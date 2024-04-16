Кишинёв, 16 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду назвала дату референдума о вхождении республики в Европейский союз. Как она заявила 16 апреля, он может пройти 20 октября 2024 года.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду

«Референдум будет содержать вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?», — уточнила Санду.

Голосование о присоединении к ЕС не противоречит конституции страны, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Санду заявила о планах провести осенью 2024 года референдум о вступлении Молдавии в ЕС и направила соответствующий призыв законодателям.12 марта 2024 года стало известно, что Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе и представит его Совету ЕС, после одобрения которого Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом.

Ранее в Молдавии одобрили правки в конституцию по референдуму о вступлении в ЕС. Конституционный суд признал законной инициативу депутатов молдавского парламента по инициации референдума о вступлении в Евросоюз и соответствующим поправкам в конституцию. Как заявила глава КС Домника Маноле, преамбулу конституции предложили дополнить словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью».