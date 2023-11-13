Правительство поддержало законопроект, инициатором которого выступил сенатор Артём Шейкин. Документ, как предполагается, должен ужесточить правила использования электросамокатов и других СИМ (средств индивидуальной мобильности — к которым относятся, например, электровелосипеды).

Сергей Корсун ИА Регнум

Минюст с учетом позиции ещё нескольких ключевых министерств подготовил благоприятный отзыв — и в итоге кабинет министров предложил «поддержать разработанный мной с коллегами законопроект», уточнил сенатор Шейкин в комментарии РИА Новости.

Авторы предлагают: ввести штрафы до 30 тыс. рублей за нетрезвое вождение электросамокатов и других СИМ. За превышение скорости предполагается штрафовать на суммы до 5 тыс., а за езду «тандемом» — вдвоём на одном самокате — до 3 тыс. рублей.

Если самокатчик не останавливается по требованию полицейского, то за это в законопроекте предлагается наказание до 800 руб., и до 1 тысячи рублей — за нарушение при перевозке грузов (что, по идее, особенно актуально для курьеров-доставщиков с их рюкзаками).

Езда на электросамокате тяжелее 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам будет наказываться штрафами до 3,5 тыс. рублей. А помеха пешеходам на тротуарах, на обочинах или в пешеходных зонах должна стоить нарушителем до 2,5 тыс.

Если документ станет законом, то все эти нововведения должны вступить в силу с 1 марта будущего года.

Масштаб проблемы растёт

На первый взгляд, инициатива сенаторов призвана решить проблему, с которой каждодневно (в буквальном смысле) сталкиваются многие москвичи и жители других мегаполисов.

Но решит ли?

В июле в Сочи человек на электросамокате сбил беременную женщину, которая переходила улицу по всем правилам, по пешеходному переходу. У потерпевшей — сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. При этом виновник аварии изначально проходил по делу как пострадавший, а она — как свидетель.

8 августа прокуратура Москвы опубликовала видео: курьер на электровелосипеде сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии она скончалась в больнице. Виновника ДТП взяли под стражу. Менее чем через две недели в центре столицы курьер-самокатчик сбил пятилетнего ребёнка, после чего сбежал. Через несколько дней уже на окраине, в Южном Бутове, пострадал ещё один ребёнок пяти лет — мальчика, стоявшего на тротуаре, сбили двое молодых людей, ехавших на одном электросамокате — тот самый «тандем», за который сенаторы предлагают штрафовать на сумму не более 3 тыс.

Это только самые недавние и наиболее резонансные примеры. По статистике же, аварий с участием различных СИМ — электросамокатов, гироскутеров и электромопедов — за последние три года стало больше в семь раз. И это только ДТП с пострадавшими, которым был дан официальный ход, ГИБДД учитывает лишь такие случаи.

Для сравнения: в 2019 году было зафиксировано 142 аварии, в 2022-м — уже 941. Число раненых также увеличилось в семь раз, с 147 до 976 человек. Если в 2019-м было зафиксировано семь смертей в ДТП с самокатчиками и электровелосипедистами, то в 2022 году уже 19.

Вид транспорта — который при появлении на улицах воспринимался как «элемент новой урбанистической среды» и примета городской жизни «как в Европе» (когда-то и такой довод воспринимался как должное) — многими теперь расценивается как явная опасность.

Люди уже отчаялись как-то повлиять на резвых самокатчиков, у некоторых сдают нервы. К примеру, в конце августа в управлении МВД по Приморью сообщили о поджоге стоянки для зарядки электросамокатов в Дальнегорске. А недавно, 12 ноября, петербургская пресса рассказывала, как в одном из городских протоков, реке Оккервиль, выловили два электросамоката: «неустановленные лица», по всей видимости, сбросили «средства мобильности», брошенные на тротуаре.

Оговоримся, что это, безусловно, недопустимые способы реагировать на проблему. Но проблема явно есть. Ожидается, что использование электросамокатов и электровелосипедов введут в законное русло власти. Но остаётся вопрос — можно ли то, что предлагают депутаты, считать «необходимым и достаточным».

Три неизвестных

Идея эффективного контроля электросамокатчиков сегодня выглядит непроработанной, считает глава Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

«У нас уравнение с тремя неизвестными», — говорит эксперт в комментарии ИА Регнум.

Первая задача, которую предстоит решить, если пытаться установить подобный контроль — это идентификация владельца. Без неё невозможно назначать штрафы за нарушения.

Вторая — у этих устройств сегодня слишком большая скорость, чтобы управлять ими без знаний правил дорожного движения, отмечает Канаев. Судя по данным, которые приводят сайты по продаже мототехники и электротранспорта, самокат с электромотором в 500-800W позволят развивать 55 км/ч. Даже перегруженный электросамокат с мощным мотором может «бегать» со скоростью до 35 км/ч. Некоторые модели электрических самокатов и электросигвеев, которые продаются в России, вполне способны разгоняться до 80 км.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Третье неизвестное, на которое указал Сергей Канаев, — где в дальнейшем разрешить езду на этих СИМ. У специальных дорожек для электросамокатов, по мнению Канаева, мало перспектив.

