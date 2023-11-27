Москва, 27 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В Москве дополнительно привлекут порядка 10-12 тыс. человек из других коммунальных служб города для устранения последствий снегопада. Об этом 27 ноября в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Принял решение привлечь ещё около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — говорится в сообщении.

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На Москву с вечера 26 ноября обрушился мощный снегопад, сопровождаемый ледяным дождём. Синоптики назвали это погодное явление «чёрная метель». При ней крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли. Это затрудняет видимость. «Чёрная метель нехарактерна для Москвы, а скорее привычна для Крайнего Севера. За сутки в столице выпало 35% от месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 ноября сообщил, что в результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 21 см. Это в три раза выше климатической нормы.

В столичном департаменте транспорта заявили, что снегопад и буксующие грузовые автомобили затруднили движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Для движения автотранспорта в районе Ярославского шоссе открыли одну полосу из четырёх.

Также снегопад привёл к задержке общественно транспорта. В результате люди выстраивались в метровые очереди. Московский департамент транспорта также сообщил, что некоторые маршруты общественного транспорта могут временно изменить. Утром 27 ноября на фоне сильного снегопада цены на такси взлетели до максимума.