Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать «независимость Тайваня», заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Если США действительно хотят стабильности в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, а также реализовать на деле свою позицию отсутствия поддержки «независимости Тайваня», — опубликовали слова Ван И на официальном сайте МИД КНР.

Реальный статус-кво в тайваньском вопросе состоит в том, что в мире есть только один Китай, а Тайвань является частью его территории, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2022 году президент России Владимир Путин заявлял, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. С годами позиция российского лидера не поменялась, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

В январе 2024 года Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». В МИД КНР потребовали от США соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике, а также подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно. Кроме того, в ведомстве призвали Белый дом не использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая.