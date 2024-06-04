Майя Санду — действующий президент Молдавии, первая женщина в этой должности. Находится у власти с 2020 года. Её партия «Действие и солидарность», ориентирующаяся на Вашингтон и Брюссель, с 2021 года составляет большинство в парламенте. Обладательница румынского паспорта (так же как и четверть населения республики), что теоретически даёт ей право баллотироваться в президенты соседней страны.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Президент Молдавии Майя Санду

Майя Григорьевна Санду родилась в 1972 году, 24 мая, — родители назвали дочь в честь месяца, в который она появилась на свет. Нынешний президент Молдавии происходит из, как говорили в советские времена, семьи служащих.

Отец Григорий Санду работал ветеринаром (в том числе в одном из крупнейших свиноводческих хозяйств Молдавской ССР), мама Эмилия была учительницей.

Родное село Майи Санду — Рисипены, находится в Фалештском районе на северо-западе Молдавии, близ границы с Румынией.

Село и район в целом этнически однородные, подавляющее большинство населения — молдаване. Как отмечало ИА Регнум, в современной Молдове большая часть жителей таких районов склонна поддерживать прозападные силы. К примеру, в Рисипенах на последних по времени местных выборах (в 2023-м) сельчане избрали примаром — местным головой — кандидата от «Европейской социал-демократической партии Молдовы». Правда, на президентских выборах 2020 года, Фалештский район голосовал не за свою землячку Санду, а за бизнесмена Ренато Усатого.

Но вернёмся к советскому детству будущего президента. «Радио «Комсомольская правдаКомсомольская правда» приводит слова Санду о том, что её детские годы можно было назвать счастливыми. Отец, несмотря на большую занятость на работе (он уходил на службу засветло, а возвращался, когда дети — Майя и её сестра — уже спали), старался найти время, чтобы побыть с семьёй. Майя же стремилась помочь отцу выхаживать животных, за которых очень переживала.

Соседи рассказывали, что Майя была спокойной и прилежной девочкой, пасла на лугу гусей, много читала и никогда не хулиганила. И хорошо училась.

В 1994 году Майя Санду окончила факультет менеджмента кишинёвской Академии экономического образования в числе первых выпускников этого вуза, основанного в год распада СССР, в 1991-м. Образование в академии велось на двух языках — русском и молдавском.

В 1998 году Санду получает второй диплом — в области международных отношений Академии государственного управления при президенте Молдавии, в 2010-м заканчивает обучение в США — получив «корочки» в магистратуре Гарвардского института госуправления имени Джона Ф. Кеннеди (Harvard Kennedy School of Government).

Сразу по получении первого образования с 1994 по 1996 годы работала главным специалистом отдела сотрудничества с Евросоюзом и странами Черноморского бассейна в министерстве экономики Молдавии.

С 1998 по 2005 год — экономист в молдавском представительстве Всемирного банка. В 2005–2006 гг. Санду занимала должность руководителя главного управления макроэкономической политики и программ развития министерства экономики Молдавии.

Global Look Press/Lin Huifen/Xinhua Майя Санду, кандидат от Партии «Действие и солидарность»

В 2007 г. была координатором программ ООН в Молдавии. В 2007–2009 гг. — консультант объединения административной поддержки Управления координирования политики и внешней помощи правительства Молдавии (здесь Санду отвечала за реформы в области госзакупок).

В 2010-м идёт на повышение по глобалистской линии — с этого момента и по 2012 год работала в Вашингтоне, в должности советника исполнительного директора Всемирного банка.

В 2012 году в карьере экономиста Санду происходит неожиданный поворот. Тогдашний премьер республики, лидер Либерал-демократической партии Влад Филат пригласил беспартийную тогда Санду по партийной квоте на должность министра образования.

В этом качестве она запомнилась решением ужесточить контроль за студентами во время сдачи ими национальных экзаменов на степень бакалавра. На входе в экзаменационные центры установили металлоискатели, аудитории оснастили камерами видеонаблюдения. У тех, кого «око Большого Брата» уличило в списывании, аннулировали результаты, таких студентов лишали права пересдачи в дополнительную сессию.

Эта мера вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Но некоторые решения министра были объективно здравыми — так, Санду отменила ограничение для поступления в вузы немолдаван и положение, по которому 30% директоров школ могли назначаться пожизненно. Министр объявила своей главной целью борьбу с коррупцией. При этом Санду стремилась к тому, чтобы английский язык стал обязательным в учебных планах, а русский язык изучался в школах лишь факультативно.

В 2013 году Влад Филат лишился должности премьера. Глава правительства откровенно не сработался с тогдашним «хозяином» республики, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого называли Păpușarul — «кукловодом» молдавской политики. Парламент объявил Филату вотум недоверия. Санду тем не менее осталась на посту и продолжила работу в правительствах Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича.

Весной 2015-го республику охватывает очередной политический кризис — начался он со скандала из-за пропажи 1 млрд евро из трёх крупнейших банков, которые к тому же были «социальными» — там хранились пенсионные накопления. В июне премьер Габурич подаёт в отставку (и тогда же экс-премьера, лидера фракции либерал-демократов Филата арестуют прямо в здании парламента и отправят в тюрьму на 9 лет).

Партия ЛДПМ, в которую Санду вступила годом ранее (о своём решении она объявила во время одного из партийных митингов), выдвигает министра образования в премьеры. Но тогда её кандидатура не нашла поддержки у других борющихся политических сил. Премьерский пост получает другой либерал-демократ, Валериу Стрелец.

Но уже в октябре 2015-го, на фоне непрекращающегося кризиса, правительство Стрельца «свалили» совместными усилиями оппозиционных коммунистов, социалистов Игоря Додона и правивших тогда людей Плахотнюка из Демократической партии. В новом правительстве пост главы Минобра «отписали» Либеральной партии. Санду, оставшись не удел, переходит из исполнительной власти в чистую политику.

В конце того же года она объявляет о создании проевропейского политического движения «Сделай шаг с Майей Санду», на основе которого будет создана её партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, РAS).

Пресс-служба президента Молдавии Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдавии

В 2016-м политический кризис вышел на пик — против Плахотнюка объединились условно пророссийские социалисты Додона, сторонники бизнесмена Ренато Усатого и проевропейские западники из партии «Достоинство и правда» (DA) Адриана Нэстасе. Итогом стала досрочная отставка президента Николая Тимофти, распад правящей прозападной коалиции и первые за 20 лет прямые президентские выборы.

На них Санду и её PAS решили идти в связке с «Достоинством и правдой» Нэстасе. По итогам переговоров двух прозападных сил было решено — единого кандидата определит опрос под эгидой американского Международного республиканского института (аффилированного с Республиканской партией США) и немецкого Фонда Конрада Аденауэра (аффилированного с ХДС-ХСС). По итогам опросов кандидатом стала Санду.

Главными пунктами своей программы она объявила евроинтеграцию и борьбу с коррупцией.

На выборах, проходивших в два тура в октябре и ноябре 2016-го, она заняла второе место, уступив лидеру социалистов Игорю Додону. Причем во втором туре она финишировала с небольшим отрывом (52,11% у Додона против 47,89% у Санду).

В 2019-м разразился очередной политический кризис. Президент Додон, которому «плахотнюковцы» регулярно вставляли палки в колёса, отправил в отставку правительство во главе с Павлом Филипом — одним из протеже «кукловода». Пост и. о. премьера был передан Майе Санду, с которой Додон тогда ситуативно оказался по одну сторону баррикад.

Конституционный суд, который находился тогда под контролем Влада Плахотнюка, временно лишил Додона полномочий, передал их Филипу, тот объявил о роспуске парламента, где большинство было у антиплахотнюковской оппозиции.

Но клинч окончился неожиданно для «куловода» — Британия, Германия, Франция и Польша отказали Плахотнюку в доверии, миллиардер-политик бежал из страны (на данный момент он — фигурант уголовных дел в Молдавии и России, находится в бегах).

Следующий после «свержения» Плахотнюка кризис случился уже осенью того же 2019 года. Социалисты и демократы в парламенте вынесли вотум недоверия «правительству национального согласия» Санду. Поводом стала попытка премьера изменить порядок назначения генпрокурора (фактически передав эту процедуру в руки главе правительства). Пост премьера получил беспартийный технократ Ион Кику.

Ровно через год маятник качнулся в другую сторону — в ноябре 2020-го прошли очередные президентские выборы. На них действующий глава государства Додон в двух турах уступил кандидату от PAS Майе Санду (57,7% против 42,3%). К слову, тогда «малая родина» Санду, Фалештский район, сделала отнюдь не западный выбор — большинство здесь проголосовало за Додона.

Санду и ее команда пришли к власти благодаря трем позициям в политической программе: интеграция в ЕС, борьба с коррупцией и институциональная реформа судебной системы.

Прогресс по второму и особенно третьему вопросу оставляет желать лучшего, на пути в ЕС были достигнуты значительные успехи.

Сразу же после избрания президентом, в декабре 2020-го Санду принимала в Кишинёве румынского коллегу Клауса Йоханнеса и по итогам заявила, что «республика будет интегрироваться в европейское пространство с помощью Румынии».

