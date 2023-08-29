Каких только версий не выдвигалось по поводу демонстрации в проукраинском видеоролике президента Молдавии Майи Санду 24 августа 2023 г. перевёрнутого флага Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум Майя Санду и флаг Украины

Возьмём на себя смелось утверждать, что это вряд ли было результатом ошибки помощников главы государства. Скорее всего, сине-жёлтые флажки в руках детворы, окружавшей госпожу — президента Молдавии, в том видео перевернули вполне сознательно.

Всё-таки чиновники, на чьи плечи этим летом легла организация саммита Европейского политического сообщества, не зря едят свой хлеб. Совместных же мероприятий с официальным Киевом официальный Кишинёв проводит достаточно много, чтобы его представители могли выучить расположение цветов на соседском флаге.

Печальные перспективы на родине

Ситуация для Санду и правящей в Молдавии прозападной партии PAS складывается неблагоприятно.

Экономические показатели страны стремительно ухудшаются, растёт закредитованность республики, под нажимом «европейских партнёров» она вынуждена всё более сокращать свои социальные расходы. Множество молдаван ищут заработка за рубежом, республику сотрясают новые коррупционные скандалы, обостряется противостояние официального Кишинёва с Гагаузской автономией.

Аналитики сходятся во мнении, что в таких условиях предстоящие в ноябре 2023 г. муниципальные выборы успеха PAS не принесут.

Ведь поздней осенью неизбежно обострится болезненная для Молдавии проблема роста цен на энергоносители и коммунальные услуги. Оппозиция постоянно критикует госпожу президента за нежелание идти на контакт с руководством России. Вследствие этого молдаване сегодня платят самые высокие в Европе цены за газ.

К тому же на местных выборах не предусмотрено голосование зарубежной диаспоры. Напомним, что на прошлых парламентских и президентских выборах именно голоса граждан Молдавии, проживающих за рубежом, помогли победить прозападным силам.

В ходе следующей парламентской избирательной кампании PAS, скорее всего, потеряет абсолютное большинство. В лучшем случае этой партии придётся вступать в коалицию, а в худшем — уйти в оппозицию.

Даже если Санду удастся переизбраться на президентский пост (что проблематично), быть президентом при враждебных мэрах и неподконтрольном правительстве — перспектива очень сомнительная. Гораздо перспективнее конвертировать положение президента на пике своего влияния в другой высокий статус за пределами Молдавии.

Персональная уния

Майя Санду имеет гражданство Румынии, а следовательно, может претендовать на государственную должность и в Бухаресте. И у нее уже есть около миллиона потенциальных избирателей — таких же, как она, обладателей двух паспортов соседних стран.

На выборах в 19-миллионной Румынии это солидный ресурс.

В Кишинёве и Бухаресте активно обсуждается вариант, согласно которому Санду не станет выдвигаться на второй президентский срок в Молдавии, а вместо этого примет участие в выборах главы Румынии.

Согласно социологическим замерам, победить за Прутом она не сможет, но оказать влияние на исход избирательной кампании Санду вполне по силам. Поддержку победившему кандидату вполне можно обменять на место в руководстве румынского парламента, а может быть, и правительстве страны.

Обсуждаются различные варианты выдвижения Санду кандидатом в президенты Румынии.

Самым желательным для неё вариантом является поддержка со стороны двух «исторических» и крупнейших партий страны — Социал-демократической (СДП) и Национал-либеральной (НЛП). Несмотря на многолетнее и весьма жёсткое противостояние, они сейчас находятся в вынужденной правительственной коалиции. Высказывались идея, что антагонисты могли бы переступить через противоречия и в порыве унионизма (объединения Румынии и Республики Молдовы) поддержать общего кандидата — Майю Санду. Гипотетическая победа той в Румынии создала бы условия для унии Бухареста и Кишинёва.

Вот только идеи унионизма не настолько популярны в современной Румынии, чтобы гарантировать победу Санду.

Разные семьи

Лидер социал-демократов и нынешний премьер-министр Румынии Марчел Чолаку уже отметился заявлением о том, что социалисты и Санду принадлежат к «разным политическим семьям».

(сс) PSD Romania Марчел ЧолакуП

Санду действительно по своим взглядам гораздо ближе к либералам, чем к СДП. Но с её выдвижением от НЛП тоже не всё так просто.

Циркулируют слухи, что на фактического лидера либералов и завершающего своё правление президента Румынии Клауса Йоханниса оказывается давление с целью выдвижения Санду. Но у неё очень серьёзные конкуренты.

Прежде всего, это главный прокурор Евросоюза Лаура Кёвеши. До 2018 г. она руководила Национальным антикоррупционным управлением Румынии и снискала себе большую славу разоблачением высокопоставленных чиновников (преимущественно деятелей СДП) за различные злоупотребления.

