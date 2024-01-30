Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

За прошедшие годы украинская пропаганда развила культ «героев Крут» до зубодробительного максимума, по случаю очередной годовщины все лидеры мнений в соцсетях выдали базу.

Иван Шилов ИА Регнум

В соответствии с утвержденными тезисами, в январе 1918 года на железнодорожной станции у села Круты 500 юношей ценой своей жизни остановили наступление 4,5-тысячной большевистской армии на несколько дней. Благодаря этому УНР сумела подавить «пророссийское восстание» в Киеве и получила время для «международного признания» в рамках Брестского мира. Ну и, конечно, студенты погибли за «нас сегодняшних и за свободу Украины». В общем, битва локальная, но геополитического значения.

Утративший былое высокомерие «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже упал до того, что сравнил себя с необученными студентами и учениками старших классов киевских гимназий, чья военная подготовка заключалась в кратком общении с «наставником» из Киевского кадетского корпуса. Мы-де в Мариуполе вот так же противостояли горсточкой огромной орде. И так же, как в 1918-м, оборона Мариуполя «позволила Украине перегруппировать свои силы, получить помощь от союзников и выдержать первый, самый тяжёлый вражеский удар».

Получается очень смешно, поскольку в этом чистом сектантстве бывшие «викинги» договорились до признания, что их тоже бросили на убой, как и «героев Крут».

Поскольку тогда сюжет был чрезвычайно прост: никого они не остановили.

Потерявшая ощущение реальности в бурной послереволюционной жизни Центральная Рада, трижды обещавшая Универсалами (политико-правовые акты Центральной Рады. — Прим. ред.) не отделяться от России, взяла курс на независимость и начала играть в политику с многочисленными врагами молодой советской республики. Чем сильно усложнила её положение. Сильные мира сего уже делили Европу, и самозванцам в Киеве хотелось получить свой кусочек, мандат на правление. Территорию они не контролировали и политической программы, объединяющей большинство, не имели. Один из творцов УНР Владимир Винниченко в книге «Возрождение нации» честно признавал: «Будем честны с собой и другими: мы воспользовались несознательностью масс. Не они нас выбирали, а мы им навязали себя».

Когда в Харькове была образована альтернативная Украинская народная республика Советов (впоследствии ставшая УССР), а в Донбассе — Донецко-Криворожская советская республика, претендовать на вещание от имени всей Украины стало тем более невозможно. А поскольку отказываться от желания вести свою игру Центральная Рада никак не хотела, её выгнали силой.

Ирония момента состояла в том, что кроме старшекурсников Первой украинской юношеской военной школы им. Богдана Хмельницкого, студентов и учащихся старших классов киевских гимназий защищать «украинскую власть» оказалось особо некому. Максимум — вступить в бой с рабочими завода «Арсенал» и железнодорожниками в самом Киеве, где множество людей придерживались других политических пристрастий. В скоротечном бою 16 (29) января превосходящие силы красных обтекли оборону с фланга, военшкольники и начальство грамотно отступили в Киев, а бестолковые студенты пошли в штыковую. Уже 23-го армии Муравьёва оказались на околицах Киева, задержавшись потому, что были разобраны рельсы для бронепоездов.

В итоге Украину буквально продали немцам, которые назначили дань, и следующая власть гетмана Скоропадского (Второй Гетманат) держалась на немецких штыках ровно до того момента, пока их пинками не выгнали на мороз. А в марте 1918 года, после того как Украинская Центральная рада с помощью германо-австрийских войск возвратилась в Киев, вопрос о перезахоронении павших героев в принципе встал потому, что среди них был племянник министра иностранных дел УНР Александра Шульгина. Так бы и не вспомнили, тем более что эта история использовалась для критики ЦР в плане её политической и военной несостоятельности.

Похоронили в парке на Аскольдовой могиле 18 человек, все байки о «сотнях погибших» появились позже, и с течением времени студентов было то 300 (как спартанцев), то 400, теперь вот пятьсот. Их гибель была совершенно напрасной, и вся политика УНР была образцом проигрышной стратегии. И вот именно её теперь транслируют как образец.

Таким образом, главной линией современной украинской политики является сознательное копирование проигрышных стратегий и бесконечное повторение одинакового результата. Вся национальная мифология стоит на необходимости уничтожения цвета нации, чтобы потом вообще ничего не случилось. Поэтому, даже осознавая заведомую проигрышность текущей войны, в штыковые атаки и дальше будут слать романтических студентов.

Ведь потом можно устроить такие красивые похороны!