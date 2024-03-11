Две главные женщины молдавской политики отметились на прошлой неделе значимыми международными визитами. Президент республики Майя Санду посетила Францию, где была принята президентом Эммануэлем Макроном. Глава (башкан) Гагаузской автономии Евгения Гуцул побывала в России и удостоилась встреч с Владимиром Путиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Молдавии Майя Санду

Санду во Франции

Приём Санду в Елисейском дворце был обставлен с большой помпой. Лидер Пятой республики вручил гостье Большой крест ордена Почётного легиона, а президент Молдавии преподнесла Макрону высшую награду своей страны — орден Республики.

Санду заявила, что полтора года назад французское председательство в Европейском совете во многом предопределило начало переговоров по присоединению Молдавии к ЕС. Макрону было воздано должное за предоставление финансовой помощи. Ну и, конечно же, гостья отметила «жизненно важные усилия» хозяина Елисейского дворца «по объединению европейских стран» для поддержки Украины.

В Париже Санду посчитала нужным встретиться с экс-главой собственного МИД Нику Попеску. Их совместное фото быстро разлетелось по социальным сетям. Его замена в начале 2024 года в министерском кресле на выпускника Йоркского университета Михая Попшоя воспринималась многими как усиление английского влияния на молдавскую политику. И вот Санду демонстрирует внимание к отставленному франкофилу, а происходит это именно в Париже.

Материальным аспектом особых франко-молдавских отношений является закупка Кишинёвом у французской фирмы THALES радара для мониторинга воздушного пространства республики. Бюджет данной сделки составил 14,5 млн евро.

Радар доставили в Кишинёв в конце прошлого года, а месяц назад разгорелась бурная дискуссия о целесообразности его покупки. Установка не смогла разглядеть российскую «Герань», случайно залетевшую на юг Молдавии с территории Украины и упавшую в полях неподалёку от города Вулканешты.

В Париже была официально зафиксирована договорённость об открытии в Молдавии постоянной французской военной миссии. По словам Макрона, её ключевой задачей станет организация обучения молдавских военнослужащих. В дальнейшем же планируется наращивать совместную работу в сфере противодействия дезинформации и кибератак.

По сути, речь идёт о появлении на территории Молдавии французского военного контингента. Подобная миссия уже два года функционирует в соседней Румынии. Она носит название «Орёл» и насчитывает 350 человек, в распоряжении которых имеются два десятка танков и бронетранспортёров.

Таким образом в Северо-Западном Причерноморье выстраивается французская военная инфраструктура, которая может быть востребована в случае заявленного Макроном возможного вмешательства его страны в российско-украинский конфликт.

В таких условиях намёк французского лидера на интерес к Одессе уже не кажется таким уж и беспочвенным.

Кстати, размещение французских солдат в Румынии вскрыло специфические военно-политические отношения держав НАТО.

Германия, к которой румыны также обращались для открытия военной базы на своей территории, ответила отказом. Немцы сослались на то, что за румынское направление в НАТО отвечает Франция. Вместе с тем Берлин отказал Парижу в просьбе использовать немецкие железные дороги для переброски французской бронетехники в Румынию.

Гуцул в России

Весьма резонансный визит Гуцул в Россию можно также рассматривать в контексте внутриевропейских противоречий.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Лидер Гагаузии бесспорно является политиком не робкого десятка. Однако в попытках политического суицида она ранее замечена не была. Между тем её пресс-служба распространила информацию, что башкан обратилась за поддержкой к Путину в условиях, когда Кишинёв отнимает полномочия Гагаузии, «ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность». По её же словам, российский лидер пообещал помочь гагаузскому народу на международной арене.

Ответ официального Кишинёва был вполне прогнозируем.

Ещё до возвращения Гуцул в Молдавию стало известно, что уголовное дело «о злоупотреблении должностными полномочиями» башкана почти готово для передачи в суд. Высказывалось даже мнение, что лидер автономии может быть задержана полицией сразу по прилёте на родину.

Тем не менее Гуцул продолжила троллить официальный Кишинёв. Во многом это сопряжено с резонансными событиями, происходящими в судебной сфере Молдавии.

Именно во время нахождения башкана в России Конституционный суд Молдавии принял решение в пользу Гагаузии по её тяжбе с республиканским правительством из-за региональной налоговой льготы.

Кишинёв попробовал отменить существующий порядок покрытия НДС для гагаузских экономических агентов. Весьма неожиданно высшая судебная инстанция Молдавии во главе с гражданкой Румынии Доминикой Маноле приняла сторону «пророссийской» автономии.

Ещё один удар команде Санду нанёс провал конкурса на должность генерального прокурора Молдавии. Итоги конкурса были отменены после того, как лоббируемый политическим руководством страны кандидат не смог набрать наибольшего количества баллов.

Возглавляемая гражданкой США Вероникой Драгалин Антикоррупционная прокуратура Молдавии начала по этому поводу расследование и уже намекнула, что отмена конкурса была подстроена. Ряд молдавских чиновников посчитали такую реакцию контролируемого англосаксами органа чрезмерной. Особая же заинтересованность Драгалин в этом деле обусловлена тем, что победивший по баллам кандидат является её действующим заместителем.

Всё это ставит под сомнение управляемость режимом Санду судебной ветви власти, а значит, перспективы уголовного дела против Гуцул выглядят весьма туманно.

Турецкий фактор

Не стоит забывать и о том, что лидеры Гагаузии исторически ориентированы не только на Россию, но и на Турцию.

Именно в Анкару нанесла свой первый визит Гуцул после избрания на пост главы автономии полгода назад. Поскольку прямого авиасообщения между Молдавией и Россией сейчас нет, лидер Гагаузии прибыла в нашу страну через Турцию. Причем Совет Федерации России она посетила в сопровождении спикера гагаузского парламента Дмитрия Константинова — политика весьма осторожного.

Таким образом турецкие власти не могли не знать о целях визита делегации Гуцул в Россию и, по крайней мере, молчаливо с ними согласились. Ведь Турция — ключевой инвестор для Гагаузии и против её политической линии башкан не пойдёт.

Раздражение Анкары в действиях Кишинёва как раз мог вызвать дрейф в сферу влияния Парижа в условиях, когда Макрон почти не скрывает своего желания заполучить часть «украинского пирога». Ранее Франция официально выступала против турецких интересов в Закавказье и Средиземноморье. Не будем забывать об эксклюзивных отношениях Турции и Великобритании. Интересам последней франкофильский курс Санду (как и «украинские» амбиции лидера Франции) также не соответствует.

Наконец, на молдавскую политику накладываются и противоречия между политическими элитами Румынии. А часть из них ориентирована на Германию, также критично относящуюся к попыткам Франции закрепиться на юго-западе бывшего СССР.

Таким образом обострение противостояния между Кишинёвом и Комратом (столицей Гагаузии), которое, скорее всего, произойдёт после визита Гуцул в Россию, фактически санкционировано новой антифранцузской коалицией (разумеется, неформальной).

Расчёт видимо делается на то, что, увязнув во внутренних противоречиях, да ещё и на фоне предстоящих избирательных кампаний, Молдавия не сможет стать надёжной частью профранцузской системы в Северо-Западном Причерноморье.

Очевидно, что такой ход событий объективно соответствует интересам Российской Федерации, в связи с чем Москва включилась в него на столь высоком уровне.