Материалы с тегом «Дипломатия»
Дипломат Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало...
15 марта 2024
Лавров раскритиковал отказ послов ЕС от приглашения на встречу с ним
Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со...
15 марта 2024
МИД России вызовет посла Австрии
Посол Австрии в России Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов российского посольства, сообщили 14 марта в дипведомстве. «Посол Австрии будет вызван в МИД России», — сообщили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос. Как...
14 марта 2024
Песков прокомментировал высылку Австрией российских дипломатов
В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку Австрией двух российских дипломатов. «Особо нечего усложнять. Собственно, МИДом всё сказано», — ответил Песков на вопрос, насколько такое...
14 марта 2024
МИД России осудил высылку Австрией российских дипломатов
Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов, ответные меры будут приняты. Об этом 14 марта говорится в заявлении МИД РФ. «Австрийские власти безосновательно объявили persona non grata двух дипломатов посольства России в Австрии. Российская сторона решительно осуждает этот...
14 марта 2024
Посольство России возмутило решение Австрии о высылке дипломатов
Российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба российского диппредставительства. «Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских...
новость часа
13 марта 2024
Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 13 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента страны в рамках информационного часа правительства, отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину. Депутаты, в частности, спрашивали премьер-министра, есть ли у Эстонии планы...
13 марта 2024
МИД РФ пообещал ответить на высылку двух дипломатов из Австрии
Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, сообщили 13 марта «РИА Новости» в МИД России. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в министерстве. Как передавало ИА Регнум, ранее венское издание Presse информировало, что МИД Австрии в...
13 марта 2024
Австрия вышлет двух российских дипломатов
Австрия вышлет двух российских дипломатов, сообщило 13 марта венское издание Presse. По этим данным, МИД Австрии в начале текущей недели, 11–17 марта, уведомил двух сотрудников посольства России о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия такого решения стало якобы...
новость часа
13 марта 2024
Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания властей США о необходимости помощи ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия в конфликте. По его мнению, это «опасный курс» с непредсказуемыми последствиями. Так дипломат прокомментировал слова шефа ЦРУ Уильяма...
13 марта 2024
МИД Венгрии вызвал посла США после слов Байдена о «диктаторе» Орбане
МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. «Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого...
12 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
Послы стран ЕС не получали сигналов уехать из России, заявил дипломат
Послы стран Евросоюза после отказа от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придётся покинуть страну. Об этом 11 марта заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг. «Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент», — сказал Гаралаг в...
11 марта 2024
Посол ФРГ в Гаити покинул страну из-за беспорядков и переехал в Доминикану
Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну из-за проблем с безопасностью и перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику. Об этом 10 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя МИД ФРГ. Уточняется, что посол и постоянный представитель Германии в Гаити покинули страну из-за...
11 марта 2024
США вывели часть сотрудников посольства в Гаити
Часть сотрудников посольства США на Гаити покинула здание. Силовики усилили охрану диппредставительства на фоне угрозы нападения со стороны банд, сообщили 10 марта в Южном командовании американской армии, сообщили агентство Reuters. Второстепенный персонал американского диппредставительства вывезли...
10 марта 2024
На Украине сообщили о скандале из-за нового назначения Залужного
Киев допустил беспрецедентные нарушения дипломатических норм в рамках назначения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Лондоне, сообщило украинское интернет-издание «Зеркало недели». 8 марта МИД киевского режима объявил о согласовании кандидатуры Залужного на эту должность...
10 марта 2024
Вашингтону назвали способ избежать глобального конфликта
Вашингтону необходимо наладить мирные отношения с Россией, чтобы избежать глобального конфликта, заявил отставной полковник армии США Дэниэл Дэвис 8 марта на YouTube-канале. «Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», — сказал он...
9 марта 2024
Генконсульство России откроют на Мальдивах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах, следует из документа. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в распоряжении от 7 марта 2024 года. В документе также говорится, что...
9 марта 2024
Глава Гагаузии заявила о необходимости дружить с Россией
Гагаузской автономии Молдавии необходимо продолжать дружить с Россией, заявила глава региона Евгения Гуцул 8 марта, прибыв в кишинёвский аэропорт при возвращении из Москвы. Об этом сообщили «Известия». «Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем...
новость часа
8 марта 2024
МИД Латвии призвал воздержаться от поездок в Россию
Гражданам Латвии в ближайшие дни не следует ездить в Россию, заявило 8 марта Министерство иностранных дел республики в соцсети X. «В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать...
8 марта 2024