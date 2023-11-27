Красногорск, 27 ноября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В Московской области прошёл мощнейший за последние 40 лет снегопад. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники», — написал он.

По словам Воробьёва, работы по уборке снега не останавливаются ни на минуту, а маршрутам общественного транспорта уделяется особое внимание.

Губернатор уточнил, что наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, куда в данный момент перебрасываются дополнительные силы для уборки снега.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 ноября Росавиация сообщила, что подмосковный аэропорт Жуковский закрыли на чистку взлётно-посадочной полосы из-за снегопада. В ведомстве отметили, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работать штатно.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 ноября предупредил, что надвигающийся на Москву с Чёрного моря мощный циклон повлечёт за собой сильнейший снегопад, который когда-либо наблюдался в ноябре. По его словам, в связи с этим прогнозируются мокрый снег и усиление ветра до 15–20 м/с.

Вильфанд 27 ноября уточнил, что штормовое предупреждение в Москве продлили до 13:00. По информации синоптиков, в столице в течение суток выпало 35% месячной нормы осадков.