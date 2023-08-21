Москва, 21 августа, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Курьер, ехавший на самокате в центре Москвы, сбил пятилетнего ребёнка, после чего скрылся с места происшествия, сообщил 21 августа РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл на Новом Арбате 20 августа. Ребёнок шёл с родителями, когда его сбил курьер. От удара мальчик упал. Самокатчик не стал останавливаться для оказания помощи.

«Мальчика доставили в больницу с ушибом головы и ссадинами», — рассказал телеканалу собеседник.

Сообщается, что ребёнка после оказания медицинской помощи отпустили домой. По инциденту с курьером начали проверку.

В последнее время растёт количество сообщений о том, как водители электросамокатов и электровелосипедов сбивают пешеходов. 8 августа прокуратура Москвы опубликовала видео, как мужчина наехал на женщину и скрылся с места ДТП. Она впоследствии скончалась в больнице. Сбившего её курьера задержали через два дня и взяли под стражу.

В июле в Сочи самокатчик сбил беременную женщину, идущую по пешеходному переходу. Она рассказала главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой, что получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, были сломаны кости носа. Ребёнок, как заявили врачи, не пострадал. Женщине прошлось добиваться, чтобы её признали потерпевшей, так как пострадавшим сначала признали самокатчика, а сбитую им женщину — свидетельницей.