «Страна. ua».

Соцсети

«Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Её хотят не повредить при демонтаже и передать в музей авиации», — сообщило издание.

Композицию арки разберут по частям. Сам объект весит порядка 7000 тонн.

В свою очередь министерство культуры предлагало снести и саму Арку Дружбы. Однако киевские власти выступили против. Объект решили сохранить и создать на пространстве вокруг арки новую концепцию.

Переяславская рада — это собрание казачьих общин под руководством Богдана Хмельницкого. В 1654 году собрание запорожского казачества приняло решение о подданстве российскому царю и вхождении в состав Русского царства на правах автономии. После Переяславской рады началась русско-польская война, которая продлилась 13 лет.

Как сообщало 26 апреля ИА Регнум, в городе Ровно сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В апреле власти Харькова переименовали почти 370 топонимов, названия которых оказались связаны с Россией. Так, улицу, названную в честь всемирно известного русского учёного-химика Дмитрия Менделеева переименовали в Учебную, а улица русского баснописца Ивана Крылова получила новое название — Археологов.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Это привело к сносу памятников, а также изменению названий улиц. Например, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим пытается уничтожить всё русское. По его словам, у такой политики нет и не может быть никакого будущего.