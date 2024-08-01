Через год после максимально пафосно обставленной замены советского герба на тризуб на щите Родины-матери в Киеве в местах сварки появилась коррозия. Директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун в интервью заявил, что при проведении работ в августе 2023 года к ним никто не обращался.

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«А проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой — они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», — рассказал он. По его словам, согласование от института пытались получить уже после сварочных работ. «Я говорю — нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте», — заявил Кривцун, которого тут же обвинили в попытке «сделать себе пиар».

Автор «правильного» тризуба, скульптор Алексей Пергаменщик, подтвердил, что верхний наносной швов на щите покрылся ржавчиной. Но, по его словам, «это естественно для сварки», а сама связывающая масса шва будет держать «больше ста лет». А при сваривании он лично видел качество исполнения.

Но ирония состоит в том, что попытка повторить даже фрагмент той работы, которая была сделана при установке Родины-матери в 70-е годы прошлого века, закончилась полным провалом. Несмотря на заверения лица, которому признавать свои грехи не хочется.

Оригинальную сварку в рамках кооперации разных регионов УССР обеспечивал именно Институт Патона — как лидер в своей сфере (в общем-то, им и созданной). Это была первая в мире масштабная цельносварная металлическая конструкция. Ее фундамент — почти 18-метровый бетонный колодец, из которого на высоту 42 м поднимается центральный несущий столб.

Вокруг него выстроен внутренний металлический каркас, обшитый листами из специально сваренной в Запорожье нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и размером 50 на 50 см. Их скрепили воедино специалисты-патоновцы, причем общая длина швов сварки превысила 30 км.

В этот раз Минкульт Украины поступил проще: они просто позвонили знакомому подрядчику, компании «Основа», которая делала для министерства несколько объектов, и пообещали заплатить 22 млн гривен. В свою очередь, «Основа» наняла субподрядчиков — компанию «ТИСО Продакшен», изготовившую сам трезубец, и компанию «Плеттак» — она сделала подвесную люльку для работ на высоте 92 метра.

Соблюдать какие-то особенные технологии сварки никто не собирался — нужно было сделать быстро, ради картинки и шума в прессе.

Средства на замену герба предоставили меценаты, государственные и частные компании: «Нафтогаз Украины», Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ, фонд BGV, «Новая Почта», ПриватБанк, «Украинский Аграрный Холдинг», «Первая Частная Броварня», «КАН Девелопмент», ОТП Банк, WOG, «Независимая ассоциация банков Украины». Однако ни технической документации, ни сметы работ в публичном доступе так и не появилось. Никаких тендеров или конкурсов для выполнения работ тоже не проводилось.

Соответственно, бывший Национальный музей Великой Отечественной войны, владеющий скульптурой, хоть и выступал заказчиком услуг, однако средствами меценатов не распоряжался. Деньги на реализацию проекта аккумулировало и распределяло «Агентство устойчивости культуры» — прилипала при Минкульте, созданная специально для освоения бюджетов.

А бюджеты были освоены так грубо, что министр Александр Ткаченко был уволен Владимиром Зеленским. У него накопились претензии к публичным закупкам, «которыми злоупотребляют центральные и местные органы власти».

t. me/stranaua

Тут же выяснилась еще одна любопытная деталь. С помпой поданное сообщение о том, что на заводе «Запорожсталь» воссоздали «тот самый» рецепт металла из 70-х, который будет безвозмездно предоставлен компанией олигарха Рината Ахметова, закончилось скандалом.

«Формула найдена, сталь выплавлена и отправлена подрядчикам для создания тризуба. Если честно, мы уже видели промежуточный результат — то есть стальной герб. И он прекрасен. Теперь следующий вопрос (в первую очередь к нам самим): у нас на руках есть остатки этой уникальной без преувеличение гербовой спецстали. Как превратить эти уникальные стальные куски в донаты для ВСУ?» — спрашивала у своих восторженных подписчиков пресс-секретарь Ахметова Наталья Емченко.

Однако 26 июля прошлого года, накануне отставки Ткаченко, Минкульт сообщил, что сталь ахметовского «Метинвеста» непригодна для использования. Министерство опубликовало дефектный акт на 17 страниц, составленный подрядчиком, компанией «ТИСО Продакшен», на нержавеющей стали нашли раковины и следы… ржавчины.

Среди других претензий — сталь «Запорожстали» имеет несоответствующую толщину, что может изменить вес всей конструкции. Также имеется значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы, а кроме того, предоставлена с опозданием.

У Ахметова были крайне недовольны этим заявлением: ведь, получается, и «уникальные стальные куски» для донатов — тоже дешевая подделка. Говорили, что «без украинской стали это историческое событие невозможно». Но чиновники были несгибаемы и приняли решение делать трезубец полностью из иностранного материала, купленного у Aperam Genk Belgium — «мирового игрока в области производства нержавеющей стали».

Нетрудно заметить, что в одной точке пространства сошлись технологии «страшного советского прошлого», когда несчастной Украине было плохо, и светлое европейское настоящее, когда Украина впитывает всё самое лучшее, свободна, независима и имеет доступ к передовым достижениям западной цивилизации.

И в этом настоящем никто не смог ни сварить сталь, ни сделать надежный сварной шов, ни в принципе создать какую-то новую «самую большую в мире» скульптуру чисто украинского авторства. А ржавчина — это как известная бывшим советским школьникам «лакмусовая бумажка», кричащая о том, что никакие патриотические лозунги не могут быть сильнее простой исторической правды.