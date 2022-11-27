Пекин, 28 ноября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Странам, входящим в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, необходимо больше взаимодействовать и лучше координировать действия. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с российским послом Игорем Моргуловым, сообщил МИД КНР.

Government ZA Флаги России и Китая

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«Необходимо усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что Россия и Китай не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ван И заявил, что РФ и КНР вместе «упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права».