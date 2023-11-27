Начало климатической зимы (не путать с календарной) в Европейской части России оказалось весьма бурным. Если в Подмосковье выпал сильнейший за 40 лет снегопад, то в южных регионах разгулялись ветер и водная стихия.

Мощный циклон в ночь с 26 на 27 ноября, вызвал ураганный ветер и массовые подтопления в Крыму (где особенно сильный удар стихии пережил Севастополь).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали десять человек, ещё один погиб», — официально оповестили 27 ноября в пресс-службе МЧС России.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил: по предварительным данным, один человек вышел смотреть на волны в селе Морское близ Судака, где размыло дорогу, и трагически погиб.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во время шторма в Севастополе пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Двое госпитализированы. В городе с утра действовало штормовое предупреждения — порывы ветра достигали 30 м/с.

Серьёзный удар стихии пришёлся и на курортные районы Черноморского побережья Кавказа. Во время шторма в Сочи погиб один человек, подтвердили в оперативном штабе, который сформировало руководство Краснодарского края.

Алексей Майшев/РИА Новости

Александр Кряжев/РАИ Новости

Погибшего обнаружили под завалом из веток на набережной неподалеку от ресторана «Старгород», передаёт ТACC сообщение пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент личность погибшего не установлена.

На нескольких участках прибрежной железной дороги Большого Сочи штормом повреждены насыпь и пути. Движение парализовано. Задержано около 20 поездов и электричек, сообщает Telegram-канал 112.

На пляже в одном из районов Большого Сочи — Лоо — произошло обрушение эллинга (помещения для ремонта лодок, по предварительным данным, никто не пострадал). Набережная на федеральной территории Сириус оказалась частично повреждена водой, затоплен ряд улиц, сообщает ТАСС.

О разрушительных последствиях непогоды сообщают из Краснодарского края, из Ростовской области и с новых территорий — из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В ДНР, ЛНР, Приазовье и Причерноморье сообщалось о массовых отключениях электричества из-за шквального ветра и ливней.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В Бердянске (Запорожская область) часть кварталов осталась без света из-за подтопления, вызванного штормом. В нескольких городах Херсонщины — Геническе, Скадовске, Новой Каховке — ветер оборвал провода ЛЭП.

Почти по всей Донецкой народной республике без электроснабжения остались 525 тысяч абонентов. Так, в Мариуполе обесточены свыше 140 подстанций из более чем 700, остановлена работа ряда котельных. Из-за непогоды без воды остались Орджоникидзовский и половина Ильичевского района города, передаёт ТАСС.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Донецке, Мариуполе и Енакиево остановлена часть трамвайных маршрутов.

По всей ДНР в экстренном порядке налаживается временное электроснабжение больниц и других медучреждений, а также водоотливов шахт. Работает порядка ста аварийно-восстановительных бригад, более полусотни единиц спецтехники.

Макс Ветров/РИА Новости

Похожая ситуация сложилась в ЛНР. На Луганщине почти полмиллиона абонентов остались без воды из-за отключений водозаборов и насосных станций. Около ста аварийных бригад работают, устраняя обрывы электроснабжения (без электричества остались свыше 140 тысяч абонентов).

Пострадали не только регионы у Азовского и Чёрного морей. В горах Кабардино-Балкарии за ночь выпало более полуметра снега, канатные дороги и горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыты. Закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. После обильных снегопадов звучат предупреждения о возможности частого схода лавин. В семи районах Дагестана почти 100 тысяч жителей остались без электроэнергии, в Ингушетии — 60% из 60 тысяч жителей города Сунжа.