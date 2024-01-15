Материалы с тегом «Андрей Воробьев»
Воробьёв заявил, что жителям ветхих домов Климовска предложено расселение
Жителям аварийных домов микрорайона Южный в городе Климовск Московской области предложили расселение. Об этом глава области сообщил в Telegram-канале. «Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с посёлка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска...
15 января 2024
К 146 из 176 домов в Климовске подвели тепло после ЧП в котельной
К 146 из 176 домов микрорайона Климовск в Подольске возобновили подачу отопления. Об этом 10 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале. «Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176», — написал он. Глава региона уточнил, что семь из ранее подключенных к отоплению...
10 января 2024
«Большой удар для Подмосковья». Какие проблемы вскрыла подольская авария
Ликвидацию последствий масштабной аварии в подмосковном Подольске (из-за которой в январские морозы без тепла осталось 150 тысяч человек) взял на контроль президент Владимир Путин. 8 января глава государства переговорил по телефону с губернатором Мособласти Андреем Воробьёвым — о перебоях с электро...
9 января 2024
Воробьёв пообещал запустить отопление в Климовске до утра 10 января
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал запустить отопление во все дома в Климовске до утра 10 января. «Уже порядка 125-130 домов, квартиры которых уже отапливаются, остаются порядка 40. Это самый сложный отдалённый участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают. Мы до...
9 января 2024
Климовский патронный завод национализируют после ЧП с отоплением
«Климовский специализированный патронный завод» в подмосковном городе Подольске перейдёт в муниципальную собственность, сообщил 9 января глава Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале. После с ЧП с отоплением Воробьёв провёл 9 января очередную встречу с жителями Подольска, после чего...
9 января 2024
Коммунальная авария оставила без тепла свыше 6 тыс. дальневосточников
Более 6 тыс. жителей города Находка Приморского края остались без отопления из-за коммунальной аварии, возникшей по причине порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2, сообщается 9 января в Telegram-канале краевой прокуратуры. Экономайзеры служат в качестве теплообменников в системах...
9 января 2024
Путину доложили о случаях ЧП с отоплением в регионах
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, заслушал доклады о ситуации в связи с перебоями с электро — и теплоснабжением, сообщил на брифинге 9 января пресс-секретарь главы...
9 января 2024
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплом и светом
Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в связи с нарушением электроснабжения в регионе на фоне ухудшения погодных условий, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Владимир Путин по телефону выслушал доклад...
8 января 2024
Частную котельную в Климовске после аварии передадут в муниципалитет
Частную котельную в подмосковном Климовске, на которой произошла авария с отключением отопления, передадут в муниципалитет, а жильцам пострадавших домов сделают перерасчет за коммунальные услуги, сообщила 8 января пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва. «Была нарушена...
8 января 2024
Жителям Подольска пообещали компенсации из-за ЧП с отоплением
Жителям города Подольска в Московской области выплатят компенсации из-за отсутствия отопления в морозы, написал 8 января глава региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале. Он сообщил, что 7 января провёл ряд встреч с жителями Климовска — микрорайона в Подольске. Губернатор поговорил с активистами и...
8 января 2024
Воробьёв сообщил, что в 90% домов в Климовске скоро вернут тепло
Теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановят в ближайшие часы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого 7 января приводит пресс-служба регионального правительства на своём сайте. «Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на...
7 января 2024
Авария, заморозившая Подольск. Причины и следствие
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях в подмосковном Подольске. Об этом 7 января информировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) в своём Telegram-канале. «Уголовное дело возбуждено по факту...
7 января 2024
Воробьёв обратился в СКР для передачи властям частной котельной в Подольске
Частная котельная в Подольске, где из-за аварии на теплотрассе остались без отопления 170 домов, должна быть передана в эксплуатацию местным властям. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил 7 января в своём Telegram-канале. Он отметил, что частники, в ведении которых находится...
7 января 2024
Воробьёв рассказал о ситуации с оставшимися без тепла домами в Подольске
В Подольске тепло в остающиеся без отопления дома планируется подать в середине дня 7 января, в самое ближайшее время будет запущен второй котёл на котельной завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах...
7 января 2024
Снежный апокалипсис в конце ноября: никогда не было, и вот опять
«Климатическая» зима 2023/24 началась в обычный срок, почти одновременно с календарной, но начало оказалось необычайно бурным. Юг России от Крыма до Большого Сочи и Дагестана страдает от шквального ветра и подтоплений, а на московский регион обрушился самый мощный за последние 40 лет снегопад. О...
27 ноября 2023
Снегопад в Подмосковье оказался мощнейшим за 40 лет
В Московской области прошёл мощнейший за последние 40 лет снегопад. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале. «В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники»...
27 ноября 2023