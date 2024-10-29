Киев, 29 октября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Рабочая группа по декоммунизации городского совета Киева одобрила снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Об этом 29 октября сообщила депутат горсовета Людмила Ковалевская в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Eugen Kotenko / Globallookpress.com

«Проголосовала за следующие решения: демонтаж памятника Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске», — написала она.

Ковалевская добавила, что процессы декоммунизации на Украине остаются в тренде.

Как передавало ИА Регнум, программа декоммунизации, запущенная на Украине в 2015 году, обернулась борьбой в том числе с наследием русской культуры. В сентябре 2024 года власти Одессы после долгих споров одобрили снос памятника русскому поэту Александру Пушкину, установленному в центре города.

6 октября в день учителя в Одессе сожгли портреты русских великих русских писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского. Ранее Украинский институт национальной памяти признал Булгакова, Глинку и поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики».