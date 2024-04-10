Комрат, Молдавия, 10 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду прибыла в государственный университет Комрата на встречу с мэрами Гагаузии и обошла протестующих через боковой вход, сообщается 10 апреля в Telegram-канале «Sputnik Молдова».

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

«Майя Санду вместе с другими членами делегации заходит в здание университета. Некоторые утверждают, что она попала в здание через боковой вход», — сказано в сообщении.

При этом Санду проигнорировала местных жителей, требующих диалога с властями. Встречая президента, протестующие скандировали на гагазуском языке «Санду еря» («Долой Санду»).

Как передавало ИА Регнум, ранее глава автономии Евгения Гуцул информировала, что прибывшие вместе с Санду сотрудники правоохранительных органов применяют грубую физическую силу к людям, собравшимся на мирных протестах.

Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономного образования. По итогам голосования победила Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор».

Конституционный суд страны 19 июня прошлого года вынес вердикт о запрете оппозиционной партии «Шор». Согласно этому решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручили создать комиссию по её ликвидации и исключению из государственного реестра.

Гуцул 1 марта приехала в Москву и встретилась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.