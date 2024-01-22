«Злука» или День соборности в украинской истории стал одним из самых удачных пиар-проектов, которым и продолжает оставаться. В очередную годовщину слияния УНР и Западно-украинской народной республики в одно целое в 1919 году, Владимир Зеленский продолжил славную традицию виртуального единства. Он объявил о выдающейся инициативе — внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о введении института множественного гражданства.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению украинского руководителя, это позволит получить гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Разумеется, кроме Российской Федерации.

«Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную родину», — перечислил целевую аудиторию Зеленский.

На данный момент текст законопроекта еще не доступен. Но поскольку инициатива эта, на самом деле, не новая, мы вполне можем проанализировать заложенный в него стратегический замысел. Который удивительным образом перекликается с событиями более чем столетней давности, когда за трогательным единением напоказ скрывалась взаимное недоверие, неприязнь и нежелание жить вместе.

От «злуки» до «зрады»

Торжественное провозглашение Акта соборности двух народных республик состоялось 22 января 1919 года перед храмом св. Софии в Киеве. На фотографиях события, сохранившихся в архивах, удивительно мало радостных лиц, а от документов, касающихся подготовки мероприятия, разит душной казенщиной. Требования отправить на площадь для массовки снятых с занятий школьников, обеспечить торжественные службы в церквях в указанное время, флаги и оркестры, пафосные речи.

А в реальности была взаимная нелюбовь и недоверие Галичины и УНР, нежелание создавать единый механизм управления, никакого контроля над территорией «единого государства» и нежелание граждан воевать за него. Даже на Парижской мирной конференции «братья» умудрились переругаться между собой и бегать с диаметрально противоположными проектами, доказывая, что именно эта группа лиц и представляет истинную Украину. Галичане не морнув глазом подставили надднепрянцев, тихонько предложив Европе создать собственное государство под эгидой Лиги Наций.

Даже в краткий миг трогательного единения обе стороны понятия не имели, чего хотят и какую страну собираются строить. И это немудрено, поскольку на конец января УНР контролировала очень небольшую территорию: на Волыни были поляки, а уже 5 февраля Киев был взят Красной армией. Сразу после «злуки» Директория начала эвакуацию из столицы.

Поддержкой населения она не пользовалась, белый генерал Андрей Шкуро в мемцарах приводит настроения крестьян на Екатеринославщине:

«Сепаратистских идеалов Петлюры они совершенно не разделяли и вообще не интересовались им, считая его чем-то вроде чудака, психопата. — Какие мы украинцы, мы русские, — заявляли они, — только мы — казаки. Дело в том, что левобережные хохлы — прямые потомки запорожцев — гордились своим прозвищем «казаки» и мечтали о восстановлении Запорожского казачества».

К марту под контролем УНР оставались только Житомир и Винница, а 16 июля вся территория ЗУНР перешла под контроль чехословацких, польских и румынских войск. Понимая всю тяжесть ситуации, 2 декабря 1919 года, всего через 11 месяцев после торжественного мероприятия на Софийской площади, Симон Петлюра подтвердил право поляков владеть Холмщиной, Полесьем, Подляшьем, Западной Волынью и Восточной Галичиной. В обмен на их личную приязнь, возможность переехать в Варшаву и полный пансион.

Еще через два дня официальная дипломатическая делегация ЗУНР заявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации правительством ЗУНР «Акта Злуки» в знак протеста — она превратилась в «зраду». Хотя это никогда не мешало романтически настроенным «патриотам Украины» чествовать её как одно из величайших событий в истории, вопреки всякому здравому смыслу.

«Мультипаспорт»

Внезапное решение Зеленского выдать всем, кто считает себя украинцем, синий паспорт с тризубом, имеет довольно длинную предысторию. На протяжении долгого времени вокруг проблемы множественного гражданства шли ожесточенные споры, поскольку по закону оно запрещено, а фактически людей с двумя-тремя паспортами на Украине было множество. В том числе, среди чиновников и политиков. Последним это было особенно интересно в плане маневра — для защиты себя «вдруг что».

