«Климатическая» зима 2023/24 началась в обычный срок, почти одновременно с календарной, но начало оказалось необычайно бурным. Юг России от Крыма до Большого Сочи и Дагестана страдает от шквального ветра и подтоплений, а на московский регион обрушился самый мощный за последние 40 лет снегопад. О том, что циклон, пришедший в ночь с 26 на 27 ноября, потребовал мобилизации всего подмосковного ЖКХ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Сергей Корсун ИА Регнум

Принято иронизировать, что зима в столицу и окрестности «приходит внезапно — и так каждый год». Но нынешние 56% месячной нормы осадков, выпавшие за одну ночь, действительно стали стресс-тестом для подмосковных коммунальщиков. Москве досталось чуть меньше — в городе выпало «всего» 36% от месячной нормы снега. Всю ночь дороги и улицы Московской области чистили почти 3 тысячи человек и более 2 тысяч единиц спецтехники, подчеркнул губернатор Воробьёв.

Власти также рапортовали о том, что рабочие и снегоуборочная техника трудились в авральном режиме. Например, в Telegram-канале Ленинского городского округа (Видное, Горки и окрестные посёлки) сообщалось: на уборку дворов брошены три сотни рабочих, сто машин, вывезено 1,7 тысячи кубометров выпавшего снега, к решению проблемы привлекли домовые управляющие компании.

Но снегопад оказался более чем серьёзным «противником». По словам очевидцев, около половины девятого утра полностью от снега не была очищена даже «трасса номер один» — Рублёво-Успенское шоссе.

Telegram-канал Shot, иллюстрируя сообщения об утреннем транспортном коллапсе, публиковал видео: в ЖК «Пригород Лесное» в том же Ленинском городском округе к автобусной остановке дисциплинированно стоит очередь из нескольких сотен человек. «Такая история почти в каждом жилищном комплексе», — утверждалось в публикации.

С семи часов утра огромные пробки парализовали движение в городе-спутнике столицы — Зеленограде. В лучшем случае личные авто и общественный транспорт двигались со скоростью не больше 50 км/ч.

Как признавало правительство области, тяжело пришлось жителям и коммунальщикам ближнего Подмосковья — и к северу от столицы, в Лобне, и к западу (в Можайске), и к югу — в Подольске и Горках Ленинских.

Метель затруднила движение и на дорогах Москвы, признал столичный дептранс. Коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы. Ведомство попросило москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте. Впрочем, непосредственно в мегаполисе транспортный коллапс оказался, к счастью, локальным.

При всей уникальности последствий прошедшего циклона он не «свалился как снег на голову» — о надвигающейся стихии было известно заранее. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал в субботу, 25 ноября, что в воскресенье вечером в Москве ожидается сильная метель с порывами ветра до 17 метров в секунду, а в течение суток может выпасть до 50% от месячной нормы осадков. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил 26 ноября, что на столичный регион с Чёрного моря надвигается мощный циклон, который повлечёт сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре.

«Чистить надо, как только появится пять сантиметров снега»

Обильные снегопады, подобные тем, что обрушились на Москву и Подмосковье утром 27 ноября, отмечаются буквально каждую зиму, напомнила в комментарии ИА Регнум комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Поэтому кажется странным, что снегопад в конце ноября снова стал чем-то неожиданным, если судить о толщине сугробов на улицах, соглашается эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев. Однако иногда проблема состоит в масштабах, признаёт эксперт.

«У нас действительно сегодня был форс-мажор, — заверяет Разворотнева. — Выпало много осадков, образовалась ледяная корка, выпал снег, переходящий в дождь, и наоборот». Хотя дня за два предупреждали, что это случится, и кто как мог подготовился, но, конечно, «ресурсов, особенно в случае ликвидации каких-то экстремальных осадков, у нас не хватает».

Виталий Белоусов Источник: РИА Новости

При этом существующие ГОСТы и прочие нормы, как замечает Сергеев, гласят, что чистить дороги и тротуары следует с определённой периодичностью. А зависит она от интенсивности выпадения снега и от времени, за которое определённый уровень покрова соберётся на земле. «Но дорожку надо чистить, как только на ней появится пять сантиметров снега. А при такой интенсивности снегопада пять сантиметров через минуту возникают», — подчеркнул эксперт в комментарии ИА Регнум.

Один человек полдня будет одну дорожку чистить. Да и уборочные машины должны ехать буквально друг за другом, добавил собеседник.

То есть сейчас, по словам Сергеева, отсутствует методика борьбы с последствиями снегопадов такой мощности, которая гарантирует стопроцентную готовность коммунальных служб к ситуациям, подобным возникшей к утру 27 ноября.

Пытаться избегать подобных ситуаций, конечно, нужно, соглашается юрист. Можно попробовать заранее предугадывать их возникновение, опираясь на прогнозы погоды, и за дополнительную плату выводить на улицы на всю ночь профильных сотрудников и весь парк коммунальной техники. Впрочем, количество машин на дорогах тогда будет такое, что, опять же, есть риск спровоцировать транспортный коллапс. Хотя тротуары будут почищены, признаёт эксперт.