Есть ещё вариант выдвижения Санду Союзом спасения Румынии — молодой либеральной партией еврооптимистов, обладающей третьей по величине фракцией в парламенте. Она считается официальным партнёром молдавской партии PAS, но обладает меньшими ресурсами, чем СДП и НЛП.

Существует возможность выдвижения Санду и в качестве независимого кандидата. Но она сулит гораздо меньше перспектив, чем опора на партийные структуры.

Таким образом, путь Майи Санду в политическую систему Румынии пока отнюдь не устлан лепестками роз. Румынские политики, несмотря на очень лестные высказывания о нынешнем лидере Молдавии, уступать ей командные высоты явно не спешат.

Санду рискует повторить судьбу ряда молдавских политиков, пополнивших второй эшелон румынской элиты и быстро утративших всякое влияние.

Переворот флага

Но какое же всё это имеет отношение к поздравлению Украины с Днём независимости?

Дело в том, что румыны демонстрируют самые сильные антиукраинские настроения среди всех стран ЕС (что, правда, не мешает многим из них активно пополнять иностранный легион ВСУ).

Так, ещё в начале текущего года, согласно опросам, 36% жителей Румынии выступали против финансирования ЕС оборонных нужд Украины, четверть была даже против гуманитарной помощи Киеву, и столько же — против введения антироссийских санкций.

Причины заключаются и в пока неофициальных территориальных претензиях Бухареста к Киеву, и в нареканиях по поводу положения румынского национального меньшинства на Украине.

За прошедшие месяцы скептицизм румын в отношении Украины, видимо, усилился. Ведь имел место аграрный кризис из-за нахлынувшего с востока дешёвого зерна. Минувшей весной разразился дипломатический конфликт вокруг несогласованного с Румынией углубления украинской части дельты Дуная.

При всём украинофильстве внутри Молдавии Санду вынуждена сверять свои действия с ожиданиями потенциального румынского электората. А как известно, неаккуратное обращение с флагом другого государства очень чувствительная тема для дипломатии. Получается, что лидер Молдавии хоть и поздравила восточного соседа с праздником, но сделала это так, чтобы понравиться и недоброжелателям Украины.

Европа регионов и незалежная Валахия

Есть и еще одно объяснение перформанса с флагом. Даже более конспирологическое.

Жёлто-синий флаг являлся официальным символом «удельного» Валашского княжества до его объединения с Западной Молдовой в составе Румынии. Именно в рамках унионистского процесса к нему была добавлена ещё и красная полоса, а затем (уже в рамках объединённой Румынии) расположение цветовых полей национального флага на французский манер сделали вертикальным.

Кстати, Национал-либеральная партия Румынии имеет наиболее прочные позиции именно в исторической Валахии. Символика партии также выполнена в жёлто-синих цветах.

Как известно, госпожа Санду является ставленником евроатлантических инстанций. Злые языки приписывают ей тесные связи со структурами Сороса.

Умы многих влиятельных евробюрократов уже не одно десятилетие будоражит идея повышения статуса таких исторических провинций, как Валахия. За счёт этого они хотели бы преобразовать ЕС из фактической конфедерации в Соединённые Штаты Европы (СШЕ).

В 1992 г. этот проект выдвинул голландский пивной магнат и интеллектуал Фредди Хайнекен. Идея «Европы регионов» в свое время вызывала одобрение Джорджа Буша — старшего, премьер-министров Бельгии Ги Верхофстадта и Италии Маттео Ренци.

Основная идея проекта — ускорение евроинтеграции за счёт разделения большинства европейских государств, которые слишком велики, чтобы органично на равных взаимодействовать между собой, и слишком малы, чтобы поодиночке отстаивать свои позиции на мировых площадках.

В итоге из 75 разукрупнённых государств-регионов предлагается создать крупнейшую в мире федерацию. В идеале население каждого субъекта федерации должно составлять 5–10 миллионов человек. К примеру, Румыния подлежит оптимизации за счёт раздела на Трансильванию (7,5 млн жителей), Запрутскую Молдову (5 млн) и Валахию (9 млн).

Национальные силы внутри ЕС противятся этим замыслам. Год назад спикер парламента Венгрии Ласло Кёвера заявлял:

«Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский союз в Соединенные Штаты Европы, в такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС… полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий».

Ряд экспертов полагает, что подготовительные процессы к созданию «Европы регионов» уже идут. И кто знает, может быть, таким протеже евробюрократии, как Майя Санду, предстоит внедрять эту концепцию на румынской почве, под желто-синим знаменем региона Валахия.