Hendrik Schmidt/Global Look Press

Например, в Верховной Раде в 2019 году рассматривали президентский законопроект о легализации двойного гражданства, который позже сняли с повестки дня решением всех фракций из-за спорных положений, которые требовали доработки.

«Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за рубежом. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди — тоже часть Украины. Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы должны просто прописать критерии», — заявил тогдашний глава МИД Павел Климкин в интервью радиоканалу «Культура», но не был услышан.

В 2020-м шли споры о российских паспортах в Крыму и на Донбассе, нужно ли лишать людей, их получивших, гражданства (что запрещено Конституцией Украины) или все это за отказ от синего паспорта не считается. Оппоненты же напирали на то, что «единственным бенефициаром предложенной пропрезидентским большинством идеи множественного гражданства является РФ».

Максим Захаров /РИА Новости Жительница ЛНР получает российский паспорт

Но в целом и наличие десятков тысяч тайных граждан Венгрии, Румынии и Польши тоже рассматривалось как угроза. Международное законодательство предусматривает возможность создания автономии в районе компактного проживания национального меньшинства, если 80% жителей этой местности имеют гражданство другой страны. А от автономии до перехода в другое государство — рукой подать.

В феврале 2021 г. СНБО поручил разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств, а в июле Зеленский пообещал очистить Раду от парламентариев с двойным гражданством — пообещав при этом украинские паспорта диаспоре в США. В декабре в парламент был внесен президентский законопроект о множественном гражданстве (всего их было пять), но в тот момент руки до него не дошли.

Эхо прошлого

В декабре 2023 года он снова вернулся к этой идее.

«О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. Это было в нашей программе. Я действительно считаю, что это нормально, — отметил Зеленский на итоговой пресс-конференции. —И я считаю, что украинцев действительно 60 миллионов. И не всем обязательно жить в Украине. У них есть история, есть свои семьи, кто родился в Канаде, Соединенных Штатах, но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать открывать бизнесы здесь, платить налоги и т.д., все это точно идет в плюс Украине».

Только ситуация уже другая, прямо как у Петлюры в 1919 году.

Никакого проекта страны нет, единственный план — «война до победного конца». Украина больше не контролирует 20% территории и имеет все шансы потерять ещё больше. Население массово покинуло страну и обустраивается в других государствах. Власть боится, что уехавшие (женщины и дети, особенно — рожденные уже за границей) будут получать там гражданство и для этого отказываться от украинского. А мужчины заодно и чтобы не становиться на воинский учет. У тех, кто получил паспорта соседних государств ранее уже большое преимущество. Если раньше создания автономий в районе компактного проживания национального меньшинства боялись, то теперь, видимо, хотят использовать эту возможность, случись что.

При этом Украина не может пользоваться международным законодательством в сфере бипатризма для решения спорных вопросов. Внутри же страны, погрязшей в долгах, управление процессами неизбежно переходит к «легионерам». Официальное двойное гражданство снимает все вопросы по поводу иностранцев на государственной службе, допуска их к гостайне и закромам родины. К слову о долгах, появление новых граждан Украины дает возможность вовлекать их в финансирование разных тем, клянчить деньги теперь можно совершенно обоснованно.

Наконец, политический момент.

Как мы уже не раз говорили, Зеленский страшно не хочет идти на выборы, куда его усиленно толкают. Внутри страны он давно уже потерял массовую поддержку населения, а вот вовне многие его еще романтизируют. Конечно, для окончательных выводов нужно увидеть текст законопроекта. Однако сделанные выводы диктует сама жизнь. Как и то, что сама Украина «новым гражданам» ничего должна не будет и сольёт их с той же легкостью, с какой Петлюра подарил Галичину полякам.