70-летнего дипломата и партфункционера Ван И часто называют вторым по значимости человеком в Китае после председателя Си Цзиньпина. Это дорогого стоит, учитывая, какую власть в последние годы сконцентрировал в своих руках Си.

mfa.gov.cn Ван И Все стороны должны работать вместе ради мира, а не сеять панику и разжигать войну. 58я Мюнхенской конференции по безопасности. 2022 год

Ван почти десять лет — с марта 2013-го по декабрь 2022 года — руководил МИД Китая и при неоднозначных обстоятельствах вернулся на этот пост в июле 2023-го. Одновременно он же занимает важнейший пост куратора китайской дипломатии — зав. канцелярией комиссии по международным делам ЦК КПК.

Согласно официальной биографии, Ван И родился в октябре 1953 года в Пекине. Некоторые источники, впрочем, называют дату 15 июля.

Окончив школу, Ван И «проработал восемь лет в производственно-строительном объединении» в провинции Хэйлунцзян, что являлось стандартной практикой в годы Культурной Революции (1966–1976) — для молодого уроженца столицы это был неплохой вариант «пересидеть» разгул хунвейбинов.

В 1976-м, сразу после смерти Мао Цзэдуна, Ван И возвращается к обучению.

Проработав год техническим сотрудником в Институте по изучению научно-технической информации в Пекине, поступил во Второй Пекинский институт иностранных языков, который окончил в 1982 году, специализировался на стратегически важном японском направлении.

UN Geneva Ван И, министр иностранных дел Китая, прибыл на Женевскую конференцию по Сирии. 22 января 2014 г

На последнем курсе вуза вступил в партию, а сразу по окончании был взят на службу в МИД. До 2013 года занимал следующие должности:

В 1989–1994 гг. — советник и советник-посланник посольства КНР в Японии;

В 1994–1995 гг. — заместитель директора, а в 1995–1998 гг. — директор департамента стран Азии МИД (в этот период работал в Институте по изучению дипломатии при Джорджтаунском университете (США) в качестве приглашенного специалиста;

В 1998–2001 гг. — помощник министра иностранных дел и глава департамента политического анализа МИД;

В 2001–2004 гг. — заместитель министра иностранных дел, курировал азиатское направление;

В 2004–2007 гг. — посол КНР в Японии;

В 2007–2008 гг. — первый заместитель министра иностранных дел КНР. В 2007 году Ван И возглавил китайскую делегацию на очередном заседании шестисторонней комиссии решению ядерной проблемы Корейского полуострова. В том же году он стал членом Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК);

В 2008–2013 гг. руководил работой по вопросам воссоединения с Тайванем, будучи главой комиссий как при КПК, так и при Госсовете (правительстве) КНР. Под его контролем, в частности, были урегулированы вопросы совместного использования акватории и воздушного пространства Тайваньского пролива, заключено соглашение о совместной хозяйственной деятельности.

В марте 2013 года, спустя два дня после назначения Си Цзиньпина председателем КНР в марте 2013 года, Ван И занял кресло министра иностранных дел.

После ухода на покой предыдущего председателя Ху Цзиньтао, сменилось руководство МИД, но до 2022 года внешняя политика кардинально не менялась. Предшественник Вана на посту главы МИД, Ян Цзечи перешел в канцелярию ЦК на пост куратора внешней политики. Партийный внешнеполитический блок, группировавшийся вокруг Ян Цзечи, составили сторонники жесткой линии в отношениях с США.

(сс) Kleinschmidt MSC Ван И во время Мюнхенской конференции по безопасности 2017 г

По оценке экспертов-китаистов, именно вследствие таких установок предельно жёстко прошла встреча Ван И с госсекретарём Энтони Блинкеном и помощником Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном в марте 2021 года на Аляске.

Вместе с тем, Ван И рассматривается как человек из команды председателя Си.

То, что Ван уже больше десятилетия (с небольшим перерывом) удерживает за собой министерский портфель, говорит как о том, что председатель высоко оценивает работу МИД, так и о лояльности главного дипломата.

В октябре 2022 года, после исторического 20 съезда КПК — по итогам которого Си Цзиньпин стал де-факто единоличным руководителем — представитель старой команды Ян Цзечи покинул пост «главного по внешней политике» в ЦК, и на этот пост перешёл Ван И.

Kremlin.ru Ван И с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году

Главой МИД стал более молодой («всего» 55 лет) Цинь Ган, до этого момента — посол Китая в Вашингтоне. Вскоре имел пожалуй самый загадочный эпизод в новейшей истории китайской политики.

Уже в июле 2023 года Цинь Ган подал в отставку (официально — по состоянию здоровья), кресло главы МИД снова занял 70-летний Ван И, не уходя с кураторского поста в ЦК. Цинь в итоге стал самым «кратковременным» министром иностранных дел в китайской истории.

Существует множество версий подобной рокировки. Первая — скандал с американской любовницей и рождением внебрачного ребёнка в США (эту версию раздували The Wall Street Journal и Financial Times).

Второе предположение относительно отставки — окончательное закрепление власти председателя Си, действительно слишком слабое здоровье Цинь Гана в ответственное для внешней политики Китая время.

Dan Scavino Ван И наблюдает за встречей Си и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе в 2018 году

Дальше — больше. В декабре 2023 года Politico Europe распространило слух, что Цинь Ган сразу после отставки якобы то ли покончил с собой, то ли «умер под пытками». В любом случае, во второй половине 2023-го информации об экс-главе МИД не поступало, если не считать его официальной отставки с поста госсоветника в конце года.

Как бы то ни было, ныне Ван И, занимая посты главы МИД и куратора от КПК одновременно, держит внешнюю политику Китая полностью в своих руках.

Одним из основных направлений его деятельности было и остаётся развитие инициативы «Один пояс — один путь» по наращиванию экономического сотрудничества между Китаем и государствами всего мира. В 2022 году соглашения в рамках «Пояса и пути» подписали 149 государств и 31 международная организация.

fmprc.gov.cn Встреча Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 2023

Именно Ван И 19 мая 2022 года призвал начать процедуру расширения BRICS за рамки клуба пяти.

Сейчас в организации девять государств, среди которых Китай — обладатель самой крупной экономики.

В ходе работы министра расширилась и Шанхайская организация сотрудничества. В 2017 году в ШОС вошли Индия и Пакистан, в 2023 — Иран. В настоящий момент процедуру вхождения проходит Белоруссия.

В тайваньском вопросе Ван И строго придерживается принципа «одного Китая», настойчиво призывая другие страны также следовать этой линии, являющейся для политики КНР принципиальной:

«Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки «независимости Тайваня», — опубликовали слова Ван И, обращенные к генеральному секретарю США Энтони Блинкену, на официальном сайте МИД КНР.

U.S. Department of State Встреча на высоком уровне между Китаем и США. Второй слева — Ван И. Аляска, США, 2021 год

В вопросе специальной военной операции китайский МИД под руководством Ван И стремится к мирному политическому решению, придерживаясь этой линии с самого начала конфликта.

«Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нём участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам», — пояснил министр во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2024 года.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3821867

https://regnum.ru/news/3867946

https://regnum.ru/news/3868037

https://regnum.ru/news/3754991

Другие источники:

https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/wjbz/ — страница Ван И на русской версии сайта МИД КНР.

https://tass.ru/encyclopedia/person/van-i — биография Ван И на сайте ТАСС.