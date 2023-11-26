Москва, 26 ноября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Мощный циклон надвигается на Москву с Чёрного моря, он повлечёт за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Об этом 26 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM

Он отметил, что от Чёрного моря на север перемещается хорошо выраженный циклон, в центре которого сильное давление.

«Именно поэтому уже сегодня вечером, когда восточная периферия этого циклона подойдет к Москве, начнётся снег. Это будет не просто обычный снег, а один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — приводят слова Вильфанда «Известия».

Кроме того, прогнозируются мокрый снег и усиление ветра до 15–20 м/с. При этом температура будет постепенно повышаться, из-за чего снег подтает, что в результате приведёт к гололедице.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о снеге, который прогнозируется с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. Отмечается, что местами ожидается ледяной дождь, сильный гололёд.

На западное побережье Крыма днём 26 ноября обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В море бушует сильный шторм. Глава региона Сергей Аксёнов сообщил, что из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.