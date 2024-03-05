Материалы с тегом «Си Цзиньпин»
Путин отметил рост популярности российского мороженого в Китае
Продажи российского мороженого в Китае значительно выросли после того, как президент Владимир Путин угостил им председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил российский лидер 5 марта на встрече с представителями аграрно-промышленного комплекса в Ставропольском крае. «Я своего друга, председателя Си...
5 марта 2024
Байден перепутал Россию и Китай во время выступления
Президент США Джо Байден в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов 25 февраля перепутал российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь американского лидера транслировал телеканал Sky News Australia. «Я много времени провёл с Си Цзиньпином. Это...
26 февраля 2024
Трамп дал краткую характеристику Путину
Бывший президент США Дональд Трамп, снова баллотирующийся на должность главы государства, назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Он заявил об этом 11 февраля в ходе предвыборного митинга в штате Южная Каролина. «Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный...
новость часа
11 февраля 2024
В Пекине ждут визита Путина в этом году, заявил посол КНР
В Китае ожидают приезда президента России Владимира Путина с визитом в 2024 году. Об этом 10 февраля рассказал посол страны в Москве Чжан Ханьхуэй. «Визит Путина в Китай (в этом году. — Прим. ред.) обязательно состоится. Да, его ждут», — заявил он в беседе с «РИА Новости». Посол также утвердительно...
новость часа
10 февраля 2024
Путин назвал Си Цзиньпина другом и рассказал о беседе с ним
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним, в том числе, сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом он сообщил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию. «Обсуждаем с коллегами вопросы нашего сотрудничества в 2024 году...
8 февраля 2024
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешного проведения выборов в РФ
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 8 февраля заявил, что глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули намерения на дальнейшее плодотворное взаимодействие на международной арене. По словам Ушакова, в ходе беседы стороны выразили готовность к...
8 февраля 2024
Россия и Китай выразили обоюдное неприятие курса США, заявил Ушаков
Россия и Китай считают неприемлемым политический курс США, пытающихся осуществлять давление на страны. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В ходе состоявшихся 8 февраля телефонных переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили...
8 февраля 2024
Ушаков: Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего
Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом России Владимиром Путиным подтвердил участие китайских атлетов в Играх будущего в Казани. Об этом 8 февраля заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух государств. Путин и Си Цзиньпин...
8 февраля 2024
Товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд
Взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, достигнув $227,7 млрд. в 2023 году. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, взаимный товарооборот установил новый рекорд и увеличился на 23%, до $227,7 млрд. Согласно статистике...
8 февраля 2024
Ушаков отметил успешное развитие российско-китайских отношений
Отношения России и Китая успешно развиваются и важную роль в этом играют личные отношения глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил 8 февраля журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «На нынешнем, новом этапе российско-китайское стратегическое партнерство...
8 февраля 2024
Ушаков: Путин обсудил с Си Цзиньпином Украину и конфликт в секторе Газа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 8 февраля детально обсудили международные вопросы. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Он уточнил, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также обострение...
8 февраля 2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия, сообщила 8 февраля пресс-служба Кремля. «Главы государств подвели итоги...
8 февраля 2024
СМИ: Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 февраля сообщило Центральное телевидение Китая. «Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провёл...
8 февраля 2024
Киев пригласил Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии
Украинская сторона пригласила председателя КНР Си Цзиньпина на «мирную конференцию» по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, заявил 26 января Игорь Жовква, замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, в интервью агентству Reuters. «Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в...
26 января 2024
Трамп назвал отличие Байдена от Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от президента США Джо Байдена, любят свои страны. Об этом 22 января заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Они [Путин и Си Цзиньпин] любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны...
23 января 2024
Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп вспомнил о хороших отношениях в годы своего правления в США с президентом России Владимиром Путиным. Также в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News политик похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Я ладил с Путиным. Вы знаете...
новость часа
19 января 2024
В Киеве заявили о намерении организовать разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bloomberg, что Украина стремится организовать телефонный разговор главы киевского режима Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу так называемой «формулы мира». По его словам, правительство настаивает на прямом канале...
18 января 2024
Китай выбрал сторону России? Западные СМИ увидели печальный сигнал в Давосе
Пекин отклонил просьбу Киева о встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с премьером КНР Ли Цяном в Давосе, ссылаясь на американского высокопоставленного чиновника, пишет Politico. Издание отмечает, что решение делегации Китая не встречаться с украинцами больше походит на намеренное...
18 января 2024
Лавров назвал отношения России и КНР лучшими в многовековой истории
Отношения России и Китая переживают лучший период в истории, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Министр...
18 января 2024
Зеленский с хамством высказался о премьере Китая
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе в Швейцарии. Об этом постфактум написали украинские СМИ. По словам Зеленского, он будет встречаться лишь с председателем Си Цзиньпином — тем, кто принимает решения. «Я с...
17 января 2024