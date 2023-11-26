Москва, 26 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о снеге, который прогнозируется с вечера 27 ноября до утра 28 ноября, распространил московский главк МЧС.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 мск 26 ноября до 10:00 мск 27 ноября местами по Москве ожидается очень сильный снег», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что местами ожидается ледяной дождь, сильный гололед.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют, управляя автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров.

Как передавало ИА Регнум, ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве к Новому году может сформироваться снежный покров около 20 см. По его словам, в российской столице в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы с опережением климатического графика почти на месяц.