Виталий Белоусов/ РИА Новости

Следует, однако, учесть, что такая постановка задачи неизбежно потребует увеличения штата профильных сотрудников ЖКХ, а также неких дополнительных процедур, которые легализовали бы их тотальное привлечение к работе в экстренном порядке. Решение этой задачи, в свою очередь, означает потребность в дополнительном финансировании.

«Всем уборщицам, сантехникам — по лопате»

Коммунальным хозяйством в Москве и Подмосковье ведает огромное количество управляющих компаний, напоминает Сергеев. И вполне возможно, что какие-то из них в самом деле отправили в ночь на 27 ноября всех своих дворников убирать избыточный снег. Но их персонал обычно ограничивается несколькими сотрудниками соответствующего профиля, а увеличить этот штат оперативно невозможно, указывает юрист.

Сейчас самая большая нагрузка — на районных «жилищников», то есть на сотрудников бюджетного учреждения «Жилищник», крупнейшего участника рынка ЖКХ, отметил эксперт.

«Но и они не могут сделать больше, чем могут, — рассказывает Сергеев. — У них есть штат сотрудников, сейчас они могут всем уборщицам, уборщикам, сантехникам, не знаю кому ещё, по лопате дать. Но это, опять же, зависит от руководителя этого «Жилищника». То есть нет некой единой нормы, даже если говорить о муниципальных «Жилищниках».

При этом в последние несколько лет в России на законодательном уровне поддерживается концепция, согласно которой сфера ЖКХ — это бизнес, а собственник жилья должен быть ответственным.

Управляющие компании должны зарабатывать, а собственники активно на этом рынке проявляться и в случае необходимости быть готовыми сменить управляющую компанию. «А у нас многие собственники вообще не знают, что у них какая-то управляющая компания ещё есть, что ими кто-то управляет, что её можно поменять, — отмечает эксперт. — Это самая большая проблема».

«Снега нет, а реагент есть. Хочется в сумочку собрать»

При этом в Москве, где возникли определённые сложности, ситуация отличается в лучшую сторону, признаёт депутат Разворотнева. Столица, по её словам, идёт по пути централизации работ по очистке улиц: ГБУ «Жилищник» не только управляют домами, но и обслуживают придомовые территории.

В этой реальности, как замечает юрист Сергеев, более уязвимыми оказываются окраины мегаполиса, его пригороды и прилегающие к ним районы, откуда люди массово съезжаются в центр по будням.

«В Подмосковье всё происходит в полном соответствии с Жилищным кодексом, но придомовую территорию должны обслуживать дворники, которых сейчас не хватает, — рассказывает Разворотнева. — Курс рубля упал, и многие мигранты уехали, им стало просто невыгодно работать дворниками, многие ушли в доставку — это гораздо более лёгкий хлеб».

При этом ситуация с расчисткой улиц в сезон снегопадов в центральной России тем сложнее, чем дальше от Москвы расположен регион, признаёт зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Картина на отдельных направлениях ухудшается в «геометрической прогрессии», что вызвано простой причиной — нехваткой финансирования в местных бюджетах.

«Глава одной из областей мне рассказывал: «Я приезжаю в Москву, вижу — реагент разбросан по асфальту. Снега уже нет, а реагент есть. Мне так и хочется его в сумочку собрать», — отмечает депутат Госдумы.

Однако ЖКХ в России всё же приспособилось в течение определённого времени справляться даже с последствиями мощнейшего ненастья, утверждает Разворотнева. Она полагает, что ситуация наладится за пару дней.

«В Нью-Йорке если выпал небольшой снег, встаёт всё, закрываются магазины, школы, больницы, — отмечает депутат. — Отсутствует вообще как таковая техника для уборки. Мы — северная страна, а живём в период экстремального климата, который стал сильно «раскачиваться» — оттепели сменяются морозами, выпадает какое-то рекордное количество осадков». Конечно, это требует повышенной нагрузки на наши коммунальные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 27 ноября в своём Telegram-канале, что в столице для устранения последствий снегопада будут привлечены дополнительные ресурсы из прочих коммунальных служб города. «Принял решение привлечь ещё около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — заявил градоначальник.

Заметим, и без того сложную ситуацию в Москве и Московской области 27 и 28 ноября действительно усугубляет нестабильная погода. Утром 27-го в отдельных районах столицы пошёл ледяной дождь. А в течение дня прогнозировалось потепление до температур выше нуля, которое в ночь на 28 ноября, как ожидается, снова сменится похолоданием — до минус 7 градусов. Это, в свою очередь, означает усиление гололедицы на дорогах.

При этом локально прогнозируемые ледяной дождь и сильный гололёд не отменяют роста снежного покрова: московский главк МЧС распространил предупреждение о снегопаде с вечера 27 ноября до утра 28 ноября.