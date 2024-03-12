Материалы с тегом «Памятники»
СК РФ проведёт проверку после осквернения советского мемориала в Пренцлау
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению мемориала советским воинам в немецком Пренцлау. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «В средствах массовой информации сообщается, что в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили...
12 марта 2024
В канадском Оквилле заявили о непричастности к сносу памятника эсэсовцам
Власти канадского города Оквилл не имеют отношения к демонтажу памятника первой пехотной украинской дивизии CC «Галичина». Об этом журналистам заявил представитель городского совета. Он отметил, что городские власти никак не связаны с кладбищем, на котором находился указанный мемориал. «Поскольку...
9 марта 2024
Памятник украинским СС-вцам демонтировали в провинции Онтарио в Канаде
В Канаде демонтировали памятник первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина». Об этом 8 марта сообщил Telegram-канал издания «Страна. ua». Мемориал установили в 1988 году на кладбище города Оквилла неподалёку от Торонто. Он неоднократно подвергался вандализму, демонатажа неоднократно требовали...
8 марта 2024
СК возбудил дело после надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после выявленной публикации в соцсетях о нанесении неизвестным мужчиной краской из баллончика надписи на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом сообщила 4 марта пресс-служба Следственного управления СКР пр Приморскому краю...
4 марта 2024
Болгарский депутат заявил, что власти не снесут памятник «Алёша»
Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю «Алёша», он под защитой, это символ уважения к русскому народу. В этом заверил депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков. Парламентарий рассказал, что в муниципальный совет поступило предложение о демонтаже...
4 марта 2024
За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тыс. памятников архитектуры
В Москве за последние 13 лет отреставрировано свыше двух тысяч памятников архитектуры, сообщили 29 февраля в столичной мэрии. «Ежегодно столичные реставраторы завершают работы более чем на 200 объектах культурного наследия», — говорится в сообщении. В число наиболее знаковых отреставрированных...
29 февраля 2024
В Калининграде пьяных туристов задержали за осквернение Вечного огня
В Калининграде два туриста устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1200 воинов-гвардейцев, сообщила 27 февраля пресс-служба регионального управления Росгвардии в своём Telegram-канале. «В Калининграде парочку, перепрыгивающую через Вечный огонь, танцующую и распивающую алкоголь...
27 февраля 2024
Парень справил нужду на «Медного всадника» и получил уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге начали розыск хулигана, осквернившего один из главных памятников города — «Медный всадник». Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе городской полиции. «25 февраля 2024 года в ходе мониторинга сети «Интернет» была выявлена видеозапись, на...
25 февраля 2024
Бойцы СВО из Ростова выступили против памятника Жванецкому
Участники спецоперации из Ростова-на-Дону и Ростовской области выступили против установки памятника сатирику Михаилу Жванецкому. Они записали видеообращение, в котором отметили, что информация об установке памятника их очень огорчила. Жванецкий не был патриотом, отметили авторы обращения. «Он...
20 февраля 2024
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в республике Олега Зыкова в связи с объявлением Москвой в розыск некоторых министров страны. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. «14 февраля временный поверенный в делах посольства...
14 февраля 2024
Жительница Ростова на открытии памятника Жванецкому назвала его русофобом
На открытии памятника писателю и сатирику Михаилу Жванецкому в Ростове-на Дону присутствующая на церемонии женщина назвала его русофобом, сообщает 13 февраля издание «Подъём» в своём Telegram-канале. Сообщается, что во время церемонии открытия, которая состоялась на Пушкинской улице в центре города...
13 февраля 2024
Премьер Эстонии Каллас отреагировала на объявление её в розыск в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала объявление её в розыск в России и заявила, что властям РФ не удастся «заставить» её замолчать. «Кремль надеется, что эти действия помогут заставить меня и других замолчать, но это не так», — сказала Каллас. Её цитирует Reuters. Как сообщало ИА...
13 февраля 2024
МВД РФ объявило в розыск министра финансов Латвии
МВД России объявило в розыск министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса. Соответствующие данные появились 13 февраля в базы розыска Министерства. «Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении. По какой именно статье Уголовного кодекса...
13 февраля 2024
Захарова объяснила объявление премьера Эстонии в розыск в РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Дипломат добавила, что за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и...
13 февраля 2024
В Кремле прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и другие политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление МВД РФ Каллас в розыск. «Это люди, которые...
13 февраля 2024
В Херсонской области появится филиал «Арт-кластера «Таврида»
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области осмотрел площадку для размещения филиала «Арт-кластера «Таврида». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба администрации Херсонской области. Кириенко поручил к 1 июля 2024 года завершить первый...
7 февраля 2024
Осквернившему памятник детям Ленинграда запретили выезжать из Армении
Мужчине, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, сообщили 2 февраля в пресс-службе Следственного комитета Армении. «В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие (подписка о невыезде. — Прим. ред.)», — сказал...
2 февраля 2024
Поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России
Поверенный в делах Эстонии Яна Ванамельдер 2 февраля вызвана в МИД России из-за планов Таллина «перезахоронить» останки советских воинов без согласия родственников, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Эстонскому дипломату выражен протест. Официальный представитель МИД России Мария...
новость часа
2 февраля 2024
Осквернившему памятник детям Ленинграда в Ереване предъявили обвинение
Следственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании вражды и ненависти жителю Еревану, ранее осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом проинформировала пресс-служба СК Армении. «Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление...
1 февраля 2024
В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник детям Ленинграда
В Армении задержали Самвела Шириняна, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщил Следственный комитет Армении 31 января. «Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — передаёт «РИА Новости» слова представителя пресс-службы СК...
31 января 2024