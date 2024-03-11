Материалы с тегом «Майя Санду»
Песков назвал неоправданными заявления Санду об энергетическом шантаже
Россия считает неоправданными заявления президента Молдавии Майи Санду об энергетическом шантаже. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Собственно, вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В...
11 марта 2024
Санду назвала переговоры с ЕС шансом для воссоединения Кишинёва и Тирасполя
Начало переговоров о вступлении в Евросоюз — это отличная возможность объединить два берега Днестра ради общего благополучного будущего, заявила 2 марта президент Молдавии Майя Санду на торжественной церемонии, посвящённой годовщине приднестровского конфликта. «Молдавия стоит на распутье, решение...
2 марта 2024
Политолог рассказал, как нужно решать вопросы Приднестровья
Приднестровский вопрос является очень сложным и глубоко историческим, в нём есть много нюансов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 февраля заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя намерение участников съезда депутатов всех уровней в...
29 февраля 2024
Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду приняла решение баллотироваться на новый президентский срок и инициировать референдум о вступлении республики в Евросоюз. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президентуры Молдавии. «Наше будущее — в европейской семье, и необходимо чётко сказать...
24 декабря 2023
МИД отреагировал на обвинения Санду в адрес России
Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы собирается весной 2024 года дестабилизировать ситуацию в стране, являются «голословными обвинениями». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 декабря. «Надоели, честно говоря, эти...
20 декабря 2023
Названы два сценария вхождения Молдавии в Европейский союз
Вступление Молдавии в Европейский союз, но без Приднестровья вполне возможно, и это может произойти по одному из двух сценариев. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Ранее президент Молдавии Майя Санду...
14 декабря 2023
Санду собралась реинтегрировать Приднестровье ради вступления в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз. Об этом она сообщила в эфире телеканала Vocea Basarabiei. «Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путём, прежде чем вступить в ЕС», — сказала Майя...
14 декабря 2023
Собака президента Молдавии Санду напала на главу Австрии
Пёс по кличке Кодруц, которого недавно приютила президент Молдавии Майя Санду, укусил лидера Австрии Александера Ван дер Беллена во время прогулки после переговоров глав двух стран в Кишинёве. Об этом 16 ноября сообщил телеканал TVR Moldova. Инцидент произошёл во дворе здания администрации...
17 ноября 2023
Названо условие для компромисса России и Молдавии по долгам за газ
Россия и Молдавия всё ещё могут прийти к компромиссу по долгам «Молдовагаза» перед «Газпромом», но для этого надо, чтобы и в Кишиневе захотели такого урегулирования. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявил генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов. Ранее...
16 ноября 2023
Захарова обвинила Санду во лжи о нежелании контактировать с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 ноября, что президент Молдавии Майя Санду просто врёт, утверждая, что Кишинёву больше не о чем говорить с Москвой. «Майя Санду просто врёт. Она пытается представить дело так, что двум странам не о чем говорить, а это враньё», —...
15 ноября 2023
Экономисты оценили шансы Санду отвертеться от долгов перед «Газпромом»
Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает получить политические дивиденды «играя» против «Газпрома» и пытаясь уклонится от погашения многомиллионных долгов «Молдовагаза» перед российской стороной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 ноября заявил Вадим Понкратов, директор Института исследований...
14 ноября 2023
Песков ответил на слова Санду о том, что РФ «не уважает интересы» молдаван
Президент Молдавии Майя Санду, заявившая, что Россия якобы не уважает интересы граждан республики, не учитывает результаты муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют об обратном. Об этом 14 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как минимум...
14 ноября 2023
Санду заявила, что у Кишинёва больше нет тем для обсуждения с Москвой
Президент Молдавии Майя Санду считает, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Об этом глава республики 13 ноября заявила на Radio Moldova. «У нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чём мы говорили ещё в 2021 году. Наша позиция была основана на...
13 ноября 2023
Украине и Грузии посоветовали не мечтать о скором вступлении в Евросоюз
Предпосылок для реального вступления Украины в Европейский союз нет, и появятся они нескоро, считает Иван Лошкарёв, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о...
8 ноября 2023
Санду назвала сумму, которую Молдавия готова заплатить за российский газ
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова выплатить «Газпрому» лишь $9 млн из более чем $700 млн долга. Об этом молдавский президент сообщила в эфире телеканала Vocea Basarabiei. «Это проблема «Газпрома», что они не признали [аудита долга]. У нас есть доказательства, аудит проведён...
новость часа
27 октября 2023
Захарова раскрыла цели антироссийского курса президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду предложила проект Стратегии национальной безопасности, в котором Россию указали как основную угрозу, чтобы переложить вину за провал в управлении страной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Её заявление 16 октября опубликовали на сайте...
17 октября 2023
Политолог назвал истинную цель румын упразднить молдавский язык
В Румынии так же, как и на Украине, язык народов, проживающих на этих территориях, пытаются подогнать под политическую конъюнктуру и создать условия для будущего объединения румынских и молдавских граждан. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, преподаватель факультета...
16 октября 2023
В Молдавии заявили, что Кишинёв готовится к вооружённому конфликту с РФ
Молдавские власти фактически ведут подготовку к вооружённому конфликту с Россией, заявил 12 октября директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с «РИА Новости». Среди целей президента Молдавии Майи Санду, отметил эксперт...
12 октября 2023
Молдавия обвинила РФ в подготовке попыток дестабилизации ситуации в стране
Москва намеривалась весной 2023 года дестабилизировать ситуацию в Молдавии и своих планов не оставила. Об этом заявила президент республики Майя Санду журналистам 11 октября. При этом никаких доказательств или фактов она не представила. Санду напомнила о своём заявлении, сделанном в начале года...
11 октября 2023
Политолог назвал дискриминацией готовность Киева запретить молдавский язык
Готовность украинского лидера признать, что молдавского языка не существует, является дискриминацией, за которой стоит помощь Румынии, желающей присоединить к своей территории и Молдавию. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН...
11 октября 2023