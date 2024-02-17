Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Китай всегда прилагал усилия для содействия переговорам в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Артем Иванов/ТАСС

«Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нём участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Москва не раз заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне.

В интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен добиться решения ситуации на Украине путём переговоров.

Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию США. Теперь Вашингтон должен искать выход и исправлять эту ошибку, заявил Владимир Путин.

Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил президент РФ.

Ранее в Кремле отмечали также, что никаких предпосылок к диалогу нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для России. Путин подчёркивал, что Россия не отказывалась от переговоров, но украинская сторона должна прямо сказать, что готова к ним.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал глава МИД России Сергей Лавров.