Материалы с тегом «ЖКХ»
Инженер рассказал о новом порядке оформления перепланировок с 1 апреля
В России с 1 апреля вступают в силу поправки в закон, касающиеся оформления перепланировок и переустройств в многоквартирных домах. Об этом 12 марта корреспонденту ИА Регнум сообщил инженер-проектировщик компании «ГРАНД-Проект» Алексей Волков. Он отметил, что с 1 апреля вступает в силу Федеральный...
12 марта 2024
Госдума запретила сдавать посуточно квартиры без счётчиков
Госдума на пленарном заседании 12 марта приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий сдавать квартиру посуточно, если в ней отсутствуют приборы учёта используемых ресурсов. В документе, в частности, говорится, что собственник жилого помещения вправе сдать его при условии соблюдения...
12 марта 2024
Более 260 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала этого года
Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили техническое состояние свыше 260 тысяч газовых плит в Москве. В общем сложности газовыми плитами в городе пользуются свыше 1,8 млн. семей. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Безопасное использование газовых приборов находится на особом...
7 марта 2024
Путин: на модернизацию ЖКХ в ближайшие годы направят 4,5 трлн рублей
На модернизацию жилищно-коммунальной сферы будет направлено в ближайшие шесть лет 4,5 трлн рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что средства выделят и государство, и частные компании. Темпы модернизации...
29 февраля 2024
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней с 22 по 25 февраля. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Одной из главных задач для коммунальщиков станет обеспечение функционирования систем...
21 февраля 2024
Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтируют более 14,7 тысяч подъездов в жилых домах. Работы проведут в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Содержание подъездов жилых домов находится на особом контроле...
20 февраля 2024
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что отрасль ЖКХ национализировать не будут
Государство не намерено национализировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, заявил 4 февраля журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин. Он ответил на вопрос о своём отношении к инициативам о передаче предприятий ЖКХ в ведение муниципальных...
4 февраля 2024
В Москве разоблачили банду аферистов в сфере ЖКХ
Деятельность группы аферистов, которые обманывали пенсионеров под видом работников ЖКХ, пресекли сотрудники уголовного розыска в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 2 февраля в Telegram-канале. По предварительным данным...
2 февраля 2024
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего в подмосковном Пересвете дома. Об этом сообщил глава Сергиев-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале. «Сейчас инженеры изучают техпаспорт дома, опрашивают представителей УК ЖКЦ. Для обоснованных выводов специалистам нужно...
30 января 2024
Россиян хотят избавить от «бремени собственности» на их квартиры
Должники по коммунальным услугам — «класс нищих собственников», и их приватизированные квартиры надо передать в муниципальную собственность. Такую идею высказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Приватизация в России в 90-х...
23 января 2024
Из-за аварии на ЛЭП четыре района Херсонской области остались без света
Четыре муниципальных округа Херсонской области частично обесточены из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщил 21 января глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале. «В результате аварии на магистральной ЛЭП частично обесточены четыре муниципальных округа региона...
новость часа
21 января 2024
В Киеве заявили о нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации
Киев столкнулся с серьёзной нехваткой сотрудников коммунальной сферы, поскольку большинство из них были мобилизованы. Об этом заявил в интервью газете «Вечерний Киев» заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев. В беседе с журналистами дефицит кадров в ЖКХ он охарактеризовал как...
20 января 2024
Из-за аварии Верховная рада Украины осталась без отопления
Здание Верховной рады временно осталось без отопления по причине коммунальной аварии, заявил 15 января украинский депутат Ярослав Железняк. «В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой», — написал парламентарий в своём Telegram-канале. Ближайшее...
15 января 2024
Воробьёв заявил, что жителям ветхих домов Климовска предложено расселение
Жителям аварийных домов микрорайона Южный в городе Климовск Московской области предложили расселение. Об этом глава области сообщил в Telegram-канале. «Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с посёлка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска...
15 января 2024
Почти в 400 домах в Тульской области снизили подачу тепла из-за аварии
Город Новомосковск в Тульской области остался без отопления из-за аварии на электростанции, сообщили 14 января в пресс-службе правительства области. Председатель правительства Вячеслав Федорищев 14 января провёл совещание, связанное с аварийной ситуацией на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел...
14 января 2024
Мэр Липецка: 282 дома остаются без отопления из-за аварии
По состоянию на вечер 13 января без теплоснабжения в Липецке оставалось 282 многоквартирных дома. Об этом 13 января сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале. По словам Уваркиной, в работах по устранению повреждений магистрального трубопровода задействованы 19 единиц спецтехники и 50...
14 января 2024
В Липецке без отопления остались 27 многоквартирных домов
В Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом 13 января сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале. «На сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошел порыв», — говорится в сообщении. Выехавшие на место специалисты отключили...
13 января 2024
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по неуплате услуг ЖКХ
АО «Невский экологический оператор» подало в суд на ООО «Толстый фраер», владеющее сетью пивных ресторанов, говорится в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Указанную сеть основал более 20 лет назад народный артист России Александр Розенбаум. «Невский экологический оператор»...
11 января 2024
В нескольких районах Омска пропало электричество
Омск оказался частично обесточен из-за срабатывания аварийной защиты. Как стало известно, 10 января без света остались несколько районов города. Электроэнергии лишились правый берег Оми, Левобережье и Московка. Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил на странице в соцсети...
10 января 2024
К 146 из 176 домов в Климовске подвели тепло после ЧП в котельной
К 146 из 176 домов микрорайона Климовск в Подольске возобновили подачу отопления. Об этом 10 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале. «Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176», — написал он. Глава региона уточнил, что семь из ранее подключенных к отоплению...
10 января 2024