Материалы с тегом «Сергей Собянин»
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале. Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ...
14 марта 2024
Собянин рассказал, как будет развиваться транспортная система Москвы
К 2030 году в московском транспорте будет внедрено ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях, рассказал 14 марта мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что ряд проектов на базе искусственного интеллекта уже действуют в московском транспорте. «Оплата проезда по биометрии...
14 марта 2024
В Черёмушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ — Собянин
В московском районе Черёмушки проведут комплексное развитие неэффективно используемой территории (КРТ). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. «Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное...
14 марта 2024
Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским
Сразу три путепровода появятся на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он пояснил, что путепроводы соединят улицы Валаамскую и Академика Королёва. «В результате у москвичей и гостей столицы появится...
13 марта 2024
Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч новых мест для москвичей
Десять тысяч дополнительных мест для москвичей появятся в столичных колледжах, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 13 марта в Telegram-канале. «Утвердили программу создания в колледжах 10 тыс. дополнительных мест для москвичей», — написал мэр. Ожидается, что благодаря программе примерно в 1,5...
13 марта 2024
Собянин сообщил о высокой популярности электронной медкарты у москвичей
Каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Собянин напомнил, что сервис начал работать в январе 2020 года. «За четыре года медкарта стала ещё удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о...
13 марта 2024
В Раменском силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков вражеского дрона разрушений не...
новость часа
12 марта 2024
В московском метро запустили новое поколение поездов «Москва-2024»
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024». Об этом журналистам заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Москва является лидером по обновлению подвижного состава в пассажирском транспорте, в том числе в...
11 марта 2024
Мэр Москвы рассказал, как город помогает столичным ИТ-компаниям
ИТ-компании в городе увеличили оборот почти на 20 процентов в прошлом году. При этом они заработали около 3,5 триллиона рублей. Об этом написал в Telegram-канале Сергей Собянин. Больше 70 процентов из общего числа компаний пришлось на разработчиков программного обеспечения. Оставшаяся часть выручки...
10 марта 2024
Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова
В центре столицы началась реставрация усадьбы Морозова. Об этом сообщил в Telegram-канале Сергей Собянин. Мэр напомнил, что здание усадьбы является одним из красивейших объектов в столице. Это образец эклектики в архитектуре Москвы. Его построили в XX веке. Автором проекта был Михаил Чичагов. Позже...
10 марта 2024
Мэр Москвы: полностью обновим подвижной состав МЦД-4 до конца 2025 года
С момента запуска Московского центрального диаметра — 4 пассажиры совершили по нему больше 34 миллионов поездок. Маршрут объединил Нижегородское и Калужское направления железной дороги. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр напомнил, что для запуска линии провели...
10 марта 2024
Собянин: около 8 тыс. жителей СЗАО получили квартиры по реновации
На северо-западе Москвы в программу реновации включили 431 дом. В них живут больше 86 тысяч человек. Об этом написал в Telegram-канале Сергей Собянин. Для новых домов подобрали 40 стартовых площадок. Сейчас 18 домов находятся в стадии строительства, 10 зданий проектируется, а 16 новостроек готовы...
9 марта 2024
Собянин: меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены
Власти столицы продлят действие мер поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам мэра, город продолжит выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. Собянин подчеркнул, что такие испытания помогают...
9 марта 2024
Собянин: продолжим интеграцию билетных систем транспорта Москвы и области
Москва и Подмосковье продолжат развитие единого транспортного пространства. До 2030 года приоритетной задачей останется комфортный подвоз пассажиров к станциям рельсового каркаса. Об этом в блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал, что между Москвой и областью ежедневно...
9 марта 2024
Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках
В столице проведут месячник по уборке и благоустройству. В рамках мероприятия в апреле состоятся общегородские субботники. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Субботники пройдут в парках, дворах, также на территориях социальных объектов. Организаторы предоставят весь...
8 марта 2024
Собянин: Более 2,2 млрд поездок совершили на метро и МЦК в 2023 году
В прошлом году москвичи стали чаще использовать городской транспорт, совершив на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что поездок на личном авто стало на 4% меньше. Такой факт говорит о возросшем доверии к общественному...
8 марта 2024
Собянин: более 56 млн цветов украсит Москву в этом году
В этом году в Москве высадят 56 миллионов цветов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Он рассказал, что с приходом тёплой погоды в Москве начнут высаживать виолу. Всего будет 4,6 миллиона цветов. Также на городских клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов. Их луковицы...
8 марта 2024
Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта, пожелал им здоровья, любви, радости и счастья. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что этот весенний день украшен женскими улыбками. «Спасибо за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в нашем...
8 марта 2024
Бесплатные экскурсии пройдут в столице на Масленичной неделе
Москвичам рассказали о бесплатных экскурсиях по центру города в честь масленицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Мостуризм проведёт бесплатные экскурсии по центру столицы. Они пройдут с 8 по 17 марта, их приурочат к празднованию Масленицы. Начальной точкой для прогулок...
7 марта 2024
Собянин рассказал о закупке новых электровелосипедов для городского проката
Столичные власти намерены в этом году пополнить парк электровелосипедов на 3 тысячи единиц. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, прокатные станции сервиса «Велобайк» есть практически во всех районах столицы. Добрались они и за пределы МКАД...
7 марта 2024