Пресс-служба президента Молдавии Президент Молдавии Майя Санду

Свою личную евроинтеграцию Санду уже совершила — она обладательница румынского паспорта, что не скрывается. Отметим, что при вступлении в гражданство Румынии нужно принести клятву верности: «Быть преданным Родине и румынскому народу для защиты национальных прав и интересов».

Понятно, почему в марте 2023 года Санду подписала закон о признании государственным языком Молдавии румынского, а не молдавского. Это притом что за unirea (объединение) с Румынией выступает меньшинство молдаван — в сентябре 2023 года опрос показал, что за присоединение к соседней стране Евросоюза и НАТО выступают 37,7% молдаван, в то время как против — более 50%.

При этом радикальные сторонники «унири» ставят Санду в вину то, что она отказывается от унионистских идей. Официальная позиция Кишинёва состоит в том, что молдавское государство должно войти в Евросоюз. Майя Санду не устает повторять, что у Молдавии есть только один путь: «Мы хотим присоединиться к ЕС. Понимаем, что это непростой процесс, но для нас он очень важен».

Молдавия получила официальный статус кандидата в Евросоюз в 2022 году, а в декабре 2023 года ЕС принял решение начать официальные переговоры о вступлении, которые начались 7 февраля.

В 2023 году была опубликована новая стратегия национальной безопасности Молдавии, исходя из которой можно заключить, что главными угрозами для страны являются коррупция и… Россия, якобы ведущая агрессивную политику «против нашей страны и против мира в целом».

Неудивительно, что Санду последовательно требует убрать российский миротворческий контингент из зоны приднестровского конфликта.

Касательно Украины Майя Санду заявляет следующее: «Я считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке. И для нас очень важно, что Украина поставила цель, задачу для того, чтобы быть ближе к Европейскому союзу. Для нас это очень важно».

Сразу после избрания Санду президентом, в ноябре 2020-го киевская «Европейская правда» отмечала, что новая руководительница Молдавии считает «агрессией» действия России в отношении Украины и в отличие от Додона не сомневается, что Крым — украинский.

Свой первый зарубежный визит, в январе 2021-го, Санду совершила в Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалём и тогдашним спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. В числе прочего обсуждалось строительство новой трассы Кишинев — Сороки — Ямполь — Киев с мостом через Днестр в обход пророссийского Приднестровья.

В июне 2023-го Санду объявила о готовности предоставить территорию Молдавии для помощи ВСУ. При этом, судя по опросу, проведённому в республике в феврале 2024-го, 55% респондентов высказались за прекращение украинского конфликта при сохранении за Россией всех территорий, занятых ВС РФ.

Взятый Молдавией при Санду курс на ускоренную евроинтеграцию подразумевает и ревизию общей истории — что не было неожиданностью, учитывая заявления Санду ещё до избрания президентом. Накануне 75-летия победы, весной 2020 года, Санду заявила:

«Мы будем готовиться к празднованию Дня независимости, а участвовать в так называемом Марше Победы я не собираюсь… Нынешние власти (т. е. Додон и социалисты. — Прим. ред.) придумывают проблемы в то время, когда страна столкнулась с беспрецедентным кризисом».

При Санду республика не вышла из беспрецедентного кризиса, который усугубился тем, что республика постоянно балансирует на грани энергетического коллапса — в силу непростых отношений властей республики и «Газпрома».

Внутриполитическая обстановка остаётся турбулентной. Оппозиция в лице социалистов и партии «Шор» бизнесмена Илана Шора периодически требуют отставки президента, расстроились отношения с бывшими союзниками по столь же прозападной партии DA Адриана Нэстасе.

Гагаузская автономия во главе с Евгенией Гуцул, которая в апреле посетила Москву, находится в явном противостоянии с Санду. При этом руководительницу Гагаузии поддерживают экс-президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин.

Следующие выборы молдавского президента состоятся в ноябре 2024 года, а в 2025-м последуют парламентские, и если Санду потерпит поражение, это может нанести смертельный удар по ее партии.

Санду остается самой авторитетной фигурой в прозападном лагере молдавских политиков. Но вторым по популярности в республике по-прежнему остаётся лидер Соцпартии Додон. Кроме того, в числе потенциальных соперников Санду упоминается ещё один политик левого толка, действующий генеральный примар (мэр) Кишинёва Ион Чебан — бывший социалист, в 2021 году создавший собственное «Национальное альтернативное движение».

Таким образом, ставки для Майи Санду будут высоки.

Актуальные ссылки

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3873197

https://regnum.ru/news/3880736

https://regnum.ru/news/3882288

https://regnum.ru/article/3829377

Другие ссылки:

https://tass.ru/encyclopedia/person/sandu-mayya — биография Майи Санду на сайте ТАСС.

presedinte. md — официальный сайт Майи Санду.