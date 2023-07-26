Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Сбитая электровелосипедом в Сочи беременная женщина Мадина рассказала главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой подробности инцидента. По словам девушки, виновник аварии проходит по делу как пострадавший, а она — как свидетель.

Известия Сбитая электровелосипедом в Сочи беременная женщина Мадина

По словам девушки, инцидент произошёл 17 июля, когда она и ещё группа людей переходила по пешеходному переходу Курортный проспект.

«Шла я на зелёный свет светофора, в толпе людей. Люди успели отреагировать, а у меня обзор был закрыт. И весь удар пришёлся на меня. Я получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, сломаны кости носа. Не считая всех лёгких травм. Благо ребёнок не пострадал (так говорят врачи). После происшествия меня забрала скорая помощь», — рассказала пострадавшая.

Девушка отметила, что, помимо медиков, приехал и полицейский, который забрал юношу 2004 года рождения. Однако связываться с самой Мадиной, получившей травмы, никто потом не стал. Девушка сама ездила в отделения, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что и протокол, и описанные в нём события были представлены не совсем достоверно.

«Я пошла и написала заявление в отдел полиции на молодого человека. Он даже не позвонил и не извинился. Потом я долго искала участкового. Дело кидали из одного района в другой. Благодаря неравнодушным людям я нашла видео с места ДТП. Его выложили в соцсети. Люди начали реагировать на несправедливость и безжалостное отношение. Дело получило огласку. После чего меня пригласили в Следственный комитет на Парковой, 15. Как свидетеля по делу, в котором сам молодой человек выступал как пострадавший», — отметила Мадина.

По её словам, сам юноша тоже написал заявление — на транспортную компанию, которая занимается арендой самокатов и электровелосипедов. И, несмотря на то, что видеокадры и свидетели доказывают, что мчавшиеся на скорости молодые люди на электровелосипеде и электросамокате даже не пытались затормозить, сами участники аварии убеждают, что тормоза не работали.

«Оба они даже и не думали нажать на тормоз, надеясь проскочить через толпу. Они не подавали никаких знаков, не кричали, не сигналили. После происшествия хихикали», — добавила девушка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ДТП произошло в центре Сочи. На кадрах инцидента видна толпа перед пешеходным переходом, ожидающая зелёного света. Когда пешеходы двинулись вперёд, по дороге проехали самокат и велосипед, один из них на всей скорости сбил беременную женщину, которая от удара упала на дорогу. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП. Следователи организовали проверку, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.