Материалы с тегом «МИД КНР»
Ван Вэньбинь отметил позицию России по недопустимости ядерной войны
Китая всегда выступал за то, чтобы страны, владеющие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах применения Россией своего ядерного...
13 марта 2024
МИД РФ прокомментировал инициативу Китая по сдерживанию ядерного оружия
Любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать в комплексе, заявили в МИД России, комментируя слова главы департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо о том, что страны с ядерным оружием должны первыми подписать договор о взаимном ненападении и...
11 марта 2024
Глава МИД КНР Ван И назвал цели китайской дипломатии
Власти Китая собираются предлагать больше своих решений для урегулирования глобальных проблем. Об этом 7 марта заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая) министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, Пекин твёрдо придерживается...
7 марта 2024
Глава МИД Китая Ван И высказался об отношениях с Россией
Китайская Народная Республика и Российская Федерация создали новый образец отношений между крупными странами. Об этом в ходе пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил глава МИД Китая Ван И. «Поддержание и развитие китайско-российских...
7 марта 2024
В США заявили о холодном отношении к украинским дипломатам в Китае
Работающие в Китае украинские дипломаты столкнулись с холодным отношением к ним со стороны Пекина, сообщило 5 марта американское агентство Bloomberg. Журналисты обратили внимание на то, что посол Украины Павел Рябикин, начавший работать в Пекине летом 2023 года, добился лишь нескольких официальных...
5 марта 2024
Китай подтвердил готовность содействовать переговорам России и Украины
Китай готов продолжать содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй. «Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими...
3 марта 2024
Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили конфликт на Украине
Любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. К такому выводу после встречи 2 марта в Москве пришли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй...
3 марта 2024
Дипломаты Китая и США провели консультации по острым проблемам
Дипломаты Китая и Соединённых Штатов Америки провели раунд консультаций по международной ситуации и острым региональным проблемам. Встреча прошла в Шанхае, сообщило МИД КНР на официальном сайте. «Стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по вопросам внешней политики и...
29 февраля 2024
КНР отреагировала на планы России выпускать бонды в юанях
Китай не возражает против выпуска Россией бондов, номинированных в юанях. Это технический вопрос, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Доля юаня в наших двусторонних расчётах уже превысила 90% и в дальнейшем будет расти. Кроме юаней, мы также прибегаем к расчётам в национальных валютах, включая...
28 февраля 2024
Спецпредставитель Китая посетит Россию, Украину и ряд стран ЕС с 2 марта
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 2 марта посетит Россию, Украину и ряд стран Европы, заявила 28 февраля во время брифинга официальный представитель МИД Китая Мао Нин, слова которой передаёт Caixin. Мао Нин уточнила, что спецпредставитель КНР во время поездки будет...
28 февраля 2024
Китай отреагировал на заявление Макрона о вводе войск на Украину
Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин, комментируя на брифинге заявления президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на Украину, заявила, что КНР призывает все стороны конфликта создать условия для снижения напряжённости и содействия прекращению...
28 февраля 2024
В МИД КНР ответили на слова Гончаренко* о готовности Киева воевать с Китаем
Украинский кризис преподал важный урок — блоковая конфронтация не сможет обеспечить безопасность, заявила 26 февраля на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень...
26 февраля 2024
МИД Китая обратил внимание на позицию Москвы по размещению оружия в космосе
Для оценки заявлений о том, что Россия якобы собирается размещать оружие в космосе, нужно обратить внимание на позицию Москвы по этому вопросу, заявили 19 февраля «РИА Новости» в офисе официального представителя Министерства иностранных дел Китая. Журналисты попросили прокомментировать публикацию в...
19 февраля 2024
Ван И объяснил Кулебе позицию Китая по Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Пекин придерживается политического решения конфликта на Украине. Главы внешнеполитических ведомств пообщались на полях Мюнхенской конференции, сообщил МИД КНР. «Китай придерживается политического...
18 февраля 2024
МИД Китая заявил, что Москва и Пекин способствуют стабильности в мире
Отношения Китая и России активно развиваются, и страны вместе способствуют поддержанию стратегической стабильности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и во всём мире, заявил 17 февраля министр иностранных дел КНР Ван И. «Отношения между Китаем и РФ стабильно развиваются, учитывают интересы обеих...
17 февраля 2024
Глава МИД КНР заявил, что Пекин всегда содействовал переговорам по Украине
Китай всегда прилагал усилия для содействия переговорам в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. «Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нём участия. Однако это не значит, что мы будем...
17 февраля 2024
Глава МИД КНР призвал США придерживаться принципа «одного Китая»
Для устойчивости ситуации в Тайваньском проливе США должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать «независимость Тайваня», заявил на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И. «Если США действительно...
17 февраля 2024
Глава МИД Китая призвал к созыву международной конференции по сектору Газа
Китай призывает созвать масштабную международную мирную конференцию для урегулирования ситуации в секторе Газа, заявил 15 января глава министерства иностранных дел КНР Ван И. «Китай призывает к созыву более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции, чтобы установить...
15 января 2024
Китай выразил протест США из-за «ложного сигнала» Тайваню
Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР. «Госдеп США опубликовал заявление по поводу выборов, прошедших на китайском острове Тайвань, серьезно нарушающее принцип «одного Китая»...
14 января 2024
МИД Китая обозначил «красную линию» в отношениях с США
Тайваньский вопрос — это важнейший из коренных интересов Китая и первая «красная линия» в его отношениях с США, которую нельзя пересекать. Об этом 11 января заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском...
11 января 2024