Пекин, 25 июля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — парламент страны) принял решение снять Цинь Гана с поста министра иностранных дел КНР и назначить на этот пост главу Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И. Это следует из решения 4-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва, текст которого 25 июля привело агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел», — говорится в документе.

Ван И уже находился на посту главы МИД КНР в период с 16 марта 2013 по 30 декабря 2022 года. Постоянный комитет ВСНП также отстранил И Гана с поста президента Народного банка Китая и назначил на эту должность Пань Гуншэна.

МИД КНР 11 июля объявил, что Цинь Ган «по состоянию здоровья» не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН в Джакарте, и туда вместо него приехал Ван И. После этого во внешнеполитическом ведомстве Китая не стали уточнять о местонахождении и состоянии здоровья Цинь Гана, хотя журналисты на брифингах задавали вопросы о нём.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине и с 1988 года занимал различные дипломатические должности. В период с 2018 по 2021 год был вице-министром иностранных дел КНР, с июля 2021 года стал послом Китая в США, а 30 декабря 2022 года — главой МИД КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Ван И после встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил, что Китай готов продолжать укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Он уточнил, что российско-китайские отношения выстояли на фоне существенных международных изменений «и стали более зрелыми».