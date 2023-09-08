Заявление президента Молдавии Майи Санду о фактическом отсутствии долга у республики перед российским «Газпромом» трудно назвать неожиданным. Во-первых, прозападное правительство Молдавии не стесняется в выборе средств для разрыва связей с Россией, а во-вторых, у маленького закредитованного государства просто нет 800 млн долларов на погашение задолженности.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Молдавии Майя Санду

Однако у граждан Молдавии известие о том, что их собственное правительство не имеет долгов за газ, энтузиазма не вызвало. Ведь в случае возобновления конфликта с молдавскими властями «Газпром» может просто прекратить поставки голубого топлива. А это неминуемо приведёт к новому удорожанию электроэнергии.

Основная часть громадного по молдавским меркам долга за потребление российского газа была накоплена Кишинёвом в 2011–2015 годах. Она образовалась из-за низкой платежеспособности населения, невозможности покрыть соответствующие расходы государственных учреждений из республиканского бюджета.

Российский поставщик газа, видимо, закрывал глаза на нараставший долг в силу политических соображений. Затем, с 2016 года Молдавия повысила дисциплину платежейи больших провалов в платежах не допускала, но накопленный «исторический долг» сохранился. К тому же он потяжелел за счёт набежавших пени и процентов.

О долге можно было бы не вспоминать, если бы Кишинёв продолжил проводить лояльный политический курс в отношении Москвы. Но в условиях резких высказываний в адрес России президента Санду данный рычаг давления на молдавскую сторону был задействован.

Относительно дешёвый газ из России Молдавия перенаправляет в Приднестровье на Кучурганскую ГРЭС. В обмен Кишинёв получает недорогую электроэнергию. Если данная схема разрушится, то электричество молдавские власти будут вынуждены приобретать за границей по гораздо более высокому тарифу. Подобная ситуация в прошлом году уже спровоцировала протестную активность.

Но есть опасность, что внешние поставщики не смогут обеспечить Молдавию необходимыми объёмами электричества даже по повышенной цене. В таком случае гражданам республики вновь предстоит столкнуться с веерными отключениями света.

Так зачем же именно сейчас, на пороге осенне-зимнего отопительного сезона президент Санду идёт на обострение конфликта с «Газпромом»?

Дело в том, что уже 4 ноября в Республике Молдова пройдут муниципальные выборы, а её прозападное правительство накрыл крупный скандал, связанный с закупками «европейского» газа по завышенным ценам. Вот правящая верхушка и пытается перебить жёсткую критику своих оппонентов информационной кампанией вокруг «несуществующего» долга «Газпрому».

Тем самым волна общественного недовольства перенаправляется с расточительного правительства на российскую корпорацию.

Скандал разразился, когда Санду ещё находилась в центре международного внимания после второго саммита Европейского политического сообщества, в начале июня 2023 г.

Кишинёв тогда посетили первые лица большинства европейских государств, включая Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Риши Сунака. Столь внушительное собрание воспринималось многими как косвенное признание эффективности проевропейских реформ, проводимых правящей партией PAS, в том числе направленных на борьбу с коррупцией.

Западная пресса ещё продолжала нахваливать гостеприимную госпожу президента и обсуждать судьбоносные решения саммита, как оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый обвинил окружение Санду в непрофессионализме и коррупции.

По его словам, государственная компания «Энергоком» закупала на европейском рынке огромные объёмы газа в начале 2023 г., когда его рыночная цена превышала 1 тысячу долларов.

«Когда вся планета, большие и малые компании из Австрии, Голландии, Германии, Румынии покупали малые объемы газа… на неделю — две. Но наши потратили сотни миллионов евро», возмутился Усатый, ранее возглавлявший город Бельцы.

Кроме того, он утверждал, что «Энергоком» не застраховал договор купли-продажи газа. Это не позволило расторгнуть невыгодные соглашения, когда цены на голубое топливо стремительно пошли вниз.

По словам оппозиционного политика, «Молдова перечислила компании ERU авансом 200 миллионов евро в декабре–январе, когда газ уже в конце января стоил 600–700 евро, а сегодня — 300 евро. Эта компания по мере приближения к лету зарабатывает более 200 процентов прибыли — это деньги наших граждан…»

Мирослав Ротарь/РИА Новости Ренато Усатый

Любопытно, что управлял люксембургской фирмой, выигравшей аукционы на поставку 33,2% газа, Виллем Коппульс — бывший советник министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

Предприниматель консультировал кишинёвские власти по вопросам организации тендеров, которые сам же и выиграл.

До того, как заняться молдавскими делами, Коппульс был директором по трейдингу НАК «Нефтегаз Украина».

Гарантии в отношении ERU правительству Молдавии давались властями США. Сами же газовые аукционы проводились при активном участии Европейского банка реконструкции и развития. Оттуда же авансовые платежи напрямую перечислялись продавцу, по сути, фирме-прокладке.

По оценке Усатого, за счёт продажи сверхдорогого газа в феврале–марте население республики «было ограблено» на 223,6 млн долларов (доходная часть госбюджета Молдовы равна 3,3 млрд долларов).

После обнародования данных разоблачений регулирующие инстанции Молдовы вынуждены были объявить о снижении газового тарифа на треть.

Однако это не устроило Усатого. Оседлав очень болезненную для молдаван тему (коммунальные платежи в республике одни из самых высоких в Европе), он потребовал большего.

Оппозиционер настаивает на сокращении вдвое уже сниженного тарифа, причём задним числом, с февраля текущего года. Благо тому есть прецеденты.

Усатый требует отправить в отставку руководство Национального агентства по регулированию энергетики, провести государственное расследование по озвученным фактам, реформировать потребительский рынок газоснабжения.

Если правительство не примет мер, то возглавляемая Усатым «Наша партия» угрожает вывести на улицы десятки тысяч протестующих.

По сути, правительственным чиновникам нечего сказать в своё оправдание. Недостаток аргументов они вынуждены компенсировать заявлениями, что оппозиционер действует в интересах Москвы и своими действиями подрывает интеграцию Молдовы в европейскую энергетическую систему.

Однако эти слова вряд ли убедят молдавских потребителей забыть о крупных переплатах за ключевой энергоноситель.

Вот именно в данной ситуации Санду для смены невыгодной для себя повестки дня и выступила с заявлением по поводу «несуществующего» долга перед «Газпромом».

Вероятно, в президентуре (как в Молдове называют администрацию своего президента) считают, что разыгрывают беспроигрышную партию.

Если «Газпром» «прогнётся» (помогая тем самым зимой выжить Приднестровью) и продолжит качать голубое топливо — Санду может подать это как свою победу.

Если же вентиль всё-таки перекроют, то разразится энергетический кризис, во время которого махинации правительства на европейских газовых площадках уйдут в тень более насущных вопросов.

Другое дело, что очередное обострение отношений с «Газпромом» и рост цен на энергоносители ничего хорошего молдавской экономике не сулят.

В 2022 г. она и так просела почти на 6% и продемонстрировала годовую инфляцию в 30%. Но кого волнуют вопросы экономического развития, если на кону стоит сохранение политической власти?