«Сегодня электросамокаты ездят по тротуарам, между пешеходами, среди которых зачастую дети, — рассуждает глава Федерации автовладельцев. — Допустим, дети играют, толкаются. Один попадает под электросамокат. А травма может быть очень серьёзной».

Проблема с самокатчиками на улицах городов не столько техническая, сколько законодательная, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Это уже не первый раз, когда предлагается ввести различного рода ограничения, но не предусмотрен механизм того, как ограничения будут работать — и примером может служить законопроект сенатора Шейкина, считает член СПЧ. Кабанов также задаётся вопросом: за нетрезвую езду предусмотрено довольно ощутимое наказание, но кто будет контролировать исполнение? «Полномочия сотрудников ГИБДД ограничены. Не ясно, как они будут контролировать пешеходные зоны», — указывает Кабанов.

«При всей своей любви к транспортным новинкам я не представляю, как будет работать система штрафов за нарушения при езде по тротуарам», — соглашается научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. По его мнению, любые штрафы по поводу движения на тротуаре — «это пустой разговор о том, что невозможно администрировать».

Санкции за превышение скорости автомобилистами или штраф за неправильную парковку — это то, что формировалось десятилетиями, и устоялось «на пусть не отличном, но вполне пристойном уровне»: есть аппарат Госавтоинспекции, есть техника фиксации нарушений и т.д. «Теперь формировать такую же систему на тротуарах? Ещё десять лет будем формировать. Причём в Москве на это средств достаточно, но за её пределами ни у одной городской администрации денег не хватит», — отмечает Блинкин.

Попытки сформировать систему ответственности уже предпринимались — был принят ряд поправок в Административный кодекс, касающихся использования электросамокатов, отмечает член СПЧ Кирилл Кабанов. Но на практике они работают далеко не всегда. К примеру, довольно часто нарушается запрет на езду вдвоём на не предназначенных для этого арендуемых (кикшеринговых) электросамокатах.

Как в Сингапуре или Париже

Если просто сделать вид, что проблемы нет, и сохранить за электросамокатчиками право ездить по тротуарам, то это может иметь самые тягостные последствия, считает Блинкин.

«Предположим, крупный мужчина с подругой едут по тротуару с максимальной скоростью, которую позволяет развить это техническое средство, — приводит пример эксперт. — С учётом самой «железки» получается где-то сто пятьдесят килограммов». Столкновение с таким электросамокатом может привести к летальному исходу, замечает собеседник ИА Регнум. И вероятность трагедии будет выше, если жертвой столкновения станет ребёнок, пожилой человек, беременная женщина.

Zuma/TASS

Хорошо, не пустим на тротуар, пусть едут по проезжей части, развивает мысль Блинкин. Но если на проезжей части два автомобиля цепляют друг друга, такая авария покрывается в пределах страховки. Не покрывается — человек разорится на ремонт крыла или разбитой фары. «Если же такая авария случается с электросамокатом, вполне может появиться инвалид или покойник», — констатирует эксперт.

То есть если на тротуаре водитель электросамоката может стать виновником летального исхода, то на проезжей части — жертвой, делает вывод эксперт. Единственное решение проблемы — ограничить езду на электросамокатах специально предназначенными для этого территориями.

«Парки, стадионы, частные территории, оборудованные для этого, очень приятного, кстати, развлечения, которое никак не является элементом транспортной мобильности города», — заявляет Блинкин.

Эту точку зрения разделяет и глава НАК Кабанов. «Я считаю, что есть единственный вариант решения проблемы, — говорит он. — Отвести для самокатов определённые зоны, а улицы оставить обычным пешеходам. Других вариантов нет».

Это, условно говоря, сингапурский вариант — в городе-государстве самокатчикам запрещено ездить по пешеходным дорожкам, только по специально отведенным маршрутам. Иначе наказание куда серьёзнее того, что предлагают российские депутаты: 2 тыс. сингапурских долларов (135,4 тыс. рублей) или три месяца за решеткой.

Если же повсеместно разграничить пешеходов и «водителей СИМ» не удастся, то всё больше будет доводов в пользу полного запрета электросамокатов, или серьёзного затруднения доступа к ним. И здесь как раз примером могут служить некоторые города Запада. В апреле этого года мэр Парижа Анн Идальго пообещала запретить аренду электрических самокатов (по результатам городского референдума, где 98% жителей высказались за такой запрет), и с 1 сентября решение вошло в силу. Можно перемещаться только на собственных электросамокатах или велосипедах. В канадском Торонто электрические самокаты сначала запретили полностью, но поскольку запрет де-факто не работал, ввели ограничения, за которыми следит полиция: езда только с 16 лет, только в защитном шлеме и со скоростью не выше 24 км/ч. За превышение скорости — уголовное наказание: штраф или несколько месяцев лишения свободы.

Впрочем, российские электросамокатчики могут не беспокоиться: в столичном дептрансе 1 сентября заверили, что ограничения проката электросамокатов по примеру Парижа вводиться не будут.

А что касается пешеходов — им остается уповать на везение. Не во всех же, в конце концов, врезаются электросамокаты. В кого-то и не врезаются. А депутаты — те передвигаются на автомобилях.